Όλοι μιλάνε για το καρναβάλι της Καλαμάτας. Όμως αυτό γίνεται για τους πιο λάθος λόγους που θα μπορούσε να γίνεται…

Συγκεκριμένα, το διαφημιστικό σποτ για το καρναβάλι της Καλαμάτας έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις, με τις φεμινιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν ότι προσβάλλει τη γυναικεία ύπαρξη και προσωπικότητα.

Στο εν λόγω σποτ απεικονίζεται μια γυναίκα να κρατείται παρά τη θέλησή της και να «ανταλλάσσεται» με χαρτονομίσματα, στο πλαίσιο προώθησης του καλαματιανού καρναβαλιού.

Δείτε το διαφημιστικό σποτ

«Κατάπτυστο για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη συνολικά»

Σε ανακοίνωσή της, η Φεμινιστική Καλαμάτας χαρακτήρισε τη διαφήμιση «κατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη συνολικά».

Όπως αναφέρεται, «δύο άντρες προσποιούνται τους προαγωγούς, οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη συναίνεσή της και την ανταλλάσσουν για το καρναβάλι», υπογραμμίζοντας ότι «ένα γυναικείο, ανθρώπινο σώμα παρουσιάζεται ως μέσο συναλλαγής». Η οργάνωση ξεκαθαρίζει ότι «δεν είναι αστείο και δεν μπορούμε να γελάσουμε».

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη συχνότητα περιστατικών έμφυλης βίας, γυναικοκτονιών και υποθέσεων μαστροπίας, επισημαίνοντας ότι «σχεδόν καθημερινά γυναίκες υφίστανται βία επειδή αντιστάθηκαν ή επειδή δεν δέχθηκαν να αντιμετωπιστούν ως αντικείμενα αγοραπωλησίας». Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «η πόλη έχει τα θύματά της».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το trafficking και η εμπορία ανθρώπων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως «αστείο» ή επικοινωνιακό τέχνασμα για την προώθηση ενός καρναβαλιού. Η οργάνωση κάλεσε τον δήμο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να αποσύρει άμεσα το σποτ.

«Προβάλλει την κακοποίηση της γυναίκας»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Καλαμάτας, Βασίλης Τζαμουράνης, μιλώντας στον Alpha. Χαρακτήρισε το σποτ «ατυχές», σημειώνοντας ότι «προβάλλει την κακοποίηση της γυναίκας και τη χρήση της ως αντάλλαγμα», προσθέτοντας πως θα έπρεπε να αποφεύγονται δημιουργίες που αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της καρναβαλικής επιτροπής Καλαμάτας, Παναγιώτης Δραγκιώτης, υποστήριξε ότι η γυναίκα του σποτ αποτελεί «συμβολικό χαρακτήρα» που εκφράζει την καρναβαλική διάθεση και την απελευθέρωσή της.

Όπως ανέφερε, το μήνυμα του σποτ συνοψίζεται στο σύνθημα «free the mood» (απελευθερώστε τη διάθεση) και εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει λόγος να αποσυρθεί», τονίζοντας ότι δεν υπήρξε πρόθεση προσβολής.

Το περιστατικό έχει ανοίξει τον διάλογο γύρω από τα όρια του χιούμορ σε αποκριάτικες εκδηλώσεις ενώ αυξάνονται οι φωνές όσων ζητούν το το φετινό καρναβάλι της Καλαμάτας να μην στιγματιστεί από τον σεξισμό και την διακωμωδήση της βίας κατά των γυναικών.