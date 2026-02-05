Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
05 Φεβρουαρίου 2026

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Φεβρουαρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με τις τρείς πραγματείες του Αριστοτέλη «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου», το περιοδικό ΑΡΓΥΡΩ και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Οι τρείς πραγματείες του Αριστοτέλη «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου», το περιοδικό ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Αριστοτέλης
Περί Μέθης | Περί Αρετών και Κακιών | Περί Κόσμου

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη. Πρόκειται για κείμενα που φωτίζουν λιγότερο γνωστές αλλά εξαιρετικά γόνιμες όψεις του αριστοτελικού στοχασμού, με άμεση συνάφεια προς τη διαμόρφωση του ανθρώπου και τη μαθησιακή διαδικασία.
Στο «Περί Μέθης», έργο γνωστό μέσα από αποσπάσματα και συνδεδεμένο με τη φιλοσοφική παράδοση του συμποσίου, ο στοχασμός αναπτύσσεται γύρω από τη σχέση του ανθρώπου με τον οίνο, τη μέθη και τα όριά της.

Το «Περί Αρετών και Κακιών» εμβαθύνει στο πρόβλημα της αγωγής και της ηθικής διάπλασης του ανθρώπου, διακρίνοντας τις αρετές σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Σε συγγένεια με τα γνήσια Ηθικά, το κείμενο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η παιδεία διαμορφώνει χαρακτήρες, καλλιεργεί την κρίση και οδηγεί στη συνειδητή επιλογή του μέτρου ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη.

Τέλος, στο «Περί Κόσμου», η φιλοσοφία συναντά την κοσμολογία. Η εμβριθής περιγραφή ενός κόσμου που διέπεται από τάξη, αρμονία και αρχή προσφέρει όχι μόνο εμπειρική γνώση, αλλά και μια παιδαγωγική μέθοδο κατανόησης της ενάργειας του σύμπαντος. Μέσα από την αναγωγή από το αισθητό στο νοητό, ο αναγνώστης οδηγείται στη σύλληψη της κοσμικής τάξης και του Θεού ως θεμελίου της αρμονίας.

ΑΡΓΥΡΩ

Στο νέο της βιβλίο «Το Κοτόπουλο αλλιώς – 35 Συνταγές του ονείρου», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου προσεγγίζει το κοτόπουλο με σεβασμό, γνώση και δημιουργική ματιά. Προτείνει μαγειρέματα που αναδεικνύουν τη φυσική του γεύση, χωρίς περιττές υπερβολές, αποδεικνύοντας ότι η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται πολυπλοκότητα, αλλά έμπνευση, φαντασία και αγάπη για το φαγητό.

Από ζεστά, comforting πιάτα όπως κοτόπουλο κατσαρόλας με μανιτάρια και κρασί ή κοκκινιστό στο ταψί με μελωμένες πατάτες, μέχρι τραγανό –όσο ποτέ άλλοτε– κοτόπουλο πανέ, εξωτικό Tikka Masala, κοτόπουλο παρμεζάνα με ριγκατόνι και αρωματικό ντονέρ που σερβίρεται σε πίτες. Παραδοσιακές συνταγές με μνήμη και συναίσθημα, όπως η κοκορομακαρονάδα, ο κόκορας κρασάτος ή η κότα τσιγαριαστή, συνυπάρχουν αρμονικά με σύγχρονες ιδέες που αξιοποιούν έξυπνα τα leftovers, δημιουργώντας πιάτα που χαίρονται όλοι να βρίσκουν στο τραπέζι – καθημερινό ή γιορτινό.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αναφέρεται στον Πόλεμο της NASA. Τι γίνεται στο παρασκήνιο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, η οποία μέσα από το πρόγραμμα Artemis ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη; Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα, διαθέτει δύο πλευρές. Μια λαμπερή του αμερικανικού διαστημικού σχεδιασμού που διέθεσε δις δολάρια και μία άλλη, με προβλήματα και μεγάλα ερωτηματικά.

Κατασκευές
ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Business
Bank of America: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque

Bank of America: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Media
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
05.02.26

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου
05.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κίνα: Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»
05.02.26

Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά έχει ανάψει μετά τη λήξη της συνθήκης New START - Η Κίνα λέει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της «είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και Ρωσίας»

Σύνταξη
Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
05.02.26

Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η Μιλένα Αποστολάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες υπογράμμιζε «την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης» σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
05.02.26

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το φραστικό επεισόδιο που είχε στο Ντουμπάι και αποκάλυψε ότι του ζήτησε συγνώμη ο οπαδός που τον έβριζε – Τι είπε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Υπέρ όσων έχουν δάνεια που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας
05.02.26

Υπέρ των δανειοληπτών που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο «Κατσέλη», θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν
05.02.26

Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν

Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ σέβεται το ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός. Αυτή η κομβική λεπτομέρεια ήταν η διαφορά των ομάδων στο χορτάρι, μαζί με τις αποφάσεις προπονητή και ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
05.02.26

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ημερομηνία για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα – Συστάσεις προς τους πολίτες
05.02.26

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα τα ΕΛΤΑ - Συστάσεις προς τους πολίτες

Με σχετική ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ εφιστούν την προσοχή του κοινού όταν λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καθώς πρόκειται για «προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ»

Σύνταξη
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές
05.02.26

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται σε δύο κακουργήματα - υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
05.02.26

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του ο χρυσός - Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις
05.02.26

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο - Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σπάνια αναφορά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια του

Σύνταξη
