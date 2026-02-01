DO’S: Καλό θα ήταν να μάθεις να κινείσαι λίγο πιο ψύχραιμα και πιο ευέλικτα, καθώς έτσι θα βγαίνουν και ευκολότερα οι δουλειές σου. Η Πανσέληνος σε καλεί να γίνεις πιο προσεκτικός στα λόγια και στις αντιδράσεις σου. Επομένως φρόντισε να αποφύγεις οτιδήποτε το παρορμητικό και απρόβλεπτο, όσον αφορά την συμπεριφορά σου γενικώς, έτσι;

DON’TS: Μην χαωθείς από τις αλλαγές που συμβαίνουν- αν και ομολογώ πως είναι αρκετές- καθώς μπορείς, αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, να βγεις εσύ από πάνω μετά, που λέμε. Μην κωλώσεις να βάλεις όρια σε αυτούς που νιώθεις πως σε πιέζουν ακραία το τελευταίο διάστημα. Μη γίνεσαι τόσο drama queen, καθώς αυτό δεν είναι καθόλου κολακευτικό.