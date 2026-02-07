DO’S: Σήμερα πρόσεχε, γιατί το κλίμα με τους απέναντι δεν είναι και το καλύτερο. Πιο πολύ περίεργο θα το χαρακτήριζα. Πρέπει να είσαι απολύτως σίγουρος για όσα λες στους άλλους, καθώς αρκετά με τις μ@λακίες σου! Πρόσεχε από ποιους ανθρώπους ζητάς τη γνώμη και την συμβουλή τους, καθώς δεν είναι όλοι αξιόπιστοι και το ξέρεις, σωστά;

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση και τις ξαφνικές αλλαγές να αλλάξουν και τα σχέδιά σου. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που έχεις προγραμματίσει καλά εξαρχής. Ως προς αυτό δεν πρέπει να αγχώνεσαι και να γίνεσαι ανασφαλής, έτσι; Μην αφήσεις την κούραση και την θολούρα που επικρατεί μέσα στο κεφάλι σου να αποσπάσει την συγκέντρωσή σου.