Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 03.02.2026]
03 Φεβρουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 03.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Να ξέρεις πως μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά που έχεις να κάνεις χωρίς να γίνεσαι κι έντονος. Άρα πρέπει να αποφύγεις και τις απόλυτες θέσεις. Λογικό, αν θες να βγάλεις άκρη! Σταμάτα να είσαι αμετακίνητος και αντιδραστικός απέναντι σε οτιδήποτε κι αν ακούς. Εστίασε στο πως μπορείς να αξιοποιήσεις τις πληροφορίες που έχεις.

DON’TS: Μην κάνεις περιττά έξοδα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα του τι παίζει στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις το περίεργο κλίμα να σε κάνει ψυχρό κι απότομο. Φταίει το ότι νιώθεις πως όλοι προσπαθούν να σε περιορίσουν εκεί. Αλλά είναι όντως έτσι το πράγμα; Αμφιβάλλω! Μην στηρίζεσαι στις απόψεις των άλλων.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βάλε τους στόχους σου στο επίκεντρο της προσοχής σου μεν, χωρίς να γίνεσαι απόλυτος δε. Παρατήρησε καλύτερα τα γεγονότα γύρω σου, προτού μιλήσεις, για να μην εκτεθείς. Βάλε και τα θέλω σου σε προτεραιότητα. Στα επαγγελματικά, καλό είναι να μάθεις να ακούς τους πιο έμπειρους, όταν έχουν την καλή διάθεση να σε βοηθήσουν.

DON’TS: Το ότι έχεις κακή διάθεση δεν πρέπει να φανεί μέσα από τις νευρικές κινήσεις που κάνεις, γιατί τότε θα βάλεις τον εαυτό σου σε δύσκολη θέση. Μην κινείσαι βιαστικά. Μην επιτρέψεις στα παρασκηνιακά ζητήματα να σε μπερδέψουν ή να θολώσουν την κρίση σου. Μην αφήσεις το πείσμα να σε εμποδίσει από το να δεις εναλλακτικές λύσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή σήμερα οι τόνοι ανεβαίνουν για πλάκα, προτείνω να παραμείνεις ψύχραιμος και να κινηθείς με μεγάλη προσοχή γενικώς. Οργάνωσε τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι σου λίγο καλύτερα, γιατί το πράγμα εκεί είναι κάπως απαιτητικό. Καλό είναι να αποφύγεις να επιμείνεις στις συζητήσεις που γίνονται, για να μην τσακωθείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς αρνητικά από τα παρασκηνιακά ζητήματα που θα σου αποκαλυφθούν, γιατί τότε σε περιμένει ένταση και μεγάλη αναμπουμπούλα. Μην αφήνεις την πίεση που υπάρχει να σου προκαλεί τρελό άγχος, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις τα (αχρείαστα) λάθη ή το να βγάλεις τα λάθος συμπεράσματα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα πια να είσαι τόσο αμετακίνητος. Απόφυγε να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις ή ενώ είσαι εν βρασμώ, γιατί θα γίνει βλακεία, έτσι; Σε έχει ωφελήσει ποτέ το να επιμένεις σε καταστάσεις που δεν έχουν καμία απολύτως προοπτική; Σίγουρα όχι! Άρα γιατί νομίζεις ότι είναι μια καλή στιγμή να το κάνεις αυτό τώρα; Βρες τι πάει στραβά.

DON’TS: Μην αφήνεις τις κόντρες να φουντώνουν, γιατί θα δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις από το πουθενά. Μην αφήνεις ούτε τις εντάσεις μέσα στην παρέα να επικρατούν. Μην επηρεάζεσαι από τα σχόλια που ακούς, αλλά μην κάνεις ούτε κι εσύ, απλά και μόνο για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Μην αρχίσεις την υπερανάλυση των όσων βλέπεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά, καθώς πρέπει να τα βάλεις σε τάξη μεν, χωρίς να αγχώνεσαι ή να πιέζεσαι δε. Αγνόησε τα σχόλια που ακούς, γιατί είναι κρίμα να σε μπερδέψουν άδικα. Αγνόησε, όμως, και τις δεύτερες σκέψεις που σε πιάνουν ανά διαστήματα, γιατί μπορούν να σε κρατήσουν πίσω. Ανέβαλε τις διαπραγματεύσεις, αν δεν είσαι ευέλικτος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς ούτε από τις πολλές υποχρεώσεις που έχεις, αλλά ούτε κι από τις πολλές και ξαφνικές αλλαγές που προκύπτουν. Όλα στο παιχνίδι είναι άλλωστε! Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. Μην προχωράς, απλά για να προχωρήσεις. Εννοώ χωρίς να το έχεις μελετήσει το πράγμα ή όντας απροετοίμαστος, έτσι;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προτείνω να είσαι προσεκτικός στις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου, ακόμα κι αν ορισμένοι είναι σκληροί απέναντί σου. Αν δεν έχεις δώσει το παραμικρό δικαίωμα, τότε είναι απλά περίεργοι, οπότε ίσως πρέπει να τους αγνοήσεις. Στα επαγγελματικά, πρέπει να τσεκάρεις τα θέματα που έχεις υπό επεξεργασία, για να αποφύγεις τα λάθη.

