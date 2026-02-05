magazin
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη: Για τους Αθώους, την ανισότητα και την απώλεια
TV 05 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη: Για τους Αθώους, την ανισότητα και την απώλεια

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς Οι Αθώοι, η αγαπημένη ηθοποιός Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA.

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Spotlight

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Οι Αθώοι», η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno. Η αγαπημένη ηθοποιός, που επιστρέφει στους δέκτες μας με έναν ρόλο απαιτητικό και τελείως διαφορετικό από όσα μας έχει συνηθίσει, μίλησε για την προετοιμασία της, τον χαρακτήρα της «Μαργαρίτας» και το οικογενειακό κλίμα στα γυρίσματα.

«Περίμενα αυτή τη δουλειά με ανυπομονησία»

Η συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη δεν ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά. Όπως αποκάλυψε η ίδια, οι βάσεις είχαν μπει εδώ και καιρό: «Η πρόταση έγινε πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμη στο Σασμό. Με πήρε ένα τηλέφωνο ο Νίκος ο Κουτελιδάκης, ο σκηνοθέτης της σειράς, πήγαμε για έναν καφέ και μου είπε «σε σκέφτομαι για αυτή τη σειρά» και το περίμενα με ανυπομονησία».

Αν και η ίδια σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι έχει ταυτιστεί με τις σειρές εποχής —«Η αλήθεια είναι πως με έχει γράψει το Luben για τις σειρές εποχής. Αλλά μου αρέσει»— τόνισε πως «Οι Αθώοι» είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα που χρειάστηκε κόπο και χρόνο.

Η «Μαργαρίτα»: Ένα αγρίμι σε έναν κόσμο ανισότητας

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαργαρίτα, ο ρόλος που υποδύεται, μια γυναίκα που προσπαθεί να επιβιώσει και να ισορροπήσει ανάμεσα στο ένστικτο και τη λογική. «Λειτουργεί πολύ με το ένστικτο η Μαργαρίτα, είναι λίγο αγρίμι. Νομίζω θα ήθελα να είναι άνδρας, δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την ανισότητα. Μπαίνει στο καλούπι, παντρεύεται νωρίς, κάνει οικογένεια, προσπαθεί να αυγατίσει την περιουσία της», είπε.

Στη σειρά, η αγάπη και τα συναισθήματα είναι ο κυρίαρχος στόχος, καθώς «κανένας δεν είναι πλούσιος στη σειρά μας. Το χρήμα δύσκολα βγαίνει». Η Μαργαρίτα, ωστόσο, επιλέγει την ασφάλεια μέσα από τον γάμο της σημειώνει η ηθοποιός: «Αυτός που τελικά γίνεται ο σύζυγός της, είναι ο πιο συνετός και το πιο ασφαλές βήμα και για την ίδια. Έχει τη λογική να σκεφτεί ότι τώρα θα κάνω το σωστό με έναν καλό άνθρωπο που με αγαπάει».

Περισσότερη δράση, λιγότερες σκηνές

Η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη εξήγησε πως η παραγωγή αυτή διαφέρει σημαντικά από ένα καθημερινό σίριαλ, τόσο στον ρυθμό όσο και στην προετοιμασία: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρότζεκτ γιατί είχε και έρευνα και μελέτη. Μαθήματα ιππασίας» είπε.

«Είχαμε πολύ λιγότερες σκηνές από ό,τι σε ένα καθημερινό σίριαλ αλλά η δουλειά ήταν πιο δύσκολη, ήταν πιο απαιτητικές οι σκηνές, είχαν περισσότερη δράση» σχολίασε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε με θέρμη στη συνεργασία της με τον Νίκο και Άγγελο Κουτελιδάκη που υπογράφουν τη σκηνοθεσία της σειράς, αλλά και τις Ελένη Ζιώγα και την κόρη της Μυρτώ Καρέκου που αναμείχθηκαν στο πρότζεκτ η πρώτη στην απόδοση του σεναρίου και η δεύτερη στα κοστούμια. Μια παρατήρηση που έκανε την παραγωγή περίπου «οικογενειακή υπόθεση»: «Η Μυρτώ έκανε τα ρούχα, η Ελένη το σενάριο και εμείς νιώσαμε οικογενειακά μέσα στην οικογένεια… Όχι ότι δεν υπήρχαν εντάσεις, δεν θέλω να τα παρουσιάσω όλα ροζ, αλλά πήγαν όλα πολύ καλά».

Η προσωπική εξομολόγηση για το επίθετο και την απώλεια

Πέρα από τα επαγγελματικά της, η ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της για την απόφασή της να χρησιμοποιεί και το επίθετο της μητέρας της, την οποία έχασε πριν από 17 χρόνια. «Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη είναι της μητέρας μου. Το πήρα όταν τη χάσαμε για συναισθηματικούς λόγους, το έβαλα το δεύτερο και επειδή μου αρέσει» είπε.

Όπως εξήγησε, η απώλεια ήταν μια τομή στη ζωή της: «Είναι μια άλλη ζωή, το πριν και το μετά. Την απώλεια δεν την αποδέχτηκα αμέσως, το πέρασα δύσκολα αργότερα με ψυχοσωματικά», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη ξεκαθάρισε πως, παρά το νεαρό της ηλικίας της (33 ετών), νιώθει ότι έχει διανύσει ήδη μια σημαντική διαδρομή, ενώ αποκάλυψε πως αν δεν την κέρδιζε η υποκριτική, σήμερα θα ήταν χορεύτρια, αφού έδωσε εξετάσεις και πέρασε και στις δύο σχολές, αφήνοντας την απόφαση στην… τύχη!

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τη συνέντευξη:

Μην χάσετε την αποψινή πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι» στο MEGA, στις 22:20.

