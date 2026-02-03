Το κοτόπουλο αλλιώς από την Αργυρώ: Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Αυτή την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, μαζί με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ έρχεται και το νέο βιβλίο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, «Το Κοτόπουλο αλλιώς – 35 Συνταγές του ονείρου».

Ένα υλικό που όλοι πιστεύουμε πως γνωρίζουμε καλά, έρχεται να μας αποδείξει ότι μπορεί να μας εκπλήξει ξανά και ξανά. Το κοτόπουλο, το πιο οικείο υλικό της καθημερινής μας κουζίνας, μεταμορφώνεται και διεκδικεί επάξια θέση τόσο στο απλό οικογενειακό τραπέζι όσο και στο πιο απαιτητικό γιορτινό μενού.

Στο νέο της βιβλίο «Το Κοτόπουλο αλλιώς – 35 Συνταγές του ονείρου», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου προσεγγίζει το κοτόπουλο με σεβασμό, γνώση και δημιουργική ματιά. Προτείνει μαγειρέματα που αναδεικνύουν τη φυσική του γεύση, χωρίς περιττές υπερβολές, αποδεικνύοντας ότι η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται πολυπλοκότητα, αλλά έμπνευση, φαντασία και αγάπη για το φαγητό.

Οι συνταγές κινούνται με άνεση ανάμεσα στο γνώριμο και το απρόσμενο. Από ζεστά, comforting πιάτα όπως κοτόπουλο κατσαρόλας με μανιτάρια και κρασί ή κοκκινιστό στο ταψί με μελωμένες πατάτες, μέχρι τραγανό –όσο ποτέ άλλοτε– κοτόπουλο πανέ, εξωτικό Tikka Masala, κοτόπουλο παρμεζάνα με ριγκατόνι και αρωματικό ντονέρ που σερβίρεται σε πίτες. Παραδοσιακές συνταγές με μνήμη και συναίσθημα, όπως η κοκορομακαρονάδα, ο κόκορας κρασάτος ή η κότα τσιγαριαστή, συνυπάρχουν αρμονικά με σύγχρονες ιδέες που αξιοποιούν έξυπνα τα leftovers, δημιουργώντας πιάτα που χαίρονται όλοι να βρίσκουν στο τραπέζι – καθημερινό ή γιορτινό.

Πέρα όμως από τις συνταγές, το βιβλίο λειτουργεί και ως πολύτιμος οδηγός. Περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές για άψογο αποτέλεσμα – από το σωστό αλάτισμα μέχρι τον λόγο που δεν πρέπει ποτέ να στριμώχνουμε το κοτόπουλο στο σκεύος. Παράλληλα, θέτει ξεκάθαρους κανόνες ασφάλειας: πώς καθαρίζουμε σωστά το κοτόπουλο, πώς το αποθηκεύουμε και πώς το μαγειρεύουμε υπεύθυνα.

Αυτό που κάνει το «Το Κοτόπουλο αλλιώς» να ξεχωρίζει δεν είναι απλώς οι 35 συνταγές του, αλλά η φιλοσοφία τους. Πιάτα απλά, ουσιαστικά, χωρίς φλυαρία. Γεύσεις λαχταριστές που ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους. Φαγητό που απολαμβάνουμε να μαγειρεύουμε – και να ξαναμαγειρεύουμε.