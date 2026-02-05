DO’S: Για σήμερα σου προτείνω να κρατήσεις χαμηλά τους τόνους τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά σου. Προσπάθησε να κρατήσεις ισορροπίες ανάμεσα στα πλάνα που έχεις κάνει για τη σημερινή μέρα, αλλά και για τα απρόοπτα που συμβαίνουν και πρέπει να διευθετήσεις. Ειδικά η δεύτερη κατηγορία προβλέπεται αρκετά απαιτητική.

DON’TS: Μην αγανακτείς λόγω του ότι είσαι αρκετά κουρασμένος. Δεν είναι κακό το να θέλεις να βάλεις όρια, το κακό είναι αυτά να είναι ασφυκτικά αυστηρά, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί ενώ μπορεί να έχεις κάτι στο μυαλό σου δομημένο σωστά, ο τρόπος που το εκφράζεις φαίνεται να μπερδεύει.