Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 04.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου και χαλάρωσε. Πρέπει να καθαρίσεις το μυαλό σου, για να μπορέσεις αργότερα να οργανώσεις σωστά οτιδήποτε έχεις να διευθετήσεις. Στα επαγγελματικά, σταμάτα να σκέφτεσαι πως κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Έχεις ενδείξεις ή παραλογίζεσαι; Αυτό δες! Σταμάτα να αγχώνεσαι για τα πάντα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε κανένα να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου γενικώς, γιατί να σου πω πως εκτός από μπερδέματα, η μέρα κρύβει και πολλά διλήμματα. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που βλέπεις γύρω σου, ειδικά αν είσαι σε φάση που θέλεις να προχωρήσεις κάποια σχέδια.
Ταύρος
DO’S: Πάρε χρόνο για εσένα και για τα πράγματα που σε ευχαριστούν. Επειδή, όμως, παν μέτρον, άριστον, φρόντισε να ασχοληθείς και με οτιδήποτε πρέπει να κάνεις σήμερα. Αν δεν βγαίνουν όλα μαζί, τότε φρόντισε να αφήσεις στη μέση μόνο τις δουλειές που είναι μικρότερης σημασίας. Αυτό κάντο χωρίς άγχος και τύψεις, γιατί δε γίνεται κι αλλιώς!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη ζοριστείς από τα περίεργα σκηνικά που επικρατούν, καθώς μπορείς να τα διαχειριστείς μεν, με λίγο παραπάνω ζόρι δε. Μην αγνοείς, όμως, τις συμβουλές και την στήριξη των υπολοίπων, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τη βγάλεις καθαρή γενικώς. Μην χάνεις το θάρρος σου, ειδικά αν πρόκειται να ξεκινήσεις κάτι, στον έρωτα.
Δίδυμοι
DO’S: Επειδή ξεκινάς τη μέρα με ένα μεγάλο συναισθηματικό φορτίο, προτείνω να αλλάξεις οπτική και να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Όσο γίνεται τουλάχιστον. Μπορείς, επίσης, να βρεις καινούργια ενδιαφέροντα, για να ανανεωθείς. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να εκτονωθείς και να βγεις από τη βαρετή ρουτίνα σου.
DON’TS: Μη φοβάσαι τόσο να εκφραστείς. Να ξέρεις πως υπάρχουν πολλά άτομα γύρω σου που αξίζουν την εμπιστοσύνη σου, οπότε μπορείς να ανοιχτείς έστω σε αυτούς. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα οικονομικά σου, αλλά ούτε και στα θέματα που υπάρχουν και αφορούν το σπίτι σου. Ό,τι και να γίνει, πάντως, εσύ μη βγεις εκτός budget.
Καρκίνος
DO’S: Αφού θες να ανοιχτείς και να μιλήσεις για συγκεκριμένα θέματα, τότε κάντο, χωρίς να σκέφτεσαι ότι οι δεύτερες σκέψεις που έχεις μπορούν να σου βάλουν εμπόδια. Στο χέρι σου είναι! Παράλληλα, άσε στην άκρη τα διλήμματα, γιατί μόνο χωρίς αυτά μπορείς τόσο να κατανοήσεις τα πάντα σωστά, όσο και να βελτιώσεις το κλίμα με τους απέναντι.
DON’TS: Επειδή απογοητεύεσαι εσύ, δεν σημαίνει πως πρέπει να πιέζεις τους άλλους ή ακόμα και τον εαυτό σου. Μην χάνεις τον μπούσουλα και την σειρά σου, στα οικονομικά, αλλά μην είσαι ούτε και εντελώς ανοργάνωτος. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου. Μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις και μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις.
Λέων
DO’S: Σε θέλω προσεκτικό, γιατί τα πράγματα παραμένουν περίεργα και σήμερα. Στα επαγγελματικά, αν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά με ορισμένους συναδέλφους σου, τότε δεν έχεις παρά να το συζητήσεις μαζί τους, ώστε να βγάλεις κάποια άκρη. Εσύ πάντως από πλευράς σου είσαι κομπλέ! Γενικώς ξεκαθάρισε το οτιδήποτε θέλει ξεκαθάρισμα.
DON’TS: Μην αφήσεις κάποιες tricky καταστάσεις να σε μπερδέψουν και να σου δημιουργήσουν αχρείαστα διλήμματα, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις όσα θέλεις με τον σωστό τον τρόπο- το μόνο σίγουρο! Μη δυσκολεύεις εσύ από μόνος σου τις επικοινωνίες με τους γύρω σου, απλά και μόνο επειδή φοβάσαι – έτσι χωρίς λόγο όλο αυτό!
Παρθένος
DO’S: Σταμάτα να κυκλοφορείς με μπερδεμένο μυαλό, γιατί τότε θα μπεις στην λούπα του να νομίζεις ότι οι δουλειές που έχεις σε καπελώνουν. Το θέμα είναι να τις βάλεις σε σωστή σειρά, για να μπορέσεις μετά να τις διαχειριστείς με τον σωστό τρόπο. Δέξου τη βοήθεια που θέλουν να σου προσφέρουν οι φίλοι σου, για να ανέβει λίγο και το ηθικό σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να δεις ξανά κάποια πράγματα, καθώς πρέπει να τα επανεξετάσεις- επαναξιολογήσεις. Αυτό πιάνει από απλά σκηνικά μέχρι και ολόκληρες συμπεριφορές. Από την άλλη, επειδή θέλεις να αλλάξεις ορισμένες καταστάσεις γύρω σου, δεν πρέπει να κωλώνεις τόσο. Όχι μόνο αυτό, αλλά και να κλείσεις οριστικά κάποια κεφάλαια.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να ηρεμήσεις, αν και το κόβω δύσκολο, καθώς τα νεύρα που έχεις δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Ξεμπέρδεψε με τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα, όσο κι αν προσπαθούν κάποια σκηνικά στα ερωτικά ή στα επαγγελματικά να σου αποσπάσουν την πολύτιμη προσοχή σου. Πάντως πρέπει σίγουρα να αποφύγεις την υπερανάλυση.
DON’TS: Μην αφήνεις την σύγχυση και την εσωτερική ένταση που υπάρχει να σε έχουν στην τσίτα. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου από οτιδήποτε την απαιτεί πραγματικά λόγω του ότι υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα. Μην κλατάρεις εξαιτίας της μεγάλης κούρασης που νιώθεις. Μην πιέζεις τους άλλους να σου μιλήσουν ευθέως, αν δεν θέλουν.
Σκορπιός
DO’S: Πρέπει να κρατήσεις τις ισορροπίες σου, όσο δύσκολο κι αν αποδειχθεί αυτό. Άσε τους φίλους σου να σε βοηθήσουν και σταμάτα να θεωρείς πως προσπαθούν να επέμβουν στις δουλειές σου. Απόφυγε τις έντονες αντιδράσεις γενικώς. Σταμάτα να σκέφτεσαι συνεχώς τα (σκ@τένια) παρελθοντικά σκηνικά, γιατί αυτά σε κρατάνε πίσω.
DON’TS: Μην αφήσεις τις σκέψεις που κάνεις και τα ενδεχόμενα που εξετάζεις να σε μπερδέψουν σε ακραίο βαθμό, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Μην αρχίσεις τις κυκλοθυμικές κινήσεις και συμπεριφορές, επειδή η μέρα έχει έναν περίεργο χαρακτήρα. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε; Μην επηρεαστείς ούτε από το κλίμα στο σπίτι.
Τοξότης
DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά σου στο προσκήνιο και σκέψου καλά τις διαπραγματεύσεις που κάνεις, γιατί ενδέχεται να πρέπει να δεις ξανά κάποιες αποφάσεις που έχεις ήδη πάρει σχετικά με αυτό το κομμάτι. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος μεν, πρέπει και να ξαναδείς κάποια παλιά σκηνικά δε. Πολύ πράγμα σήμερα! Αξιοποίησε τις οικονομικές ευκαιρίες.
DON’TS: Μην προβληματιστείς από τις συζητήσεις ή τις συναντήσεις που μπορεί να προκύψουν με σημαντικά για σένα άτομα. Μη δυσκολεύεις τον εαυτό σου, όταν πρέπει να οριστικοποιήσεις κάποιες καταστάσεις, απλά και μόνο επειδή πέφτουν νέες προτάσεις στο τραπέζι. Καλό είναι όταν συμβαίνει αυτό, αλλά όχι όταν σε μπερδεύει ακραία, έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα ορισμένες καταστάσεις μέσω συζητήσεων, καθώς έτσι μόνο υπάρχει κάποια πιθανότητα να βγάλεις άκρη. Κάνε συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά, γιατί μέσω αυτών ίσως καταλάβεις ότι κάποια πλάνα σου δεν έχουν μέλλον ή προοπτική εξέλιξης. Πρέπει να ξέρεις κι εσύ πως να κινηθείς από εδώ και μπρος!
DON’TS: Μη δυσκολεύεσαι να βγάλεις τα κατάλληλα συμπεράσματα ή να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, παρόλο που λαμβάνεις περίεργες και μη ξεκάθαρες απαντήσεις. Μην μπαίνεις σε διαδικασία σύγκρισης, γιατί ρίχνεις τον εαυτό σου χωρίς να υπάρχει λόγος. Πας καλά; Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, γιατί αυτές θα σε πάνε μόνο πίσω, σωστά;
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις κάπως τα οικονομικά σου, γιατί σου προκαλούν τεράστιο άγχος κι αυτό είναι κάτι που δεν σε βοηθάει στο να πας μπροστά γενικώς. Εξέτασε πιο προσεκτικά όλες τις εναλλακτικές που απλώνονται μπροστά σου. Παράλληλα, πάρε αποφάσεις μεν, με ηρεμία δε. Κοινώς άσε τις βιαστικές και παρορμητικές κινήσεις, ναι;
DON’TS: Μην παρασυρθείς από το ότι η ένταση φαίνεται να υποχωρεί σήμερα, καθώς εσύ πρέπει να παραμείνεις επιφυλακτικός απέναντι σε ορισμένες συμπεριφορές, για να μην εκτεθείς από τις ίδιες σου τις αντιδράσεις. Όλοι ξέρουμε, άλλωστε, το πόσο αλλοπρόσαλλος γίνεσαι, όταν σε πιάνουν απροετοίμαστο! Μην εμπλακείς σε αντιπαραθέσεις.
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε, αν όχι να μείνεις αμέτοχος, τότε να κρατήσεις ουδέτερη στάση, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις, για να αποφύγεις τα χειρότερα. Εστίασε στα ερωτικά, καθώς αυτά σε απασχολούν περισσότερο από το καθετί και δες πως μπορείς να προσεγγίσεις το άτομο που έχεις ήδη βάλει στο μάτι. Όμως προτίμησε μια χαλαρή προσέγγιση.
DON’TS: Μη νιώθεις άβολα, επειδή καταλαβαίνεις ότι και σήμερα εξακολουθεί να επικρατεί πολύ παρασκήνιο. Λες και είναι μόνο δική σου ευθύνη, ας πούμε! Μην κωλώσεις να κλείσεις εντελώς κάποια κεφάλαια, καθώς ξέρω πως δυσκολεύεσαι να το δεις, αλλά είναι για καλό. Μη φοβηθείς ούτε να δουλέψεις πιο ατομικά, αν αυτό χρειαστεί. Μα γιατί όχι;
