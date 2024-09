Χέιλι Μπίμπερ: Φανέρα αδυνατισμένη μετά τον ερχομό του πρώτου παιδιού της

Το μοντέλο έφερε στον κόσμο στις 22 Αυγούστου ένα αγοράκι, καρπό του έρωτα της με τον Τζάστιν Μπίμπερ το οποίο θα πάρει το όνομα Jack Blues Bieber.

Λίγο καιρό μετά τη γέννηση του γιου της, η Χέιλι Μπίμπερ πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση. Το μοντέλο εθεάθη αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες, δυο εβδομάδες περίπου μετά τη γέννηση του γιου της.

Για την έξοδό της, η Χέιλι Μπίμπερ επέλεξε ένα σκουρόχρωμο look ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο. Σύμφωνα με τη Daily mail μαζί της ήταν η καλή της φίλη, Κάιλι Τζένερ, με την οποία περνούν πολύ χρόνο μαζί ενώ πλέον έχουν να μοιραστούν αρκετά ως νέες μανούλες.

Hailey Bieber pictured out for first time since giving birth as she has dinner date with pal Kylie Jenner while husband Justin stays home https://t.co/ZGuFo4vb9T

