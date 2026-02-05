ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Οι τρείς πραγματείες του Αριστοτέλη «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου», το περιοδικό ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Αριστοτέλης

Περί Μέθης | Περί Αρετών και Κακιών | Περί Κόσμου

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη. Πρόκειται για κείμενα που φωτίζουν λιγότερο γνωστές αλλά εξαιρετικά γόνιμες όψεις του αριστοτελικού στοχασμού, με άμεση συνάφεια προς τη διαμόρφωση του ανθρώπου και τη μαθησιακή διαδικασία.

Στο «Περί Μέθης», έργο γνωστό μέσα από αποσπάσματα και συνδεδεμένο με τη φιλοσοφική παράδοση του συμποσίου, ο στοχασμός αναπτύσσεται γύρω από τη σχέση του ανθρώπου με τον οίνο, τη μέθη και τα όριά της.

Το «Περί Αρετών και Κακιών» εμβαθύνει στο πρόβλημα της αγωγής και της ηθικής διάπλασης του ανθρώπου, διακρίνοντας τις αρετές σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Σε συγγένεια με τα γνήσια Ηθικά, το κείμενο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η παιδεία διαμορφώνει χαρακτήρες, καλλιεργεί την κρίση και οδηγεί στη συνειδητή επιλογή του μέτρου ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη.

Τέλος, στο «Περί Κόσμου», η φιλοσοφία συναντά την κοσμολογία. Η εμβριθής περιγραφή ενός κόσμου που διέπεται από τάξη, αρμονία και αρχή προσφέρει όχι μόνο εμπειρική γνώση, αλλά και μια παιδαγωγική μέθοδο κατανόησης της ενάργειας του σύμπαντος. Μέσα από την αναγωγή από το αισθητό στο νοητό, ο αναγνώστης οδηγείται στη σύλληψη της κοσμικής τάξης και του Θεού ως θεμελίου της αρμονίας.

ΑΡΓΥΡΩ

Στο νέο της βιβλίο «Το Κοτόπουλο αλλιώς – 35 Συνταγές του ονείρου», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου προσεγγίζει το κοτόπουλο με σεβασμό, γνώση και δημιουργική ματιά. Προτείνει μαγειρέματα που αναδεικνύουν τη φυσική του γεύση, χωρίς περιττές υπερβολές, αποδεικνύοντας ότι η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται πολυπλοκότητα, αλλά έμπνευση, φαντασία και αγάπη για το φαγητό.

Από ζεστά, comforting πιάτα όπως κοτόπουλο κατσαρόλας με μανιτάρια και κρασί ή κοκκινιστό στο ταψί με μελωμένες πατάτες, μέχρι τραγανό –όσο ποτέ άλλοτε– κοτόπουλο πανέ, εξωτικό Tikka Masala, κοτόπουλο παρμεζάνα με ριγκατόνι και αρωματικό ντονέρ που σερβίρεται σε πίτες. Παραδοσιακές συνταγές με μνήμη και συναίσθημα, όπως η κοκορομακαρονάδα, ο κόκορας κρασάτος ή η κότα τσιγαριαστή, συνυπάρχουν αρμονικά με σύγχρονες ιδέες που αξιοποιούν έξυπνα τα leftovers, δημιουργώντας πιάτα που χαίρονται όλοι να βρίσκουν στο τραπέζι – καθημερινό ή γιορτινό.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αναφέρεται στον Πόλεμο της NASA. Τι γίνεται στο παρασκήνιο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, η οποία μέσα από το πρόγραμμα Artemis ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη; Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα, διαθέτει δύο πλευρές. Μια λαμπερή του αμερικανικού διαστημικού σχεδιασμού που διέθεσε δις δολάρια και μία άλλη, με προβλήματα και μεγάλα ερωτηματικά.