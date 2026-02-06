newspaper
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών στην Αττική
Ελλάδα 06 Φεβρουαρίου 2026, 19:55

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών στην Αττική

Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 5 μέλη, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός της οργάνωσης. Κατασχέθηκαν ηρωίνη, ακατέργαστη κάνναβη, κοκαΐνη, μεθαδόνη, όπλα και 17.170 ευρώ.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Κερατέα, Περιστέρι, Νέα Σμύρνη και ‘Αγιο Δημήτριο.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της, καθώς και ακόμη ένα άτομο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι για να πετύχουν το σκοπό τους, ο αρχηγός της οργάνωσης είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των λοιπών μελών, την ανεύρεση προμηθευτών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, τη φύλαξη, μεταφορά και περιστασιακή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη νόθευση και τυποποίηση ηρωίνης.

Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, την επανατυποποίηση και διακίνηση αυτών, την παραλαβή χρημάτων από τις πωλήσεις, καθώς και τη λειτουργία χώρου απόκρυψης («καβάτζα») για τον ανεφοδιασμό της οργάνωσης.

Συνολικά, στην κατοχή των κατηγορούμενων, καθώς και από τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

* το χρηματικό ποσό των 17.170 ευρώ,

* 1.445,1 γραμμάρια ηρωίνης,

* 468,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

* 52 γραμμάρια κοκαΐνης

* 58 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης,

* 6.762,5 γραμμάρια από σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης,

* 2 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα,

* 107 φυσίγγια,

* 9 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

* 6 κινητά τηλέφωνα και

* πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελλάδα 06.02.26

Νέα Πέραμος: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Οι δύο πλαστές διαθήκες και η κόντρα με τον πατέρα του

Ο πατέρας του 27χρονου κατά την τετράωρη κατάθεση του στα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών υποστήριξε ότι η μητέρα του θύματος ήταν εκείνη που γνώριζε ποιοι απειλούσαν το παιδί τους.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο