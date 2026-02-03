Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Κατά την έναρξη της αγόρευσής του, στο Εφετείο του Παρισιού, για την υπόθεση της υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών πόρων από την ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, ο εισαγγελέας κατέστησε σαφές ότι θα ζητήσει επικύρωση των πρωτόδικων ποινών της.

Σε πρώτο βαθμό, η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, δύο εκ των οποίων με αναστολή, πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος (στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι), με άμεση ισχύ.

Να μη σας κράταμε σε αγωνία…

«Δεν έχει νόημα να διατηρείται ψευδής αγωνία» δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας, Τιερί Ραμονατξό, απευθυνόμενος στους δικαστές. «Θα σας ζητήσουμε να επικυρώσετε σε μεγάλο βαθμό την ποινική ευθύνη που καθορίστηκε πρωτοδίκως και φυσικά θα ζητηθούν ποινές αποκλεισμού» από πολιτικά αξιώματα. Αν το δικαστήριο αποδεχθεί τα επιχειρήματά του, η Μαρίν Λεπέν δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Σε αυτή την περίπτωση, η Λεπέν θα υποχρεωθεί να αφήσει τα ηνία του κόμματος στον Ζορντάν Μπαρντελά, που έχει αναδειχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία του Εθνικού Συναγερμού.

Ο εισαγγελέας απάντησε και στις κατηγορίες ότι η δίωξη εις βάρος της Λεπέν ήταν «πολιτική». Μίλησε για «τοξική ατμόσφαιρα», η οποία ξεκίνησε από το 2014, όταν το Ευρωκοινοβούλιο παρέπεμψε την υπόθεση της υπεξαίρεσης στη δικαιοσύνη.

«Ο δικαστής είναι ο θεματοφύλακας του νόμου και απλώς τον εφαρμόζει», είπε. Τόσο ο Ραμονατξό όσο και ο δεύτερος εισαγγελέας, Στεφάν Μαντόζ-Μπλανσέ, επισήμαναν ότι οι κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένης της Μαρίν Λεπέν, «χρησιμοποίησαν στρατηγική απονομιμοποίησης των ελέγχων και των ισορροπιών», με το επιχείρημα ότι στόχος ήταν «να εμποδιστεί δικαστικά ένας ηγέτη κόμματος να φτάσει στο υψηλότερο αξίωμα της εκτελεστικής εξουσίας».

«Το να υπονοούμε ότι το δικαστικό σύστημα θα μπορούσε να αντιταχθεί στη βούληση του κυρίαρχου λαού είναι ανακριβές. Είναι σαν να ξεχνάμε ότι ο δικαστής είναι ο θεματοφύλακας του νόμου και ότι απλώς τον εφαρμόζει», σημείωσαν.

«Το αιρετό αξίωμα δεν είναι καταφύγιο από τον νόμο, αλλά η κορυφή της λογοδοσίας», επισήμανε ο εισαγγελέας Στεφάν Μαντόζ-Μπλανσέ.

Γιατί κατηγορείται η Λεπέν

Το δικαστήριο κατηγορεί τη Μαρίν Λεπέν, τον κόμμα της, τον Εθνικό Συναγερμό, και δέκα άλλα στελέχη του κόμματος ότι χρησιμοποίησαν κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πληρώσουν υπαλλήλους του κόμματος μεταξύ 2004 και 2016. Την εποχή εκείνη το κόμμα αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες λόγω των κακών εκλογικών αποτελεσμάτων. Από τους 25 που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι, οι μισοί έχουν ασκήσει έφεση.

Πλέον, για να μπορέσει η Μαρίν Λεπέν να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας, θα πρέπει είτε να αθωωθεί στο εφετείο, είτε να μειωθεί η ποινή στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων της σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Το εφετείο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του «μέχρι το καλοκαίρι».