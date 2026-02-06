magazin
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 06.02.2026]
Ημερήσια 06 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 06.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή το κλίμα σήμερα είναι εμφανώς καλύτερο από τις προηγούμενες ημέρες, κάνε αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο απ’ όλα. Φέρε, δηλαδή, τις ισορροπίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ή μπορείς να επαναφέρεις αυτές που λίγο χάλασαν λόγω της έντασης που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Όπως και να έχει εστίασε σε αυτό.

DON’TS: Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις τις ιδέες που έχεις ή να δώσεις θάρρος στους φίλους σου, ώστε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Μπράβο ρε Κριέ ψυχάρα! Βέβαια το ίδιο πρέπει να εφαρμόσεις και για σένα, καθώς έχεις κουραστεί να βλέπεις διαρκώς τα μη επιθυμητά αποτελέσματα, όσο κι αν προσπαθείς! Μην κινείσαι τόσο βιαστικά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, φαίνεται πως όλα κυλούν ομαλά, οπότε φρόντισε να ξεμπερδέψεις με τις υποχρεώσεις σου. Βέβαια πρέπει να βάλεις σε σειρά όσα πρέπει να βγουν, για να μην χάσεις τον μπούσουλα, έτσι; Το σημαντικό είναι να καταφέρεις να κινηθείς με ηρεμία! Οπότε τον νου σου! Άσε στην άκρη, λοιπόν, τους κουτσομπόληδες συναδέλφους.

DON’TS: Μην αφήνεις τις δουλειές σου στην άκρη, καθώς πρέπει να τις προχωρήσεις άμεσα, σωστά; Αυτό, μάλιστα, μπορεί να σε ανεβάσει στα μάτια των ανώτερων, στη δουλειά. Άρα και θα ξεμπερδέψεις, αλλά και θα φανείς! Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος γενικώς και μην λες μεγάλα λόγια. Μην υπεραναλύσεις αυτά που θα ακούσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Έχεις ανάγκη να διασκεδάσεις μεν, έχεις ανάγκη να φλερτάρεις δε. Εγώ θα σου πω να κάνεις και τα δύο σήμερα, καθώς γιατί όχι; Μπορείς, επίσης, να κάνεις όμορφες επικοινωνίες και να ανταλλάξεις απόψεις και ιδέες. Στα ερωτικά, γίνε πιο καυστικός, καθώς έτσι μπορείς να προσεγγίσεις το άτομο που σου έχει γυαλίσει. Μια χαρά σε βρίσκω!

