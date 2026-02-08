Με δύο ταχύτητες η τεχνητή νοημοσύνη

Η μετάβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο κινείται με δύο ταχύτητες, καθώς μόλις η μία στις τρεις μικρομεσαίες αξιοποιεί εφαρμογές AI στην καθημερινότητα, ενώ μόλις μία στις είκοσι έχει υλοποιήσει εργαλεία με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύει η πανελλαδική έρευνα AI Readiness Index 2025 της Entersoftone, σε συνεργασία με το ELTRUN, η οποία καταγράφει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζεται πλέον ως αναγκαιότητα για τις ελληνικές ΜμΕ, αλλά η υιοθέτηση παραμένει αποσπασματική, και μάλιστα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι πέντε βασικές κατηγορίες

Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν εργαλεία ΑΙ που μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε το επίπεδο πολυπλοκότητας και τον σκοπό χρήσης.

Η πιο διαδεδομένη κατηγορία αφορά εργαλεία παραγωγής κειμένου (όπως το ChatGPT), τα οποία χρησιμοποιούν περίπου τέσσερις στις δέκα, ενώ ένα επιπλέον 12% τα αξιοποιεί σε προσωπικό επίπεδο από τα στελέχη ή τους ιδιοκτήτες.

Ακολουθούν τα εργαλεία δημιουργίας οπτικού περιεχομένου (15%-16%) και φωνητικής αναπαραγωγής (7%), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών και marketing.

Τέλος, σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά (3%-5%) εντοπίζεται η χρήση προχωρημένων εργαλείων προγραµµατισµού και ανάλυσης δεδομένων, τα οποία είτε δεν αφορούν τις επιχειρήσεις λόγω του μεγέθους τους ή υποστηρίζουν πιο σύνθετες αποφάσεις, όπως ο προγραµµατισµός παραγωγής και η διαχείριση αποθεμάτων, που απαιτούν υψηλό επίπεδο οργανωσιακής ετοιμότητας και καθαρών δεδομένων.

Στο marketing και τις πωλήσεις, οι επιχειρήσεις εμφανίζουν πολύ υψηλή αναγκαιότητα αυτοματοποίησης μέσω AI, ιδιαίτερα σε διαδικασίες που σχετίζονται µε βελτιστοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών και έξυπνη στόχευση πελατών (71%). Οι εταιρείες αναγνωρίζουν επίσης την ανάγκη για αυτόματη δημιουργία προωθητικού υλικού (63%), καθώς και για παραγωγή και επεξεργασία εικόνων και βίντεο (48%) για χρήση στη διαφήμιση και στα κοινωνικά δίκτυα. Τα ποσοστά αναγκαιότητας σε αυτή τη λειτουργία είναι από τα υψηλότερα της έρευνας, δείχνοντας ότι το marketing αποτελεί κομβικό πεδίο εφαρμογής της AI.

Μετασχηματισμός

Μάλιστα, όπως καταγράφεται και διεθνώς, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει το λιανεμπόριο, διαμορφώνοντας παράλληλα και τις καταναλωτικές αποφάσεις.

Οι καταναλωτές συνηθίζουν ολοένα και περισσότερο τους AI βοηθούς αγορών που τους καθοδηγούν στο τι να επιλέξουν.

Ωστόσο, αυτή η προσδοκία εξελίσσεται πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να προσαρμοστούν τα περισσότερα λειτουργικά μοντέλα του λιανεμπορίου. Παγκόσμια μελέτη του IBM Institute for Business Value, σε συνεργασία με τη National Retail Federation (NRF), αποκαλύπτει πως, παρότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα (72%) εξακολουθούν να κάνουν τις αγορές τους σε φυσικά καταστήματα, σχεδόν οι μισοί πλέον στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για βοήθεια κατά τη διάρκεια του αγοραστικού τους ταξιδιού.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο λιανεμπόριο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση των data ήταν στα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, με μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) την εβδομάδα που πέρασε.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