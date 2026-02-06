Back to the Future: Τα βρετανικά charts ζουν ξανά εποχή One Direction

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που τα μέλη ενός από τα πιο επιτυχημένα boy bands του πλανήτη αποφάσιζαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Τον Ιανουάριο του 2016 έπεφταν και επίσημα οι τίτλοι τέλους των One Direction, σκορπώντας τη θλίψη τους θαυμαστές τους.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν από τη δισκογραφία. Μέσα στα επόμενα χρόνια και τα πέντε πρώην μέλη των 1D ακολούθησαν σόλο καριέρα, με τον Χάρι Στάιλς να κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας.

Για αυτό και όταν κυκλοφόρησε το νέο του single Aperture, μετά από τέσσερα χρόνια «σιωπής», ο πρώην κολλητός του Λούι Τόμλινσον δεν χάρηκε και πολύ. Έπεφτε πάνω στην κυκλοφορία του νέου δίσκου How Did I Get Here? και φοβήθηκε ότι ο Στάιλς θα τον «καπελώσει».

Τελικά, στο τέλος της ημέρας και οι δύο έμειναν ευχαριστημένοι – με τα βρετανικά charts να ζουν εποχές One Direction.

Harry Styles & Louis Tomlinson Score U.K. No. 1s in First Post-One Direction Chart Doublehttps://t.co/uRx7074j5i — billboard (@billboard) January 31, 2026

Όπως έγινε γνωστό το Aperture του Χάρι Στάιλς έφτασε στην κορυφή των singles, έναν δρόμο που ακολούθησε και το How Did I Get Here? στα άλμπουμ.

Κι αν για τον 32χρονο popstar ήταν κάτι αναμενόμενο, για τον Τόμλινσον τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Για αυτό και έσπευσε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό, αλλά το «How Did I Get Here?» είναι το άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο ένα αυτής της εβδομάδας. Είμαι τόσο απίστευτα ευγνώμων για όλο το πάθος και την αφοσίωση των θαυμαστών» τόνισε ο Άγγλος μουσικός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Louis Tomlinson (@louist91)

Μάλιστα το How Did I Get Here? είναι το δεύτερο άλμπουμ του Τόμλινσον που πάει στην κορυφή των UK Charts – κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2022 με το Faith In The Future.