DON’TS: Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου, γιατί έτσι και γίνεσαι αδρανής, αλλά και οι γύρω σου νομίζουν πως κάτι έχεις μαζί τους, χωρίς αυτό να ισχύει. Μη διστάσεις να κάνεις νέες επαφές και γνωριμίες, καθώς αυτές που μπορεί να βελτιώσουν τα επαγγελματικά σου. Ταυτόχρονα, μη γίνεσαι απρόσεκτος ή ακόμα και σπάταλος, στα οικονομικά.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μιας και που σήμερα έχεις μία καλύτερη διάθεση από χθες, προτείνω να βάλεις σε σειρά και τα συναισθήματα, αλλά και τις σκέψεις σου. Το ίδιο εφάρμοσε και στις καταστάσεις που τρέχουν αυτή την στιγμή στη ζωή σου και χρήζουν άμεσης βελτίωσης. Δες τι πρέπει να αλλάξεις εσύ, ώστε να βελτιωθεί κάπως το κλίμα, κυρίως στο σπίτι σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς περισσότερο με τα οικονομικά σου, καθώς υπάρχουν κάποια παραθυράκια ή κάποιες διευκολύνσεις. Πρέπει, όμως, να τα δεις. Μην αρνηθείς την στήριξη που θέλουν να σου δώσουν οι δικοί σου άνθρωποι. Μην κάνεις μεγάλα ανοίγματα, θέλοντας να εντυπωσιάσεις, γιατί πιο πιθανό είναι το να ρεζιλευτείς.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε μία ανάσα, γιατί τα πράγματα σήμερα φαίνεται πως γίνονται λίγο πιο απλά. Ξεκαθάρισε τις καταστάσεις άμεσα μεν, προσπάθησε να βρεις λύσεις στα πάντα δε. Οι συνεννοήσεις είναι εύκολες, οπότε εκμεταλλεύσου το αυτό, για να δημιουργήσεις νέες βάσεις για το μετέπειτα. Μπορείς να ασχοληθείς λίγο πιο ατομικά με κάποια πράγματα.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να προκαλέσει παρεξηγήσεις μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων ή και φίλων σου. Δεν χρειάζεται! Το ξέρεις, αλλά… Γενικότερα, δηλαδή, μην επιτρέψεις σε εμπόδια να δημιουργηθούν στα θέματα της δουλειάς σου. Ταυτόχρονα, μην αρχίσεις τις υπερβολές, καθώς κρίμα είναι να τα σκ@τώσεις μόνος σου, έτσι;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Διαχειρίσου τα πάντα με άνεση και ευκολία, καθώς η σημερινή μέρα στο επιτρέπει αυτό. Κρίμα δεν είναι να το αφήσεις να πάει ανεκμετάλλευτο; Άσε που έχεις και τρομερή ενέργεια! Βάλε προτεραιότητα σε οτιδήποτε έχεις να κάνεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις αποτελεσματικές κινήσεις. Υπάρχει οικονομική άνοδος μέσω της δουλειάς.

DON’TS: Μην αρνείσαι τις καινούργιες γνωριμίες, γιατί μπορεί αυτές να σε ωφελήσουν στα οικονομικά μέσω διάφορων προτάσεων για κάποιο εξτραδάκι. Βέβαια αυτή η πρόταση ίσως να έρθει και μέσα από την παρέα που ήδη έχεις. Από την άλλη, μην υποτιμάς τόσο τους ανθρώπους γύρω σου και άκουσε πολύ καλά τι έχουν να σου πουν.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Θέλω να είσαι συγκεντρωμένος σήμερα, για να βρεις ευκολότερα την κατεύθυνση προς την οποία θέλεις να κινηθείς. Έπειτα πρέπει να δράσεις, ναι; Στα ερωτικά, μπορείς να ανοιχτείς και να δείξεις το ενδιαφέρον σου προς το άτομο που σου έχει γυαλίσει. Μπορείς να γίνεις πιο άμεσος στον τρόπο σου. Στη δουλειά, δώσε βάση στις λεπτομέρειες.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για κάποιο νέο ξεκίνημα που παίζει τώρα. Βασικά το σημαντικότερο είναι να μην το αφήσεις να σε πτοήσει. Μην αφήνεις καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Μην είσαι απρόσεκτος στα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά. Ταυτόχρονα, μην χάνεις το μέτρο σε οτιδήποτε κι αν κάνεις και μην είσαι τόσο ανοργάνωτος γενικώς. Εύκολο!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρώτα ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο μυαλό σου και μετά δες το πως μπορείς να τα διαχειριστείς. Κατάλαβε πως τα συναισθήματά σου δεν είναι βάρος, αλλά φυσικό επακόλουθο, καθώς είσαι άνθρωπος κι όχι ρομπότ, έτσι; Μπορείς να βάλεις όρια και να διεκδικήσεις τον χώρο σου. Όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να τα κάνεις άνετα και ψύχραιμα.

