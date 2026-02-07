magazin
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα πρόσεχε, γιατί το κλίμα με τους απέναντι δεν είναι και το καλύτερο. Πιο πολύ περίεργο θα το χαρακτήριζα. Πρέπει να είσαι απολύτως σίγουρος για όσα λες στους άλλους, καθώς αρκετά με τις μ@λακίες σου! Πρόσεχε από ποιους ανθρώπους ζητάς τη γνώμη και την συμβουλή τους, καθώς δεν είναι όλοι αξιόπιστοι και το ξέρεις, σωστά;

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση και τις ξαφνικές αλλαγές να αλλάξουν και τα σχέδιά σου. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που έχεις προγραμματίσει καλά εξαρχής. Ως προς αυτό δεν πρέπει να αγχώνεσαι και να γίνεσαι ανασφαλής, έτσι; Μην αφήσεις την κούραση και την θολούρα που επικρατεί μέσα στο κεφάλι σου να αποσπάσει την συγκέντρωσή σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Το πρόγραμμα είναι γεμάτο, υπάρχει αρκετό τρέξιμο και παρότι αυτό δεν είναι το αγαπημένο σου, πρέπει να βρεις τον τρόπο να τα καταφέρεις. Κάνε πράγματα που θα σε βγάλουν από τη ρουτίνα σου και θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις νέα δεδομένα για σένα και την πορεία σου. Κάπως πρέπει να έρθεις κοντά στα θέλω σου. Πρόσεχε τι λες.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι και μην χάνεις την συγκέντρωσή σου λόγω της κούρασης που έχεις. Μην προσπαθείς να αποφύγεις τις δουλειές που πρέπει ντε και καλά να κάνεις. Μην αναλώνεσαι σε παρασκηνιακά ζητήματα, καθώς χάνεις τσάμπα την ενέργειά σου. Απλά για να ξέρεις, τα πράγματα στη δουλειά δεν είναι ξεκάθαρα, οπότε θα μπλέξεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα εστίασε στα θέλω και στον τρόπο έκφρασής σου, καθώς έτσι θα ξεφύγεις από την πεπατημένη οδό, η οποία έχει καταντήσει βαρετή! Στα επαγγελματικά, για να αποφύγεις να τσακωθείς με κάποιους ανώτερους, πρέπει να αποφύγεις να συζητήσεις για θέματα που δεν έχεις την πλήρη εικόνα. Θες ανεξαρτησία μεν, αλλά με τι κόστος;

DON’TS: Μην αφήσεις το εσωτερικό χάος και την ένταση που επικρατούν να θολώσουν την κρίση ή να διαταράξουν την συγκέντρωσή σου. Πρέπει να ηρεμήσεις. Μην αφήσεις τα επαγγελματικά στην άκρη λόγω του ότι θέλεις να ασχοληθείς με κάτι πιο δημιουργικό. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα σου πω πως δεν πρέπει να χάσεις τις ισορροπίες σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή ξεκινάς τη μέρα σου με περίεργη διάθεση και ψυχολογία, προτείνω να αποφύγεις να φέρεις στην σκέψη σου θέματα που είχαν προκαλέσει εντάσεις- ειδικά στον χώρο της δουλειάς σου. Αν θέλεις να ψάξεις να βρεις τρόπους να δουλέψεις πάνω σε αυτά, έτσι ώστε να μπορέσεις να τα διαχειριστείς ψύχραιμα, τότε πάω πάσο. Μόνο τότε!

DON’TS: Μη γίνεις νευρικός στις απαντήσεις που δίνεις, επειδή νιώθεις πως κάποιοι συνάδελφοι ή φίλοι δεν σε καταλαβαίνουν. Μη γίνεις ούτε επίμονος και μην επαναλαμβάνεις τα πράγματα που έχεις ήδη πει, γιατί κάπου… κούρασες! Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί δεν θα γλιτώσεις τα λάθη. Μέρα που υπάρχουν οικονομικές διευκολύνσεις βρήκες!

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός γενικώς. Στο πώς αντιλαμβάνεσαι τα όσα ακούς; Ή στο πώς εκφράζεις αυτά που θέλεις; Μάλλον και στα δυο! Προσοχή απαιτούν και οι ισορροπίες γύρω σου, καθώς αυτές κρέμονται από λεπτή κλωστή. Να ξέρεις πως αυτό φαίνεται και μέσα από τις αντιδράσεις σου, αλλά και μέσα από αυτές των άλλων.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις την ένταση και τον εκνευρισμό να υπερτερούν, όταν ανταλλάζεις απόψεις με συναδέλφους. Μην έχεις συνεχώς τη μύγα ότι οι άλλοι προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν, καθώς αυτό σε ωθεί να δουλέψεις ατομικά, χωρίς να χρειάζεται. Μην αφήσεις παρεξηγήσεις να ανθίσουν λόγω της θολούρας που υπάρχει.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επειδή τα πράγματα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο. Για να σου κάνω ένα μικρό σπόιλερ, κι αλλάζουν πολλά που είχες δεδομένα, και κάποια όρια στα επαγγελματικά πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Ωστόσο καλό είναι να αποφύγεις να γίνεις σκληρός και απόμακρος εξαιτίας αυτού.

DON’TS: Μην λες ό,τι να’ ναι, καθώς η μισή αρχοντιά σήμερα είναι να είσαι ξεκάθαρος. Μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις να κάνουν εμφανές ότι είσαι επιφυλακτικός με κάποια άτομα, καθώς τότε είναι που το έχασες το παιχνίδι με αυτούς! Μάλιστα δεν αποκλείεται έτσι να προκαλέσεις παρεξηγήσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά πάρε- δώσε.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να δουλέψεις λίγο καλύτερα τις καταστάσεις που σε ενοχλούν. Πρόσεξε το που επιλέγεις να ανοίξεις την καρδιά σου, καθώς δεν το αξίζουν όλοι. Απόφυγε να γίνεις απόλυτος ή αμετακίνητος στις απόψεις σου. Σταμάτα να κάνεις τα πάντα για τους άλλους ή να μην θες να χαλάς χατίρια. Δεν ξέρεις πως έτσι θα δεις αληθινούς χαρακτήρες;

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην ένταση, στη νευρικότητα και στην συναισθηματική πίεση που υπάρχουν από το πρωί να εμποδίσουν την συγκέντρωσή σου ή να θολώσουν την κρίση σου. Μην μπερδευτείς από τις επαφές που κάνεις και μην πάρεις τα λάθος μηνύματα. Δεν πρέπει, βέβαια, ούτε κι εσύ να δώσεις τα λάθος μηνύματα στους άλλους, σωστά;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επειδή τα πράγματα σήμερα δεν είναι τόσο ήρεμα όσο θα ήθελες, προτίμησε να κρατήσεις κάποιες αποστάσεις και να δουλέψεις λίγο πιο ατομικά. Γενικώς πρέπει να είσαι ήρεμος. Προσπάθησε να δεις τα πάντα λίγο πιο σφαιρικά, για να μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Απόφυγε να ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους άλλους. Σου φταίνε;

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε μπλέξει σε καταστάσεις στις οποίες δεν θέλεις να πάρεις μέρος, γιατί τότε σίγουρα δεν θα μπορέσεις να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Μην επιτρέψεις ούτε στην ένταση, στο πείσμα και στα έντονα συναισθήματα που νιώθεις να σε κάνουν κυκλοθυμικό, γιατί αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στα επαγγελματικά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προτίμησε να παραμείνεις στα παρασκήνια κρατώντας αποστάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου. Επικεντρώσου στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, γιατί να σου πω πως προκύπτουν πολλά και διάφορα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να διαχειριστείς τα πάντα.

DON’TS: Μην αφήνεις το μυαλό να τρέχει συνεχώς στην ένταση της σημερινής ημέρας, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Μην παίρνεις κατάκαρδα όσα ακούς. Μην είσαι απρόσεκτος σε όσα έχεις να κάνεις, γιατί υπάρχει μεγάλη περίπτωση να γίνουν λάθη, σωστά; Μην εξιδανικεύεις τους άλλους. Μην σπαταλάς την ενέργειά σου δεξιά κι αριστερά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Υπάρχει τρέξιμο και κούραση, αλλά ποιος σου φταίει που ανοίγεις πολλά μέτωπα; Να ξέρεις πως σήμερα η θολούρα που υπάρχει μέσα στο κεφάλι σου μπορεί και να σου βγει σε καλό, καθώς είσαι επιφυλακτικός. Άρα καταλήγεις σε κάτι το πιο ασφαλές. Κατάλαβες, λοιπόν, πως πρέπει να το διαχειριστείς όλο αυτό! Θετικές εξελίξεις, στα οικονομικά.

DON’TS: Μην πιεστείς από τις υποχρεώσεις που υπάρχουν. Μη γίνεις απόλυτος στις συζητήσεις που κάνεις. Μην αμφισβητείς τα πάντα, επειδή έχεις ανάγκη να ανανεώσεις τη δουλειά σου ή και να βγάλεις μια κάποια διαφορετική εικόνα προς τα έξω. Καταρχάς τι σχέση έχει το ένα με το άλλο; Αναρωτιέμαι! Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η μέρα κουβαλάει ένταση, κάτι που προκαλεί καυγάδες κι αντιπαραθέσεις. Άρα πρέπει να προσέχεις τις συζητήσεις που κάνεις. Άκου την άλλη πλευρά κι άσε στην άκρη το κολλημένο σου μυαλό. Σταμάτα να είσαι τόσο πεισματάρης! Στα επαγγελματικά, πρέπει να γίνεις πιο ήπιος και να ρίξεις τους τόνους. Δέξου το feedback, για να διορθωθείς.

DON’TS: Μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους ανθρώπους που δεν σου φταίνε με τη δικαιολογία ότι έχεις θέματα στο σπίτι. Εκεί κι αν δημιουργούνται έντονα σκηνικά! Να ξέρεις, πάντως, πως οι διαφωνίες που υπάρχουν σήμερα θα φέρουν για ακόμα μια φορά στην επιφάνεια τα θέματα που νόμιζες ότι είχες λύσει, αλλά τελικά ούτε κατά διάνοια!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αφού το νιώθεις, γιατί δεν στρέφεσαι λίγο πιο προς τα μέσα σου, καθώς πρέπει να σκεφτείς και να ανακαλύψεις πολλά σχετικά με τον εσωτερικό σου κόσμο; Οεο; Παράλληλα, προτείνω να πάρεις τις αποστάσεις σου. Παρατήρησε πως εξελίσσονται τα πράγματα γύρω σου και κράτησε και σημειώσεις. Θα σου χρειαστούν αργότερα.

DON’TS: Μην ασχολείσαι με οτιδήποτε είναι έξω από τα νερά σου ή δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Μην αφήνεις τα οικονομικά σου χωρίς σωστή διαχείριση, γιατί σου δημιουργούν ακραίο άγχος. Αξίζει; Επίσης δεν πρέπει να είσαι και απρόσεκτος εκεί, έτσι; Γιατί δεν τους ρίχνεις μια δεύτερη (ίσως και τρίτη ή και τέταρτη) ματιά; Better safe than sorry!

