magazin
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 04.02.2026]
Ημερήσια 04 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 04.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πάρε τον χρόνο σου και χαλάρωσε. Πρέπει να καθαρίσεις το μυαλό σου, για να μπορέσεις αργότερα να οργανώσεις σωστά οτιδήποτε έχεις να διευθετήσεις. Στα επαγγελματικά, σταμάτα να σκέφτεσαι πως κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Έχεις ενδείξεις ή παραλογίζεσαι; Αυτό δες! Σταμάτα να αγχώνεσαι για τα πάντα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε κανένα να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου γενικώς, γιατί να σου πω πως εκτός από μπερδέματα, η μέρα κρύβει και πολλά διλήμματα. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που βλέπεις γύρω σου, ειδικά αν είσαι σε φάση που θέλεις να προχωρήσεις κάποια σχέδια.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε χρόνο για εσένα και για τα πράγματα που σε ευχαριστούν. Επειδή, όμως, παν μέτρον, άριστον, φρόντισε να ασχοληθείς και με οτιδήποτε πρέπει να κάνεις σήμερα. Αν δεν βγαίνουν όλα μαζί, τότε φρόντισε να αφήσεις στη μέση μόνο τις δουλειές που είναι μικρότερης σημασίας. Αυτό κάντο χωρίς άγχος και τύψεις, γιατί δε γίνεται κι αλλιώς!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη ζοριστείς από τα περίεργα σκηνικά που επικρατούν, καθώς μπορείς να τα διαχειριστείς μεν, με λίγο παραπάνω ζόρι δε. Μην αγνοείς, όμως, τις συμβουλές και την στήριξη των υπολοίπων, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τη βγάλεις καθαρή γενικώς. Μην χάνεις το θάρρος σου, ειδικά αν πρόκειται να ξεκινήσεις κάτι, στον έρωτα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή ξεκινάς τη μέρα με ένα μεγάλο συναισθηματικό φορτίο, προτείνω να αλλάξεις οπτική και να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Όσο γίνεται τουλάχιστον. Μπορείς, επίσης, να βρεις καινούργια ενδιαφέροντα, για να ανανεωθείς. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να εκτονωθείς και να βγεις από τη βαρετή ρουτίνα σου.

DON’TS: Μη φοβάσαι τόσο να εκφραστείς. Να ξέρεις πως υπάρχουν πολλά άτομα γύρω σου που αξίζουν την εμπιστοσύνη σου, οπότε μπορείς να ανοιχτείς έστω σε αυτούς. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα οικονομικά σου, αλλά ούτε και στα θέματα που υπάρχουν και αφορούν το σπίτι σου. Ό,τι και να γίνει, πάντως, εσύ μη βγεις εκτός budget.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού θες να ανοιχτείς και να μιλήσεις για συγκεκριμένα θέματα, τότε κάντο, χωρίς να σκέφτεσαι ότι οι δεύτερες σκέψεις που έχεις μπορούν να σου βάλουν εμπόδια. Στο χέρι σου είναι! Παράλληλα, άσε στην άκρη τα διλήμματα, γιατί μόνο χωρίς αυτά μπορείς τόσο να κατανοήσεις τα πάντα σωστά, όσο και να βελτιώσεις το κλίμα με τους απέναντι.

DON’TS: Επειδή απογοητεύεσαι εσύ, δεν σημαίνει πως πρέπει να πιέζεις τους άλλους ή ακόμα και τον εαυτό σου. Μην χάνεις τον μπούσουλα και την σειρά σου, στα οικονομικά, αλλά μην είσαι ούτε και εντελώς ανοργάνωτος. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου. Μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις και μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Σε θέλω προσεκτικό, γιατί τα πράγματα παραμένουν περίεργα και σήμερα. Στα επαγγελματικά, αν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά με ορισμένους συναδέλφους σου, τότε δεν έχεις παρά να το συζητήσεις μαζί τους, ώστε να βγάλεις κάποια άκρη. Εσύ πάντως από πλευράς σου είσαι κομπλέ! Γενικώς ξεκαθάρισε το οτιδήποτε θέλει ξεκαθάρισμα.

DON’TS: Μην αφήσεις κάποιες tricky καταστάσεις να σε μπερδέψουν και να σου δημιουργήσουν αχρείαστα διλήμματα, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις όσα θέλεις με τον σωστό τον τρόπο- το μόνο σίγουρο! Μη δυσκολεύεις εσύ από μόνος σου τις επικοινωνίες με τους γύρω σου, απλά και μόνο επειδή φοβάσαι – έτσι χωρίς λόγο όλο αυτό!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σταμάτα να κυκλοφορείς με μπερδεμένο μυαλό, γιατί τότε θα μπεις στην λούπα του να νομίζεις ότι οι δουλειές που έχεις σε καπελώνουν. Το θέμα είναι να τις βάλεις σε σωστή σειρά, για να μπορέσεις μετά να τις διαχειριστείς με τον σωστό τρόπο. Δέξου τη βοήθεια που θέλουν να σου προσφέρουν οι φίλοι σου, για να ανέβει λίγο και το ηθικό σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να δεις ξανά κάποια πράγματα, καθώς πρέπει να τα επανεξετάσεις- επαναξιολογήσεις. Αυτό πιάνει από απλά σκηνικά μέχρι και ολόκληρες συμπεριφορές. Από την άλλη, επειδή θέλεις να αλλάξεις ορισμένες καταστάσεις γύρω σου, δεν πρέπει να κωλώνεις τόσο. Όχι μόνο αυτό, αλλά και να κλείσεις οριστικά κάποια κεφάλαια.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να ηρεμήσεις, αν και το κόβω δύσκολο, καθώς τα νεύρα που έχεις δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Ξεμπέρδεψε με τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα, όσο κι αν προσπαθούν κάποια σκηνικά στα ερωτικά ή στα επαγγελματικά να σου αποσπάσουν την πολύτιμη προσοχή σου. Πάντως πρέπει σίγουρα να αποφύγεις την υπερανάλυση.

DON’TS: Μην αφήνεις την σύγχυση και την εσωτερική ένταση που υπάρχει να σε έχουν στην τσίτα. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου από οτιδήποτε την απαιτεί πραγματικά λόγω του ότι υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα. Μην κλατάρεις εξαιτίας της μεγάλης κούρασης που νιώθεις. Μην πιέζεις τους άλλους να σου μιλήσουν ευθέως, αν δεν θέλουν.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρέπει να κρατήσεις τις ισορροπίες σου, όσο δύσκολο κι αν αποδειχθεί αυτό. Άσε τους φίλους σου να σε βοηθήσουν και σταμάτα να θεωρείς πως προσπαθούν να επέμβουν στις δουλειές σου. Απόφυγε τις έντονες αντιδράσεις γενικώς. Σταμάτα να σκέφτεσαι συνεχώς τα (σκ@τένια) παρελθοντικά σκηνικά, γιατί αυτά σε κρατάνε πίσω.

DON’TS: Μην αφήσεις τις σκέψεις που κάνεις και τα ενδεχόμενα που εξετάζεις να σε μπερδέψουν σε ακραίο βαθμό, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Μην αρχίσεις τις κυκλοθυμικές κινήσεις και συμπεριφορές, επειδή η μέρα έχει έναν περίεργο χαρακτήρα. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε; Μην επηρεαστείς ούτε από το κλίμα στο σπίτι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά σου στο προσκήνιο και σκέψου καλά τις διαπραγματεύσεις που κάνεις, γιατί ενδέχεται να πρέπει να δεις ξανά κάποιες αποφάσεις που έχεις ήδη πάρει σχετικά με αυτό το κομμάτι. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος μεν, πρέπει και να ξαναδείς κάποια παλιά σκηνικά δε. Πολύ πράγμα σήμερα! Αξιοποίησε τις οικονομικές ευκαιρίες.

DON’TS: Μην προβληματιστείς από τις συζητήσεις ή τις συναντήσεις που μπορεί να προκύψουν με σημαντικά για σένα άτομα. Μη δυσκολεύεις τον εαυτό σου, όταν πρέπει να οριστικοποιήσεις κάποιες καταστάσεις, απλά και μόνο επειδή πέφτουν νέες προτάσεις στο τραπέζι. Καλό είναι όταν συμβαίνει αυτό, αλλά όχι όταν σε μπερδεύει ακραία, έτσι;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα ορισμένες καταστάσεις μέσω συζητήσεων, καθώς έτσι μόνο υπάρχει κάποια πιθανότητα να βγάλεις άκρη. Κάνε συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά, γιατί μέσω αυτών ίσως καταλάβεις ότι κάποια πλάνα σου δεν έχουν μέλλον ή προοπτική εξέλιξης. Πρέπει να ξέρεις κι εσύ πως να κινηθείς από εδώ και μπρος!

DON’TS: Μη δυσκολεύεσαι να βγάλεις τα κατάλληλα συμπεράσματα ή να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, παρόλο που λαμβάνεις περίεργες και μη ξεκάθαρες απαντήσεις. Μην μπαίνεις σε διαδικασία σύγκρισης, γιατί ρίχνεις τον εαυτό σου χωρίς να υπάρχει λόγος. Πας καλά; Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, γιατί αυτές θα σε πάνε μόνο πίσω, σωστά;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις κάπως τα οικονομικά σου, γιατί σου προκαλούν τεράστιο άγχος κι αυτό είναι κάτι που δεν σε βοηθάει στο να πας μπροστά γενικώς. Εξέτασε πιο προσεκτικά όλες τις εναλλακτικές που απλώνονται μπροστά σου. Παράλληλα, πάρε αποφάσεις μεν, με ηρεμία δε. Κοινώς άσε τις βιαστικές και παρορμητικές κινήσεις, ναι;

DON’TS: Μην παρασυρθείς από το ότι η ένταση φαίνεται να υποχωρεί σήμερα, καθώς εσύ πρέπει να παραμείνεις επιφυλακτικός απέναντι σε ορισμένες συμπεριφορές, για να μην εκτεθείς από τις ίδιες σου τις αντιδράσεις. Όλοι ξέρουμε, άλλωστε, το πόσο αλλοπρόσαλλος γίνεσαι, όταν σε πιάνουν απροετοίμαστο! Μην εμπλακείς σε αντιπαραθέσεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε, αν όχι να μείνεις αμέτοχος, τότε να κρατήσεις ουδέτερη στάση, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις, για να αποφύγεις τα χειρότερα. Εστίασε στα ερωτικά, καθώς αυτά σε απασχολούν περισσότερο από το καθετί και δες πως μπορείς να προσεγγίσεις το άτομο που έχεις ήδη βάλει στο μάτι. Όμως προτίμησε μια χαλαρή προσέγγιση.

DON’TS: Μη νιώθεις άβολα, επειδή καταλαβαίνεις ότι και σήμερα εξακολουθεί να επικρατεί πολύ παρασκήνιο. Λες και είναι μόνο δική σου ευθύνη, ας πούμε! Μην κωλώσεις να κλείσεις εντελώς κάποια κεφάλαια, καθώς ξέρω πως δυσκολεύεσαι να το δεις, αλλά είναι για καλό. Μη φοβηθείς ούτε να δουλέψεις πιο ατομικά, αν αυτό χρειαστεί. Μα γιατί όχι;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Sell-off στην τεχνολογία, αντοχές σε Dow Jones και τράπεζες

Wall Street: Sell-off στην τεχνολογία, αντοχές σε Dow Jones και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
Icon 03.02.26

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι
«Κατάρα των Κένεντι» 03.02.26

To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» κινείται γύρω από έναν μεγάλο έρωτα και ένα άδοξο τέλος που συγκλόνισε την Αμερική.

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το «από αλλού φερμένο» – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του
Βίντεο 03.02.26

«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του

«Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Μητσιάς

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης influencer από τη Βραζιλία που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης influencer από τη Βραζιλία που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Live in Style 02.02.26

Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Η δοξασία της δεκαετίας του '80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»
«Prada ή Zara;» 02.02.26

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία που έκανε τη μόδα κινηματογραφική επιτυχία, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ο Διάβολος φοράει Prada 2 έχει τρέιλερ και κάνει ρεκόρ προβολών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εύκολα με 3-0 την Ζανκτ Πάουλι και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας μια εβδομάδα πριν από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

Ο αγώνας του αιώνα είναι γεγονός! Ο Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ - Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή

Σύνταξη
Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός

Ραντεβού με την Ιταλία στον μικρό τελικό (5/2, 19:15) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική πόλο, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου είχε επιβληθεί με 15-10.

Σύνταξη
Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν
Κόσμος 03.02.26

Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Η Επιτροπή επιδίωκε να ακούσει τον Μπιλ Κλίντον λόγω της στενής φιλικής σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ
Προσωπική επίθεση 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε 5 μέτρα ρύθμισης των social media και την προστασία των ανηλίκων. Όπως η απαγόρευση χειραγώγησης των αλγορίθμων και η λογοδοσία των στελεχών πλατφορμών για παράνομο περιεχόμενο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία
«Αρκτικός Φρουρός» 03.02.26

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της
Δημοσκόπηση 03.02.26

«Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης - Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, δεν αποδίδει καρπούς. Νέα δημοσκόπηση να καταγράφει τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σύνταξη
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03.02.26

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Κόσμος 03.02.26

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
Κόσμος 03.02.26

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Νιγηρία, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο, ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο – 14 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών
Ελλάδα 03.02.26 Upd: 23:58

Τραγωδία στη Χίο – 14 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών

Σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες με συνέπεια οι 14 να χάσουν τη ζωή τους ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 24 άτομα

Σύνταξη
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν

Τον πυροβόλησαν τέσσερα άτομα, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι είχε αμνηστευθεί για καταδίκες για καταστολή διαδηλώσεων. Δήλωνε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο