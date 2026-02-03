DO’S: Να ξέρεις πως μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά που έχεις να κάνεις χωρίς να γίνεσαι κι έντονος. Άρα πρέπει να αποφύγεις και τις απόλυτες θέσεις. Λογικό, αν θες να βγάλεις άκρη! Σταμάτα να είσαι αμετακίνητος και αντιδραστικός απέναντι σε οτιδήποτε κι αν ακούς. Εστίασε στο πως μπορείς να αξιοποιήσεις τις πληροφορίες που έχεις.

DON’TS: Μην κάνεις περιττά έξοδα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα του τι παίζει στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις το περίεργο κλίμα να σε κάνει ψυχρό κι απότομο. Φταίει το ότι νιώθεις πως όλοι προσπαθούν να σε περιορίσουν εκεί. Αλλά είναι όντως έτσι το πράγμα; Αμφιβάλλω! Μην στηρίζεσαι στις απόψεις των άλλων.