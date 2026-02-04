Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Ναρκοπέδιο είναι το εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε γυναίκες, καθώς το έδαφος είναι εμποτισμένο με προπάνιο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Χημικός εμπειρογνώμονας διεξάγει συνεχώς μετρήσεις για να δει τα επίπεδα προπανίου, προκειμένου όταν τα όρια πέσουν σε χαμηλά επίπεδα να ανάψει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι σκαπτικές εργασίες.

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών

Μία ολόκληρη επιχείρηση αναμένεται να στηθεί από ειδικούς οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ειδικές τομές στο έδαφος προκειμένου να δουν τις υπογειοποιημένες σωληνώσεις.

Στη συνέχεια θα εξεταστεί εάν έχουν τοποθετηθεί σε στέρεο έδαφος και εάν πρόκειται για βαρέως τύπου σωληνώσεις με αντιδιαβρωτική προστασία.

Μηνύσεις

Την ίδια στιγμή, η πρώτη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ιδιώτη ή Δημοσίου, που έχει ευθύνες για ό,τι συνέβη και οδήγησε στον θάνατο των πέντε γυναικών, υποβλήθηκε από μία ομάδα νέων δικηγόρων.

Μέσα στους 5 φακέλους της επιχείρησης που έχουν ήδη κατασχεθεί από τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που έχουν αναλάβει την ερεύνα, σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτουν ελλείψεις και παραλείψεις.

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Οι συγγενείς των πέντε γυναικών αναμένεται να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Παράλληλα, αναμένεται αν ορίσουν και τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για τα αίτια της φονικής έκρηξης.

Διαδηλώσεις και καταγγελίες

Απεργία στην πόλη των Τρικάλων και στην μνήμη των πέντε αδικοχαμένων γυναικών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα συντρίμμια της «Βιολάντα», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Εκατοντάδες άνθρωποι ζήτησαν να αποκαλυφθούν τα αίτια της φονικής έκρηξης και να αποδοθούν ευθύνες.

Στη συγκέντρωση δεν παρέστη κανένας εργαζόμενος από την μπισκοτοβιομηχανία. Εκπρόσωποι των συνδικάτων καταγγέλλουν κλίμα εκφοβισμού.

Στο απεργιακό κάλεσμά της η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον κλάδο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, υπογραμμίζει ότι «τα εργοδοτικά εγκλήματα σαν αυτό στη Βιολάντα οφείλονται στην εργοδοτική ασυδοσία».

«Μας γεμίζει οργή γιατί θα μπορούσαν να προληφθούν, εάν δεν υπήρχε το εμπόδιο του κέρδους», τονίζει, προσθέτοντας: «Μας εξοργίζει γιατί πίσω από τις μεγάλες ελλείψεις μέτρων προστασίας βρίσκεται η διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους».

«Χρέος μας», συνεχίζει, «είναι να ανατρέψουμε αυτήν τη βαρβαρότητα. Για να σταματήσουμε να θρηνούμε συναδέλφους μας, να είναι ναρκοπέδια οι χώροι δουλειάς». Παράλληλα, προσθέτει πως «δεν αποδεχόμαστε να ζούμε εμείς με την ανασφάλεια και τον φόβο της απόλυσης, με τα 6ήμερα και τα 13ωρα, την εντατικοποίηση και την ευελιξία, για να σπάνε αυτοί το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο».