DO’S: Έχεις ανάγκη να διασκεδάσεις μεν, έχεις ανάγκη να φλερτάρεις δε. Εγώ θα σου πω να κάνεις και τα δύο σήμερα, καθώς γιατί όχι; Μπορείς, επίσης, να κάνεις όμορφες επικοινωνίες και να ανταλλάξεις απόψεις και ιδέες. Στα ερωτικά, γίνε πιο καυστικός, καθώς έτσι μπορείς να προσεγγίσεις το άτομο που σου έχει γυαλίσει. Μια χαρά σε βρίσκω!

DON’TS: Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου, γιατί έτσι και γίνεσαι αδρανής, αλλά και οι γύρω σου νομίζουν πως κάτι έχεις μαζί τους, χωρίς αυτό να ισχύει. Μη διστάσεις να κάνεις νέες επαφές και γνωριμίες, καθώς αυτές που μπορεί να βελτιώσουν τα επαγγελματικά σου. Ταυτόχρονα, μη γίνεσαι απρόσεκτος ή ακόμα και σπάταλος, στα οικονομικά.