DON’TS: Μην εκπλήσσεσαι από την ηρεμία που επικρατεί σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι καλές μέρες, σωστά; Μην αγνοείς τις συζητήσεις που γίνονται ενώπιόν σου, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσεις να βρεις τι πήγε λάθος το προηγούμενο διάστημα. Άρα μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός γενικώς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Οι τόνοι πέφτουν σήμερα, άρα μπορείς να το εκμεταλλευτείς, ώστε να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα που σε απασχολούν. Αυτό, βέβαια, συνεπάγεται πως μπορείς να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, έτσι; Από την άλλη, πρέπει να γίνεις και λίγο πιο συγκεκριμένος- σαφής στον τρόπο σου. Ξεκαθάρισε τα θολά σημεία που υπάρχουν και στη δουλειά.

DON’TS: Μην είσαι ευθύς, γιατί αυτό ίσως να φέρει τους γύρω σου σε άβολη θέση. Το ξέρω πως δεν τα θες τα πολλά λόγια, αλλά δεν είσαι τόσο σταράτος, όσο νομίζεις. Αγενής μπορεί! Άσε που αν το πας καλά, μπορείς να κερδίσεις και τις εντυπώσεις. Μην είσαι απρόσεκτος. Μην υπεραναλύεις τα πάντα. Μην κάνεις έξοδα απλά για εντυπωσιασμό.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρέπει να βελτιώσεις και την ατμόσφαιρα γύρω σου, αλλά και τα επαγγελματικά. Άρα φέρε αυτά στο προσκήνιο για σήμερα. Επικοινώνησε με άνεση, αλλά και ηρεμία, τις αντιρρήσεις που έχεις για κάποιες συμφωνίες που έχεις κάνει ή για κάποιες προτάσεις που έχεις δεχτεί. Κάνε κάποιες τροποποιήσεις, καθώς έτσι ίσως πετύχεις κάτι καλύτερο.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, καθώς λόγω του ότι η δουλειά σου φαίνεται, εσύ ανταμείβεσαι. Τέλειο; Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με τους συνεργάτες και τους φίλους που μπορούν να σε στηρίξουν. Ή που θέλουν να το κάνουν, έτσι; Μην υπερεκτιμάς τον εαυτό ή τις δυνάμεις σου, ειδικά αν εμπλέκεται και κάποια ομάδα σε αυτό.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Τα πράγματα γύρω σου χαλαρώνουν, εσύ οπλίζεσαι με αισιοδοξία, άρα, μπορείς και ηρεμείς- επιτέλους! Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα πράγματα καλύτερα. Δες πώς μπορείς να κινηθείς, γιατί να σου πω πως υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες σήμερα. Μόνο και τις χάσεις! Μπορείς να γίνεις άμεσος στον τρόπο σου, αν το θες.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις συζητήσεις που κάνεις να πάρουν λάθος τροπή, γιατί τότε θα οδηγηθούν παρεξηγήσεις, κάτι που δεν σε συμφέρει. Μην κάνεις τον μάγκα και μην λες μεγάλα λόγια. Ειδικά στα επαγγελματικά αυτό, γιατί θα εκτεθείς. Το θέλεις; Σκέψου αυτό! Παράλληλα, μην αφήνεις τίποτα να διαταράσσει την συγκέντρωσή σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και τόσο κακό το να επικρατούν τα συναισθήματά σου, έτσι; Ωστόσο πρέπει να γίνεις πιο παρατηρητικός και να κρατήσεις και κάποιες σημειώσεις, προκειμένου να μπορέσεις να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο. Κάνε παρασκηνιακά τις δουλειές σου και μείνε μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα που σου τραβάει την προσοχή να σου ξεφύγει ή να πάει ανεκμετάλλευτο. Κρίμα δεν είναι; Μη διστάσεις να βάλεις τα θέλω σου σε προτεραιότητα. Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις. Μην αφήνεις τα οικονομικά χωρίς ξεκαθάρισμα. Μην είσαι τόσο σίγουρος για τον εαυτό σου, γιατί μπορεί και να την πατήσεις.

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί η τεχνολογία απειλεί περισσότερο την καριέρα των γυναικών

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί η τεχνολογία απειλεί περισσότερο την καριέρα των γυναικών

Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

