Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [01.02 – 07.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Προσοχή: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις επιχειρήσεις
- Λόρα: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο – Το αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στην αεροπορική
- Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού
- Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα στην καναδική πλευρά
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Καλό θα ήταν να μάθεις να κινείσαι λίγο πιο ψύχραιμα και πιο ευέλικτα, καθώς έτσι θα βγαίνουν και ευκολότερα οι δουλειές σου. Η Πανσέληνος σε καλεί να γίνεις πιο προσεκτικός στα λόγια και στις αντιδράσεις σου. Επομένως φρόντισε να αποφύγεις οτιδήποτε το παρορμητικό και απρόβλεπτο, όσον αφορά την συμπεριφορά σου γενικώς, έτσι;
DON’TS: Μην χαωθείς από τις αλλαγές που συμβαίνουν- αν και ομολογώ πως είναι αρκετές- καθώς μπορείς, αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, να βγεις εσύ από πάνω μετά, που λέμε. Μην κωλώσεις να βάλεις όρια σε αυτούς που νιώθεις πως σε πιέζουν ακραία το τελευταίο διάστημα. Μη γίνεσαι τόσο drama queen, καθώς αυτό δεν είναι καθόλου κολακευτικό.
Ταύρος
DO’S: Κάνε μία όμορφη στροφή προς τα μέσα, για να βρεις τις ισορροπίες και τον προσανατολισμό σου. Όσον αφορά τις ισορροπίες, αυτές πρέπει να επέλθουν ανάμεσα στα συναισθήματα και στη λογική σου. Το μυστικό είναι να ακολουθείς και τα δύο, απλά με μέτρο. Σταμάτα πια να θυσιάζεις τις προσωπικές σου ανάγκες στον βωμό των επαγγελματικών.
DON’TS: Μη φοβηθείς καθόλου να κλείσεις οριστικά κάποιους παλιούς κύκλους, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσει να δημιουργηθεί χώρος, για να ξεκινήσουν καινούριοι κύκλοι. Θες στη δουλειά αυτό; Θες στα θέματα της καθημερινότητας και του σπιτιού; Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, ειδικά αν δεν έχεις δει όλη την εικόνα. Μην κάνεις άτοπα ξεσπάσματα.
Δίδυμοι
DO’S: Πρέπει να περάσεις από κόσκινο τον τρόπο που σκέφτεσαι, που επικοινωνείς και τον τρόπο που αντιδράς, γιατί η ατμόσφαιρα – δεν θα στο κρύψω – είναι αρκετά έντονη. Εξέφρασε τις ιδέες σου άνετα, καθώς αυτές μπορούν να ανοίξουν νέα μονοπάτια ευκαιριών ή και εξέλιξης. Σταμάτα να πετάς στα σύννεφα και προσγειώσου στη γη. Καλώς ήρθες!
DON’TS: Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί το πιο πιθανό είναι αυτά να είναι εντελώς λάθος. Μην είσαι απρόσεκτος στα λόγια που λες, γιατί αυτά μπορούν να παρεξηγηθούν εύκολα. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις μετακινήσεις σου. Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που ενδέχεται να γίνουν, καθώς κι αυτά στο πρόγραμμα είναι!
Καρκίνος
DO’S: Αυτή την εβδομάδα πρέπει να προσέχεις τις αξίες και τα οικονομικά σου, αν θες να προάγεις την προσωπική σου ασφάλεια. Άρα κάνε focus εκεί κι άσε όλα τα άλλα για άλλη στιγμή. Γενικώς οι μέρες αυτές απαιτούν ψύχραιμες και καλά οργανωμένες κινήσεις. Ακούς πάντα το ένστικτό σου; Ελπίζω πως ναι – ειδικά τώρα! Βρες έμπνευση μέσα από τα απλά.
DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι να ψαχτείς σχετικά με την περαιτέρω μετεκπαίδευση σου, καθώς έτσι μπορείς και να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο, αλλά και να διευρύνει τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Στα ερωτικά, μην αρνείσαι να δεις ότι μία φιλία πασχίζει να εξελιχθεί σε κάτι το ερωτικό. Γιατί όχι; Μην αγνοείς τις κακές επαφές σου.
Λέων
DO’S: Το μάθημα της εβδομάδας για σένα είναι να ακολουθείς πάντα την λογική σου. Αλλιώς τι νόημα υπάρχει στο να την έχεις; Απλά για μόστρα; Το ίδιο ισχύει και για την υποτιθέμενη εξυπνάδα σου – καλείσαι να αποδείξεις ότι έχεις αυτά τα προσόντα! Άσε που ορισμένοι νομίζουν ότι μπορούν να σε πιάσουν κορόιδο, επειδή είσαι καλός στο να κάνεις τον χαζό!
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να κλονίσει τις ισορροπίες που έχεις προσπαθήσει καιρό να χτίσεις. Μη φοβηθείς να πάρεις μέρος σε συζητήσεις. Το σημαντικό είναι να μη φοβηθείς ούτε τις αποκαλύψεις που γίνονται εκεί, γιατί δημιουργούν νέες πιθανότητες – εναλλακτικές για σένα. Μη διστάσεις να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου σε όποιον σε πιέζει.
Παρθένος
DO’S: Σταμάτα να περιμένεις πότε θα είναι η στιγμή σου και προσπάθησε να τη δημιουργήσεις εσύ. Αυτό μπορείς να το πετύχεις αν επικεντρωθείς στη δουλειά ή στο να σε φροντίσεις. Τέλος, λοιπόν, στην παραμέληση του εαυτού σου. Παράλληλα, προτείνω να εστιάσεις και στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, καθώς υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς οι επικοινωνίες έχουν γίνει λίγο δύσκολες. Μην αφήσεις αυτή τη συνθήκη, λοιπόν, να χαλάσει εντελώς το connection που έχεις προσπαθήσει να δημιουργήσεις. Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα που μπορούν να σε ανανεώσουν, όπως το να βγεις με φίλους.
Ζυγός
DO’S: Καλό θα ήταν αυτή την εβδομάδα να φιλτράρεις πολύ προσεκτικά το οτιδήποτε ακούς να λέγεται γύρω σου, γιατί υπάρχει πολύς κόσμος που αποφασίζει να πει ασυναρτησίες- έτσι απλά! Το θέμα είναι εσύ να μη γίνεις το θύμα τους, έτσι; Άρα έχε ανοιχτά τα μάτια σου και στα social, αλλά και στις φιλίες – κοινωνικές ομάδες που είσαι μέλος.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος. Επίσης δεν πρέπει να αρνηθείς να πάρεις μέρος σε συζητήσεις που προκύπτουν σε αυτόν τον χώρο, καθώς μέσω αυτών ίσως ανοιχτούν νέοι δρόμοι. Αρκεί, όμως, να μην είσαι απρόσεκτος και να μη χάνεις τις ισορροπίες σου γενικώς. Στα ερωτικά, μη ζηλεύεις και μην είσαι κυκλοθυμικός.
Σκορπιός
DO’S: Θα ήθελα να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου, για να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Στο λέω αυτό, γιατί η αναστάτωση των ημερών αυτών δεν έχει προηγούμενο! Ιδιαίτερα προσεκτικό σε θέλω στα εξής περιβάλλοντα: σπίτι ή και οικογένεια, έρωτα, αλλά και δουλειά, καθώς εκεί ελλοχεύει ο κίνδυνος να συμβούν οι μεγαλύτερες απώλειες.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να διαταράσσει την συγκέντρωσή σου, γιατί αυτό θα έχει μεγάλο (κι αρνητικό) αντίκτυπο πάνω σου. Μην πεις «όχι» σε ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται, για να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, καθώς έτσι θα διευρύνεις και τους ορίζοντές σου γενικώς. Μη διστάσεις να βάλεις την πάρτη σου σε προτεραιότητα.
Τοξότης
DO’S: Επειδή μαζί με τους υπόλοιπους ξέχασες κι εσύ ότι είσαι ένας Τοξότης, προτείνω να το ρίξεις στα ταξίδια. Ή μπορείς να ψαχτείς σχετικά με τις γνώσεις. Ή μπορείς και να κοιτάξεις τον εαυτό σου και μόνο. Ό, τι γουστάρεις! Ωστόσο θέλω να είσαι εγκρατής και προσεκτικός στα θέματα που αφορούν την οικογένεια και την καθημερινότητά σου.
DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα λόγω του ότι τώρα πρόκειται να λάβεις πολλές πληροφορίες και, μάλιστα, τη μία πίσω από την άλλη. Βασικά, αν το δεις από άλλη οπτική, είναι καλό το ότι σκάνε όλα μαζί, γιατί έχεις επιλογές. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς έχει πολλά να πει αυτή την στιγμή. Μη μιλάς πάνω στα νεύρα σου, γιατί λες (κυρίως) μ@λακίες!
Αιγόκερως
DO’S: Λέω «ναι» στο να δείξεις τα ταλέντα σου- χωρίς, βέβαια, να κάνεις επίδειξη. Λέω «όχι» στο να εμπλακείς σε παιχνίδια ελέγχου, απλά και μόνο για να δείξεις ότι μπορείς. Ελπίζω να κινούμαστε στην ίδια σελίδα. Οργάνωσε πιο προσεκτικά και τα σχέδια, αλλά και τις μετακινήσεις που θέλεις να κάνεις, πριν τα κάνεις. Πάρε χρόνο, για να μαζέψεις δυνάμεις.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τις προσωπικές σου αξίες, ούτε τα οικονομικά σου – ειδικά στην περίπτωση που αυτά αφορούν και τρίτους. Γενικώς δεν θέλω να είσαι απρόσεκτος σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί έτσι πας και μπλέκεις μετά. Μη διστάσεις να διοργανώσεις κάποιο ταξίδι, προκειμένου να αποφορτιστείς κάπως. Μην είσαι τόσο ζηλιάρης. Έλεος κάπου!
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να αποφύγεις τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις. Απλά σε ενημερώνω ότι είναι λίγο μάταιο, γιατί είναι παντού! Αν θέλεις να προσπαθήσεις να απαλύνεις αυτό το κακό mood, σου προτείνω να είσαι προσεκτικός σε αυτά που λες στα ερωτικά και στα επαγγελματικά. Μπορείς να βάλεις και τη διπλωματία στο παιχνίδι – γιατί όχι;
DON’TS: Μη βασίζεσαι σε αυτό που θεωρούν οι γύρω σου λογικό, γιατί αυτό μπορεί να απέχει κατά πολύ από τη δική σου λογική και προοπτική. Κοινώς, λοιπόν, μην χάνεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Μην είσαι ανοργάνωτος σε οτιδήποτε θες να κάνεις, γιατί τότε σίγουρα δεν θα το πετύχεις! Λογικό! Ταυτόχρονα, μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, ναι;
Ιχθύες
DO’S: Προτείνω να εστιάσεις στο να βρεις τρόπους να σε φροντίσεις και σωματικά, αλλά και ψυχικά. Τι κατάλαβες που τόσο καιρό σε παραμελούσες; Οεο; Δες τι έχεις ανάγκη περισσότερο από ποτέ και ξεκίνα να το δρομολογείς. Προσπάθησε να βελτιώσεις και να χαλαρώσεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Ειδικά στη δουλειά και στην καθημερινότητα.
DON’TS: Μην κωλώσεις να βάλεις όρια σε αυτούς που το έχουν παρακάνει – αφού τους ειδοποιήσεις πρώτα! Μη βιάζεσαι να ανακοινώσεις οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου, γιατί το κακό το μάτι υπάρχει! Μη διστάσεις να πάρεις χρόνο με τον εαυτό σου, για να βάλεις τις σκέψεις και τις υποψίες σου σε τάξη. Στα ερωτικά, μην πεις «ναι» σε επιστροφή από τα παλιά.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [01.02 – 07.02.2026]
- Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, πιο ευάλωτοι στον Τραμπ απ’ ότι οι υπόλοιπες χώρες
- Συνέδριο ΚΚΕ: Ποιοι απαρτίζουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τη νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου
- Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!
- Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ήχησε 112 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
- Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
- «Ο Καλάμπρια θέλει να γυρίσει στην Ιταλία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις