DO’S: Πάρε τον χρόνο σου και χαλάρωσε. Πρέπει να καθαρίσεις το μυαλό σου, για να μπορέσεις αργότερα να οργανώσεις σωστά οτιδήποτε έχεις να διευθετήσεις. Στα επαγγελματικά, σταμάτα να σκέφτεσαι πως κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Έχεις ενδείξεις ή παραλογίζεσαι; Αυτό δες! Σταμάτα να αγχώνεσαι για τα πάντα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε κανένα να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου γενικώς, γιατί να σου πω πως εκτός από μπερδέματα, η μέρα κρύβει και πολλά διλήμματα. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που βλέπεις γύρω σου, ειδικά αν είσαι σε φάση που θέλεις να προχωρήσεις κάποια σχέδια.