Κιβώτιο με πυρομαχικά εντοπίστηκε στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου – «Κρίθηκαν επικίνδυνα»

Κιβώτιο με πυρομαχικά υλικά εντοπίστηκε σε ένα τυφλό σημείο στην αποθήκη του Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Το κιβώτιο εντοπίστηκε, σύμφωνα με το patris.gr, κατά τη διάρκεια της τακτοποίησης της αποθήκης την προηγούμενη εβδομάδα από τον διευθυντή του Μουσείου.

Το σπάνιο εύρημα ανακάλυψε ο ίδιος ο διευθυντής του Μουσείου, Αγησίλαος Καλουτσάκης ο οποίος μιλώντας στο patris.gr, δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός:

«Βρίσκομαι 25 χρόνια σε αυτή τη θέση και ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε βρει κάτι ανάλογο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα άσκαστο βλήμα πυροβολικού πολλών δεκαετιών πίσω, ουσιαστικά από την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Ήταν τοποθετημένο μαζί με κάποιους άδειους κάλυκες σε ένα τυφλό σημείο της αποθήκης του Μουσείου και αυτός είναι ο λόγος που δεν είχε εντοπιστεί τόσο καιρό», τόνισε, μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο Αγησίλαος Καλουτσάκης, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

«Κρίθηκαν επικίνδυνα»

Στην αποθήκη του Μουσείου όπου βρέθηκε το πυρομαχικό υλικό, μετέβη άμεσα πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος αναγνώρισε και απομάκρυνε με ασφάλεια ένα πλήρες παλαιό βλήμα πυροβολικού, τμήματα όλμου, πυροσωλήνες όλμων και βλημάτων, καθώς και μικρό αριθμό φυσιγγίων τυφεκίου.

«Σε κάθε περίπτωση τα ευρήματα κρίθηκαν επικίνδυνα και κάναμε αυτό που έπρεπε», σημειώνει ο κ. Καλουτσάκης, ο οποίος προσπαθώντας να δώσει μια εξήγηση για το πως βρέθηκε το πυρομαχικό υλικό στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου,

Ακολούθως προσθέτει πως «είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ανάλογα ευρήματα έχουν εντοπιστεί σε πολεμικά ή στρατιωτικά Μουσεία της χώρας μας και στο εξωτερικό φυσικά. Πρόκειται για υλικό που για κάποιους λόγους μπορούν να το έχουν στη συλλογή τους ιδιώτες και προφανώς πριν πολλά χρόνια, με κάποιον τρόπο τοποθετήθηκε από άγνωστο άτομο στο χώρο της αποθήκης μας. Σίγουρα είναι κάτι σπάνιο αλλά συνέβη».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το πολεμικό υλικό θα καταστραφεί τις επόμενες ημέρες.