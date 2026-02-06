Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
BHMAGAZINO: Ο πόλεμος της NASA – Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 06 Φεβρουαρίου 2026, 10:21

BHMAGAZINO: Ο πόλεμος της NASA – Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στις 8 Φεβρουαρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται με το BHMAGAZINO και το παρασκήνιο στο πρόγραμμα Artemis της NASA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

Spotlight

Το νέο τεύχος του BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ σηκώνει το βλέμμα ψηλά και ανοίγει τον φάκελο SPACE – Ο πόλεμος της NASA.

Στο κεντρικό του θέμα, το περιοδικό διεισδύει στο παρασκήνιο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας και στο φιλόδοξο πρόγραμμα Artemis, με το οποίο οι ΗΠΑ φιλοδοξούν να επιστρέψουν στη Σελήνη. Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα των δισεκατομμυρίων δολαρίων και της τεχνολογικής υπεροχής, αποκαλύπτεται μια δεύτερη όψη: καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα και κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον του διαστημικού ανταγωνισμού. Ένα καθηλωτικό ρεπορτάζ που ξεναγεί τον αναγνώστη σε έναν μακρινό κόσμο, γεμάτο θαυμασμό, αγωνία και δέος.

Στις σελίδες του τεύχους ξεδιπλώνεται επίσης ένας πλούσιος πολιτιστικός χάρτης. Η συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με τη Rolex, με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση για τον Αλέξη Ακριθάκη, σηματοδοτεί μια νέα εποχή και εντάσσει το ελληνικό ίδρυμα στο παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων πολιτιστικών οργανισμών που υποστηρίζονται από τον ιστορικό ελβετικό οίκο.

Ο διακεκριμένος μαέστρος Αλβίζε Καζελάτι μιλά αποκλειστικά στο BHMAGAZINO, λίγο πριν την εμφάνισή του στο φιλανθρωπικό μουσικό γκαλά του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο», ενώ η νέα ταξιδιωτική τάση του Ancestry Travel αποκαλύπτει πώς το ταξίδι προς τις ρίζες μετατρέπεται σε βαθιά υπαρξιακή εμπειρία, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η τέχνη ως πράξη προσφοράς: το «Μαζί για το Παιδί» γιορτάζει 30 χρόνια δράσης με μια έκθεση έργων γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, τα οποία δημοπρατούνται για τη στήριξη παιδιών σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ένα πολυεπίπεδο αφιέρωμα εξετάζει πώς η rap, η rock και η pop συνομιλούν με τη σύγχρονη Τουρκία, σε ένα περιβάλλον πολιτικής πίεσης και αγώνα για ελευθερία έκφρασης.

Στη μόδα, το BHMAGAZINO συναντά τον John Varvatos στην Αθήνα. Ο διάσημος ελληνοαμερικανός σχεδιαστής αφηγείται τη διαδρομή του από το Ντιτρόιτ στην κορυφή και εξηγεί γιατί οι ρίζες και το ένστικτό του τον φέρνουν σήμερα πίσω στην Ελλάδα, όχι μόνο για να ζήσει, αλλά και για να επενδύσει.

Τέλος, η γαστρονομία συναντά τον μύθο: η νέα τηλεοπτική σειρά «Genesi» φωτίζει τη συναρπαστική πορεία του Φεράν Αντριά, του ανήσυχου καταλανού σεφ που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το φαγητό.

BHMAGAZINO
Κυκλοφορεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Media
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)

Σαν άλλος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφράγισε οριστικά την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς, ανακοινώνοντας τη... δραματικά, με απόσπασμα από τον Λύκο της Wall Street.

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Υπομονή και προσοχή 06.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή - Τα σημεία και οι ώρες

Δείτε πού και πώς θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά περιοχή - Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος

Σύνταξη
Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν δύσκολα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς στο NBA, αλλά ανησυχούν αφού είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Σύνταξη
«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
Πολιτική 06.02.26

«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με ροή πληροφοριών προς την Κίνα φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο της Αθήνας εδώ και καιρό, για μηδενική ανοχή μιλούν ανώτατες πηγές, ενώ ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Πόλο γυναικών 06.02.26

Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Έλενα Ξενάκη συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο της Πορτογαλίας, στο οποίο η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Ρωσία: Επέστρεψαν πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
Νέα εξέλιξη 06.02.26

Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας

Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο όπου συμμετείχαν Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Ανακουφισμένοι οι πολίτες που επέστρεψαν στο Κουρσκ

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 06.02.26

Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Το ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο χωριό Παράνυμφοι στο Ηράκλειο Κρήτης - Εις βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι
Πότε αναλαμβάνει 06.02.26

Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ της Χιλής θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ σκοπεύει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως εξήγγειλε προεκλογικά

Σύνταξη
6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη
Πίσω στο 1960 06.02.26

6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη

Εάν δεν συνεννοηθούν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία, η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1960, δηλαδη στον πυρηνικό εφιάλτη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο