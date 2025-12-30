sports betsson
Τα «καρφιά» του Φαν Ντάικ προκάλεσαν την απόλυση του Μπριγκς
30 Δεκεμβρίου 2025 | 19:20

Τα «καρφιά» του Φαν Ντάικ προκάλεσαν την απόλυση του Μπριγκς

Οι δηλώσεις του Ολλανδού αμυντικού «έδειξαν» το πρόβλημα στις στατικές φάσεις και η διοίκηση της Λίβερπουλ απέλυσε τον συνεργάτη του Σλοτ

Η πορεία της Λίβερπουλ την φετινή αγωνιστική περίοδο κάθε άλλο παρά ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί και οι «κόκκινοι» έχουν επί της ουσίας βγει νοκ άουτ σε ότι αφορά την διεκδίκηση του τίτλου.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του λιμανιού είναι πολλά και ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας, Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς η πίεση είναι μεγάλη.

Ένα από τα βασικά αγωνιστικά θέματα που καλείται να λύσει η Λίβερπουλ είναι οι στατικές φάσεις και κυρίως τα κόρνερ και τα φάουλ που εκτελούν οι αντίπαλοι των «κόκκινων».

Μόνο τυχαία λοιπόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση της διοίκησης του συλλόγου ν’ απομακρύνει τον Άαρον Μπριγκς, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Σλοτ και προπονητής των στατικών φάσεων για την ομάδα του λιμανιού.

Η Λίβερπουλ έχει δεχθεί 12 γκολ μέχρι στιγμής από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ των αντιπάλων της, ενώ έχει σκοράρει μόλις δύο και τα «καρφιά» του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ δεν πέρασαν… απαρατήρητα από τους ιθύνοντες των πρωταθλητών Αγγλίας.

Το αντίθετο μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα λόγια του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού επίσπευσαν τις εξελίξεις με την απομάκρυνση του Μπριγκς.

«Αυτό που γίνεται με τις στατικές φάσεις είναι απερίγραπτο. Ειδικά τα γκολ που έχουμε δεχθεί σε δεύτερο χρόνο μετά από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ στην περιοχή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα μας.

Κάτι πρέπει να γίνει για να λύσουμε το συγκεκριμένο θέμα και το σίγουρο είναι πως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», τόνισε ο Φαν Ντάικ μετά τον αγώνα με την Γουλβς, ένα παιχνίδι στο οποίο η πρωταθλήτρια Αγγλίας δέχθηκε γκολ από στατική φάση των φιλοξενούμενων.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι στο συγκεκριμένο πρόβλημα εστίασε και ο προπονητής των «κόκκινων», με τον Άρνε Σλοτ να παραδέχεται ότι με τέτοιες επιδόσεις δεν γίνεται να διεκδικήσει η Λίβερπουλ τον τίτλο.

«Θυμίζω ότι στα μισά της περσινής σεζόν δεν είχαμε δεχθεί κανένα γκολ από στατική φάση και πήραμε τον τίτλο. Φέτος έχουμε δεχθεί πολλά και είμαστε μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας.

Βλέπουμε πόσο φανταστική δουλειά κάνει η Άρσεναλ στο συγκεκριμένο σκέλος του παιχνιδιού αλλά και άλλες ομάδες και πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας».

