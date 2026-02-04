Ξέσπασμα του Φαν Ντάικ – «Δεν υπάρχει πρόβλημα στα αποδυτήρια»

Η πορεία της Λίβερπουλ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ δεν είναι αυτή που επιθυμούσαν οι οπαδοί των «κόκκινων», καθώς οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει μείνει πολύ πίσω στην κούρσα του πρωταθλήματος και το κλίμα στο Άνφιλντ δεν είναι καλό εδώ και αρκετό καιρό.

Η γκρίνια για τον Ολλανδό τεχνικό της ομάδας είναι μεγάλη, η αμφισβήτηση πολλών παικτών και κυρίως των μεταγραφών του καλοκαιριού είναι ατελείωτη και κάπως έτσι η Λίβερπουλ έμεινε μακριά από την κορυφή.

Αν σ’ όλα αυτά προσθέσει κάποιος και την φημολογία περί προβλημάτων στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ, καταλαβαίνει εύκολα κάποιος την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο αρχηγός πάντως των «κόκκινων», Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θέλησε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας του, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει πρόβλημα στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ.

«Η αλήθεια είναι πως φέτος δεν είμαστε στο επίπεδο που έπρεπε για να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας. Είμαστε οι πρωταθλητές Αγγλίας και δεν είμαστε όπως θα έπρεπε σε όλη την διάρκεια της σεζόν.

Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει βεβαίως κριτική και είμαστε υποχρεωμένοι να την αποδεχθούμε. Πρέπει όμως και να συνεχίσουμε και δε νομίζω ότι αμφισβητείται η ενότητα της ομάδας.

Δεν υπάρχει δυσαρμονία στα αποδυτήρια της ομάδας, αλλά σίγουρα υπάρχουν καθημερινές προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο ο καθένας από μας».

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της πρωταθλήτριας Αγγλίας ρωτήθηκε και για το αν ο Άρνε Σλοτ δεν έχει τύχει του σεβασμού που θα έπρεπε από τους οπαδούς της Λίβερπουλ, με τον Φαν Ντάικ να τονίζει χαρακτηριστικά.

«Ποιος είναι αυτός που δεν σέβεται; Αυτό είναι στο σωστό ερώτημα. Μήπως η έλλειψη σεβασμού προέρχεται από άτομα που δεν αξίζουν τον σεβασμό;

Αν διαβάσει κάποιος τα όσα γράφονται στα social media θα καταλάβει τι εννοώ. Την μια εβδομάδα είσαι ήρωας και την επόμενη ο χειρότερος.

Μίλησα την περασμένη εβδομάδα για το πόσο χειρότερο γίνεται το θέμα με τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η Λίβερπουλ μπορεί να έχει χάσει τις ελπίδες της για κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά παλεύει για μια θέση που θα της εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και το αποτέλεσμα του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι στο Άνφιλντ, αναμένεται να κρίνει πολλά.

Το σίγουρο πάντως είναι πως η διοίκηση των «κόκκινων» αποφάσισε να στηρίξει τον Άρνε Σλοτ παρά την έντονη δυσαρέσκεια πολλών οπαδών της ομάδας, οι οποίοι ζητούσαν την απομάκρυνση του Ολλανδού και την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.