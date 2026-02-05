magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 05.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Για σήμερα σου προτείνω να κρατήσεις χαμηλά τους τόνους τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά σου. Προσπάθησε να κρατήσεις ισορροπίες ανάμεσα στα πλάνα που έχεις κάνει για τη σημερινή μέρα, αλλά και για τα απρόοπτα που συμβαίνουν και πρέπει να διευθετήσεις. Ειδικά η δεύτερη κατηγορία προβλέπεται αρκετά απαιτητική.

DON’TS: Μην αγανακτείς λόγω του ότι είσαι αρκετά κουρασμένος. Δεν είναι κακό το να θέλεις να βάλεις όρια, το κακό είναι αυτά να είναι ασφυκτικά αυστηρά, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί ενώ μπορεί να έχεις κάτι στο μυαλό σου δομημένο σωστά, ο τρόπος που το εκφράζεις φαίνεται να μπερδεύει.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Η σημερινή μέρα απαιτεί ψυχραιμία, καθώς το πρόγραμμα είναι αρκετά φορτωμένο και απαιτητικό. Άρα πρέπει να σταματήσεις να είσαι στην τσίτα και σε εγρήγορση, γιατί έτσι η ζωή δεν προχωράει, σωστά; Ίσως σε βοηθήσει το να κινηθείς με ευελιξία και διπλωματία. Γενικώς το μότο σου για σήμερα πρέπει να είναι «επιμονή και υπομονή!».

DON’TS: Μη γίνεις έντονος και μην απαντάς άμεσα σε όσα ακούς, απλά και μόνο επειδή υπάρχει χάος και πολλές ευθύνες προς διευθέτηση. Μη διστάσεις, όμως, να αντιμετωπίσεις κάποιους φίλους, καθώς ίσως τώρα σου δοθεί η ευκαιρία να εκφράσεις όσα σε ενοχλούν. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα λόγια που λες ούτε σε όσα σου λένε

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό, για να μην απαντήσεις άμεσα στα πολλά που ακούς. Παράλληλα, προσπάθησε και να αποφύγεις να πάρεις μέρος σε υποθέσεις που κανείς δε ζήτησε την συμμετοχή σου, γιατί δε θέλουμε να ανάψουν τα αίματα, σωστά; Πρέπει να παραμείνεις αισιόδοξος. Πρέπει, επίσης, να αποφύγεις τα mood swings.

DON’TS: Μην παρασυρθείς από τις πληροφορίες που τυχαία λαμβάνεις. Κοινώς μην προσπαθήσεις να μάθεις κι έξτρα πράγματα δήθεν έμμεσα, γιατί όλοι ξέρουμε πως ο τρόπος σου ποτέ δεν είναι διακριτικός!  Μην παρερμηνεύεις τα λόγια που ακούς από φίλους. Μη ζορίζεσαι να κατανοήσεις όσα λέει το αμόρε. Δεν είναι και πυρηνική φυσική!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πρώτα κατανόησε τα συναισθήματά σου και μετά φρόντισε να τα μοιραστείς με τους γύρω σου. Το ανάποδο δημιουργεί απλά σύγχυση! Και μιας και που το ανέφερα η σύγχυση και η ένταση επικρατούν σήμερα, οπότε εσύ πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος και ανεπηρέαστος από όλο αυτό- έστω όσο γίνεται. Διαχειρίσου τα θέματα του σπιτιού.

DON’TS: Μη μεταφέρεις την ένταση που προέρχεται από το σπίτι σου στη δουλειά, γιατί τότε δεν θα αποφύγεις τα χαζά λάθη ή και τις παρεξηγήσεις εκεί. Μην αγνοείς τα θετικά που υπάρχουν γύρω σου. Μην επιτρέπεις στα (έντονα) συναισθήματά σου να θολώνουν την κρίση σου. Μην παίρνεις με κακό μάτι όσα ακούς να λέγονται από τους φίλους σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Βάλε σε σειρά τα οικονομικά και ξεμπέρδεψε με τους διακανονισμούς ή τις διαπραγματεύσεις που έχεις σε εκκρεμότητα. Στηρίξου πάνω στους δικούς σου ανθρώπους. Πάρε μια ανάσα, γιατί πολλές από τις δουλειές σου ρολάρουν σχεδόν από μόνες τους. Μάζεψε τα νεύρα σου. Ήμαρτον! Απόφυγε να χωθείς σε χωράφια που δεν είναι δικά σου.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην ένταση που επικρατεί ακόμα από χθες να δυσκολέψει τις επικοινωνίες σου και σήμερα. Μην προσεγγίζεις ορισμένες καταστάσεις νευρικά κι απότομα, καθώς αυτό δεν σε ωφελεί και το ξέρεις! Στα ερωτικά, μη δίνεις τελεσίγραφα, γιατί δεν σε ευνοεί ούτε αυτό! Μην απογοητευτείς από τις συμπεριφορές ορισμένων.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Διεκπεραίωσε τα πράγματα που έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου. Πρέπει να είσαι τυπικός, έτσι; Επανεξέτασε τις ισορροπίες σου. Αν θέλεις να προχωρήσουν οι δουλειές σου, τότε προσάρμοσε κάπως τις κινήσεις σου. Στηρίξου μόνο πάνω στους ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν. Κατανόησε όσα ακούς χωρίς πολλά πολλά! Έλεος πια!

DON’TS: Μην προκαλέσεις καυγάδες χωρίς λόγο και μην μπερδευτείς εξαιτίας του μεγάλου όγκου λεπτομερειών που υπάρχουν γύρω σου. Μη ζορίζεσαι τόσο εξαιτίας των σκληρών στάσεων που βλέπεις από ορισμένους συνεργάτες σου. Παράλληλα, μην απαντάς στα πάντα και μην κάνεις συνεχώς αχρείαστα σχόλια, γιατί σπας νεύρα. Τόσο απλό!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εξέφρασε τις ιδέες σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά βρες τρόπους να τις βάλεις σε εφαρμογή άμεσα κι αποτελεσματικά, καθώς πρέπει να τις προχωρήσεις, σωστά; Φέρε στα νερά σου τα δύσκολα θέματα, για να κάνεις τις δουλειές σου εύκολα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι ξεκάθαρος. Κράτησε αποστάσεις από όσους (νομίζεις ότι) κρύβουν κάτι.

DON’TS: Μην αφήσεις το ότι η συννενόηση είναι δύσκολη, να κάνει τον εκνευρισμό σου να βγει στις απαντήσεις που δίνεις. Μην καταπιέζεις τη δημιουργική σου πλευρά. Μην αφήσεις τις δυσκολίες που περνάς να περιορίσουν τον βαθμό στον οποίο φλερτάρεις. Μην είσαι απρόσεκτος σε όσα λες ή στον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις τα όσα ακούς.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επειδή θέλεις την ησυχία σου, προτείνω να μείνεις μακριά από το οτιδήποτε μπορεί να σε τσιτώσει, όσο δύσκολο κι αν αποδειχθεί αυτό. Απόφυγε να εξωτερικεύσεις τη δική σου ένταση σε οτιδήποτε κι αν κάνεις. Άσε τους ανθρώπους που σε ξέρουν καλά να σε βοηθήσουν ή και να σε χαλαρώσουν. Εστίασε στο να βρεις εναλλακτικές λύσεις.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τα θέλω σου, αλλά ούτε και το να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Μην ξεσπάσεις την έντασή σου πάνω στα δικά σου άτομα. Μην εκφράζεις με ώμο τρόπο τις σκέψεις σου- ειδικά στους γονείς σου- καθώς αυτό δεν είναι το μυστικό για να σε καταλάβουν. Ίσα ίσα το αντίθετο θα έλεγα, έτσι; Μην πιαστείς στα χέρια με κανέναν!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βάλε σε προτεραιότητα τους στόχους σου και δούλεψέ τους. Παράτησε την ατμόσφαιρα στην παρέα, αλλά απόφυγε να επηρεαστείς από το γεγονός ότι αυτή είναι κάπως περίεργη. Μπορείς να ρωτήσεις τι συμβαίνει, αν θέλεις, αλλά μόνο για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και όχι για να τσακωθείς, έτσι; Στα επαγγελματικά, δούλεψε με πείσμα.

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου μέσα στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, γιατί αν το καταφέρεις αυτό, τότε θα κερδίσεις πολλούς πόντους. Τέλεια! Στα επαγγελματικά, μην είσαι τόσο απρόσεκτος στις εντάσεις που συμβαίνουν. Από την άλλη, μη βιάζεσαι να γίνουν τα πράγματα γρηγορότερα από ότι πρέπει, γιατί σίγουρα θα γίνει μ@λακία.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά σου στο προσκήνιο σήμερα. Οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου. Βρες τι ακριβώς πρέπει να δώσεις και πού, για να ξέρεις κι εσύ τι σου γίνεται. Βρες εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματά σου. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος και συγκεκριμένος σε όσα ζητάς, μπας και υπάρξει κέρδος, έτσι; Απόφυγε να λες άκυρα. Έλεος πια!

DON’TS: Μη γίνεις αφιλτράριστος στον τρόπο σου λόγω του άγχους σου. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μη δώσεις ούτε τελεσίγραφα, επειδή έτυχε και πρέπει να διαπραγματευτείς παραπάνω κάποια πράγματα. Μην το χάνεις, όταν προσπαθείς να περάσεις από τη θεωρία στην πράξη. Μην επηρεάζεσαι τόσο εύκολα. Μην είσαι πεισματάρης.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα θετικά, μπορείς να διαχειριστείς τα feelings σου άνετα. Αυτό, όμως, έρχεται με ένα κόστος, το οποίο δεν είναι άλλο από το ότι πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις. Επειδή υπάρχουν ευκαιρίες για κάτι καλύτερο, στα οικονομικά, αυτό που έχεις να κάνεις, είναι να έχεις μάτια ανοιχτά και να πάρεις μέρος σε συζητήσεις. Απόφυγε τα ξεσπάσματα.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από το πόσο περίεργα είναι τα πράγματα. Μην αφήσεις την σύγχυση να υπερισχύσει λόγω της υπερέντασης που επικρατεί μέσα σου. Μην εμπλακείς σε διαφωνίες, γιατί τότε θα έρθουν στην επιφάνεια παρελθοντικές κόντρες, που δεν είσαι τόσο παρελθοντικές, όσο νόμιζες τελικά! Μην είσαι κυκλοθυμικός, γιατί κάνει μπαμ!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Ακολούθα τη λογική σου μεν, άκου και τα συναισθήματά σου δε. Κοινώς κράτησε καλό balance, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να δεις τα πάντα καθαρά και ξάστερα! Άσε την αισιοδοξία σου να σε χαρακτηρίσει σήμερα, καθώς αυτό τραβάει τα βλέμματα. Άκου τι σου λένε όσοι βρίσκουν το θάρρος να σου πουν κάτι αντίθετο από αυτό που λες εσύ.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις απόψεις τρίτων λόγω του ότι νιώθεις πως υπάρχουν κρυφά νοήματα πίσω από τις λέξεις που ακούς. Κι αν αυτό δεν ισχύει; Μην επηρεαστείς ούτε από την ένταση και την σύγχυση της ημέρας. Μην αρνείσαι να κάνεις συζητήσεις, επειδή δεν έχεις διάθεση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να βγάλεις κάποια άκρη, έτσι;

