BHMAGAZINO: Ο πόλεμος της NASA – Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Το νέο τεύχος του BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ σηκώνει το βλέμμα ψηλά και ανοίγει τον φάκελο SPACE – Ο πόλεμος της NASA.

Στο κεντρικό του θέμα, το περιοδικό διεισδύει στο παρασκήνιο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας και στο φιλόδοξο πρόγραμμα Artemis, με το οποίο οι ΗΠΑ φιλοδοξούν να επιστρέψουν στη Σελήνη. Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα των δισεκατομμυρίων δολαρίων και της τεχνολογικής υπεροχής, αποκαλύπτεται μια δεύτερη όψη: καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα και κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον του διαστημικού ανταγωνισμού. Ένα καθηλωτικό ρεπορτάζ που ξεναγεί τον αναγνώστη σε έναν μακρινό κόσμο, γεμάτο θαυμασμό, αγωνία και δέος.

Στις σελίδες του τεύχους ξεδιπλώνεται επίσης ένας πλούσιος πολιτιστικός χάρτης. Η συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με τη Rolex, με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση για τον Αλέξη Ακριθάκη, σηματοδοτεί μια νέα εποχή και εντάσσει το ελληνικό ίδρυμα στο παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων πολιτιστικών οργανισμών που υποστηρίζονται από τον ιστορικό ελβετικό οίκο.

Ο διακεκριμένος μαέστρος Αλβίζε Καζελάτι μιλά αποκλειστικά στο BHMAGAZINO, λίγο πριν την εμφάνισή του στο φιλανθρωπικό μουσικό γκαλά του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο», ενώ η νέα ταξιδιωτική τάση του Ancestry Travel αποκαλύπτει πώς το ταξίδι προς τις ρίζες μετατρέπεται σε βαθιά υπαρξιακή εμπειρία, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η τέχνη ως πράξη προσφοράς: το «Μαζί για το Παιδί» γιορτάζει 30 χρόνια δράσης με μια έκθεση έργων γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, τα οποία δημοπρατούνται για τη στήριξη παιδιών σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ένα πολυεπίπεδο αφιέρωμα εξετάζει πώς η rap, η rock και η pop συνομιλούν με τη σύγχρονη Τουρκία, σε ένα περιβάλλον πολιτικής πίεσης και αγώνα για ελευθερία έκφρασης.

Στη μόδα, το BHMAGAZINO συναντά τον John Varvatos στην Αθήνα. Ο διάσημος ελληνοαμερικανός σχεδιαστής αφηγείται τη διαδρομή του από το Ντιτρόιτ στην κορυφή και εξηγεί γιατί οι ρίζες και το ένστικτό του τον φέρνουν σήμερα πίσω στην Ελλάδα, όχι μόνο για να ζήσει, αλλά και για να επενδύσει.

Τέλος, η γαστρονομία συναντά τον μύθο: η νέα τηλεοπτική σειρά «Genesi» φωτίζει τη συναρπαστική πορεία του Φεράν Αντριά, του ανήσυχου καταλανού σεφ που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το φαγητό.

