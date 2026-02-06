magazin
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Back to the Future: Τα βρετανικά charts ζουν ξανά εποχή One Direction
Music 06 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Back to the Future: Τα βρετανικά charts ζουν ξανά εποχή One Direction

Τα δύο πρώην μέλη των One Direction, ο Χάρι Στάιλς και o Λούι Τόμλινσον, επέστρεψαν στη δισκογραφία την ίδια μέρα και κατάφεραν να πιάσουν κορυφή στα UK Charts.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που τα μέλη ενός από τα πιο επιτυχημένα boy bands του πλανήτη αποφάσιζαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Τον Ιανουάριο του 2016 έπεφταν και επίσημα οι τίτλοι τέλους των One Direction, σκορπώντας τη θλίψη τους θαυμαστές τους.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν από τη δισκογραφία. Μέσα στα επόμενα χρόνια και τα πέντε πρώην μέλη των 1D ακολούθησαν σόλο καριέρα, με τον Χάρι Στάιλς να κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας.

Για αυτό και όταν κυκλοφόρησε το νέο του single Aperture, μετά από τέσσερα χρόνια «σιωπής», ο πρώην κολλητός του Λούι Τόμλινσον δεν χάρηκε και πολύ. Έπεφτε πάνω στην κυκλοφορία του νέου δίσκου How Did I Get Here? και φοβήθηκε ότι ο Στάιλς θα τον «καπελώσει».

Τελικά, στο τέλος της ημέρας και οι δύο έμειναν ευχαριστημένοι – με τα βρετανικά charts να ζουν εποχές One Direction.

Όπως έγινε γνωστό το Aperture του Χάρι Στάιλς έφτασε στην κορυφή των singles, έναν δρόμο που ακολούθησε και το How Did I Get Here? στα άλμπουμ.

Κι αν για τον 32χρονο popstar ήταν κάτι αναμενόμενο, για τον  Τόμλινσον τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Για αυτό και έσπευσε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό, αλλά το «How Did I Get Here?» είναι το άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο ένα αυτής της εβδομάδας. Είμαι τόσο απίστευτα ευγνώμων για όλο το πάθος και την αφοσίωση των θαυμαστών» τόνισε ο Άγγλος μουσικός.

Μάλιστα το  How Did I Get Here? είναι το δεύτερο άλμπουμ του  Τόμλινσον που πάει στην κορυφή των UK Charts – κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2022 με το Faith In The Future.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»
The Good Life 05.02.26

Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»

40 χρόνια πριν, η Τζάνετ Τζάκσον κοίταξε κατάματα το παγκόσμιο στερέωμα της μουσικής βιομηχανίας και δήλωσε πως το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια, μακριά από τη σκιά των αδελφών της και βέβαια του Μάικλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ποιοι οι νικητές 02.02.26

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Σήμερα 01.02.26

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Ξανά στο φως 01.02.26

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
Αγόρευση 06.02.26

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Social Media: «Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση
Απαγόρευση social media 06.02.26

«Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση

Ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στις οθόνες και, τώρα, την ανεξέλεγκτη διάδοση παράνομου περιεχομένου AI οδηγούν σε ντόμινο απαγορεύσεων των social

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό και ότι η κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στα συγκεκριμένα κυκλώματα.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Αυστραλία: Η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών ήταν πληροφοριοδότρια της αστυνομίας
Αυστραλία 06.02.26

Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Πληροφορίες στην αστυνομία έδινε, ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της, η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών στην Αυστραλία, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω του σκανδάλου.

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children στην Τζόνγκλεϊ
Νότιο Σουδάν 06.02.26

Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children

Η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, στο Νότιο Σουδάν, μετά την πυρπόληση και λεηλάτηση των εγκαταστάσεών της.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Λευκός Οίκος 06.02.26

Ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» για το Ιράν «πέρα από τη διπλωματία»

Απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος παραμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανεφέροντας ότι ο Τραμπ «έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία».

Σύνταξη
Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».

Σύνταξη
