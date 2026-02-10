Δήμαρχος Καλαμάτας: «Ζημιές 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ»

Σε σημεία του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία βρέθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, επισημαίνεται ότι περιοχές του Δήμου Καλαμάτας δοκιμάστηκαν από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο, αλλά και σε υποδομές κυρίως στον ορεινό όγκο των Αρφαρών και του Ταϋγέτου.

Ήδη κλιμάκια μηχανικών καταγράφουν τις ζημιές, ενώ ήδη η Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, οι Κοινότητες του Ταϋγέτου και οι Κοινότητες Άνθειας και Πολιανής της Δ.Ε. Θουρίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση. Οι αυτοψίες συνεχίζονται ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Δήμος Καλαμάτα θα υποβάλλει αίτημα συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών με το σύνολο των ζημιών προκειμένου να υπάρξει διεκδίκηση άμεσης χρηματοδότησης για την αποκατάστασή τους.

«Ζημιές εκατομμυρίων»

Σε δηλώσεις του, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του δήμου, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε τα εξής: «Τις τελευταίες ημέρες έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την Δυτική Πελοπόννησο και το Δήμο Καλαμάτας με αποτέλεσμα να προκριθούν μεγάλες ζημιές στις υποδομές του Δήμου, σε γέφυρες αλλά κυρίως σε δρόμους στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες του Δήμου τις τελευταίες δύο μέρες συνέταξαν την έκθεση μαζί με το φωτογραφικό υλικό και το καταθέσαμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όπου χθες το απόγευμα βγήκε η απόφαση που κηρύχτηκε η περιοχή της Καλαμάτας και συγκεκριμένα η Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, η Άνθεια και η Πολιανή από τη Δ.Ε. Θουρίας και όλα τα χωριά του Ταϋγέτου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν κάνει αυτοψίες, έχουμε βγάλει τρία κλιμάκια έξω που καταγράφουν τις ζημιές οι οποίες είναι πάρα πολλές και εκτεταμένες και το επόμενο διάστημα θα υποβάλουμε τεχνική έκθεση προς το αρμόδιο Υπουργείο για να ζητήσουμε χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τις αποκαταστάσεις. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, η πρώτη ενημέρωση που έχω λάβει μέχρι σήμερα είναι περί τα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ».

