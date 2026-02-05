Ελεύθερος ο 34χρονος εμπρηστής της τεράστιας πυρκαγιάς στον Φενεό Κορινθίας

Ιούλιος 2025 και όλη η Ελλάδα συγκλονίζεται από την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο Φενεό Κορινθίας και κατέκαψε 11.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Η ελληνική Αστυνομία συλλαμβάνει στο πλαίσιο του αυτοφώρου, δύο άντρες έναν αλλοδαπό και έναν ημεδαπό, οι οποίοι πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί πρόληψης πυρκαγιών σε υπαίθριους χώρους.

Τους αποδίδεται η βαρύτατη κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενου δόλο (κακούργημα) και προφυλακίζονται και οι δύο, μετά την απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Ελεύθερος μετά την συμπληρωματική απολογία του ο 34χρονος

Αφού ο 34χρονος έμεινε για πάνω από έξι μήνες προφυλακισμένος, εξετάσθηκε η συνέχιση ή μη της προσωρινής του κράτησης, στις 12 Ιανουαρίου 2026 και τελικά αφέθηκε ελεύθερος παρά τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες σε βάρος του.

Το in, εξασφάλισε το απολογητικό υπόμνημα του κατηγορούμενου όπου εκείνος σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε:

«Δεν υπάρχει ουδεμία υπόνοια φυγής, καθόσον διαθέτω γνωστή, μόνιμη και δηλωμένη διαμονή, ισχυρούς οικογενειακούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς δεσμούς στην Ελλάδα και ουδέποτε στο παρελθόν επιχείρησα να αποφύγω τις αρχές ή να παρεμποδίσω με οποιονδήποτε τρόπο τη διερεύνηση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα η μνηστή μου, , πρόκειται να επιστρέψει στην Ελλάδα, και η επικείμενη γέννηση του παιδιού μας ενισχύει περαιτέρω την κοινωνική και οικογενειακή μου σταθερότητα.

Επίσης, δεν προκύπτει καμία ένδειξη ότι ενδέχεται να τελέσω νέα αξιόποινη πράξη, ούτε οποιοδήποτε πραγματικό δεδομένο που να δικαιολογεί τη διατήρηση της προσωρινής κράτησης ως αναγκαίου μέτρου. Αντιθέτως, από την πρώτη στιγμή στάθηκα στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, συνεργαζόμενος πλήρως, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επιβεβαιώνοντας την καλή πίστη μου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Συνεπώς, η συνέχιση της προσωρινής κράτησης θα είναι, αδικαιολόγητη και δε θα εξυπηρετεί τον σκοπό της ποινικής διαδικασίας, ενώ η αντικατάστασή της με ηπιότερα μέτρα ή περιοριστικούς όρους κρίνεται απόλυτα εύλογη και επιβεβλημένη.»

Μετά την υποβολή του υπομνήματος το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κορίνθου, αποφάσισε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με την υποβολή περιοριστικών όρων για τον κατηγορούμενο. Ο 34χρονος αποφυλακίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 και του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο Α.Τ. δύο φορές τον μήνα και την απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.

Ο κατηγορούμενος στο in

Μετά την αποφυλάκισή του ο 34χρονος κατηγορούμενος ανέφερε στο in: «Είμαι συντετριμμένος από την πυρκαγιά που προκάλεσα από δική μου αμέλεια. Ζητώ δημόσια συγγνώμη από όσους έπαθαν κακό εξ’ αιτίας μου αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.»

«Ο εντολέας μου, με Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κορίνθου, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, ήτοι της τακτικής εμφάνισής του στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο εντολέας μου βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, βιώνοντας έντονη ψυχική δοκιμασία εξαιτίας των συνεπειών του συμβάντος. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώπιον του αρμοδίου Ανακριτή.» δηλώνει στο in ο δικηγόρος του κατηγορούμενου Ευάγγελος Τρουμπετάρης.

Ελεύθερος αφέθηκε με όρους και ο έτερος κατηγορούμενος για εμπρησμό 33χρονος αλλοδαπός.