DON’TS: Μην αφήσεις ούτε το έντονο κλίμα, αλλά ούτε και τον εκνευρισμό που επικρατεί γενικώς να σε βάλουν σε αντιπαραθέσεις. Μην επιμένεις σε όσα λες, νομίζοντας πως έτσι τα αποδεικνύεις, δείχνεις ότι έχεις δίκιο ή ότι απλά εκφράζεις την οπτική σου. Δεν είναι έτσι και το ξέρεις! Παράλληλα, μη βιάζεσαι να κλείσεις τις υποθέσεις σου γρήγορα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Για να μπορέσεις να ξεμπερδέψεις με τις δουλειές που έχεις, πρέπει να καταφέρεις να χαλαρώσεις και να διατηρήσεις και την ψυχραιμία σου ακέραιη. Σε προειδοποιώ ότι αυτό το εγχείρημα θα είναι λίγο δύσκολο σήμερα, αλλά πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου. Πάρε αποστάσεις και για να αποφύγεις την ένταση, αλλά και για να ξεκουραστείς.

DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές και κουτσομπολίστικες συζητήσεις, γιατί θα μπλεχτείς σε καταστάσεις που και δεν σε αφορούν, αλλά και μπορούν να σε εκθέσουν. Κρίμα δεν είναι; Μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, καθώς αυτό θα μεγαλώσει την ένταση μέσα σου και μπορεί και να σε οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, αν τύχει να διαχειριστείς κάποια οικονομικά θέματα, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί είναι εύκολο να γίνει κάποιο λάθος και να εκτεθείς. Στα καλά νέα, επικρατεί ένα καλύτερο κλίμα μέσα στην παρέα σου, αλλά πρέπει κι εσύ να είσαι δεκτικός ως προς αυτά που θέλουν να σου πουν οι φίλοι σου. Κόψε τα πείσματα.

DON’TS: Μη γίνεις νευρικός και απότομος στις συζητήσεις με τους γύρω σου λόγω του ότι υπάρχει περίεργη ατμόσφαιρα και αρκετή ένταση. Δε βαριέσαι; Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια! Μην είσαι κολλημένος και μην αγνοείς τις συμβουλές και τις προτάσεις που σου κάνουν ορισμένοι. Μπορεί να είναι κάτι συμφέρον, αλλά αν δεν το δεις πώς θα ξέρεις

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Φέρε τα θέλω σου στο προσκήνιο, απλά με ψυχραιμία, έτσι; Αν το προηγούμενο διάστημα είχες κουκουλώσει κάποια θέματα και δεν τα είχες λύσει, να ξέρεις πως σήμερα ενδέχεται να έρθουν στο προσκήνιο μέσω των συζητήσεων που κάνεις. Ας πρόσεχες! Για να προχωρήσεις τις δουλειές σου πρέπει να είσαι ευέλικτος. Με νεύρα σίγουρα όχι!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, είναι η ατμόσφαιρα τεταμένη από μόνη της, μην αφήσεις το πράγμα να ξεφύγει κι εξαιτίας των σχολίων που γίνονται εκεί πέρα. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου λόγω των συσσωρευμένων νεύρων που έχεις. Το να μην το κάνεις, ας πούμε, εξαρχής, δεν παίζει; Μη γίνεις παρορμητικός εξαιτίας της πίεσης που υπάρχει.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επαναξιολόγησε κάποια πράγματα, ακόμα κι αν έχεις πολλές σκέψεις ή αν υπάρχει ένταση γύρω σου. Να ξέρεις πως παίζει να σου γίνουν κάποιες όμορφες προτάσεις, τις οποίες πρέπει να κρατήσεις κατά νου. Ακόμα κι αν κάτι φαίνεται πως δεν έχει να δώσει πολλά τώρα, ποτέ δεν ξέρεις για το μέλλον, έτσι; Κούλαρε λίγο με τα νεύρα σου πια!

DON’TS: Μην εκφράσεις έντονα τις αντιδράσεις σου λόγω του ότι τα οικονομικά σου είναι κάπως ζόρικα σήμερα. Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν. Μη διστάσεις να ψάξεις να βρεις τι σκ@τά παίζεται παρασκηνιακά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που κάνεις. Μην κινηθείς με σπασμωδικό τρόπο και μην επιμένεις τόσο στα διάφορα κουλά.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σταμάτα να γίνεσαι έξαλλος κάθε φορά που κάποιος ζητάει εξηγήσεις ή να θεωρείς πως πρέπει να αποδείξεις κάτι, κάπου. Προτείνω να κλειστείς στον εαυτό σου, για να αναλύσεις με τον τρόπο σου τα πάντα στο κεφάλι σου και να βγάλεις άκρη. Απόφυγε να κλείσεις κάποια συμφωνία, αν δεν έχει ξεκάθαρους όρους. Προσοχή στα οικονομικά.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου ασκήσει πίεση ή να σε αγχώσει. Δεν σε ξέρουν καλά μου φαίνεται! Μη γίνεις έντονος στις αντιδράσεις σου, επειδή σε πιάνει η κυκλοθυμία σου. Μην απαντάς με περίεργο τρόπο, επειδή νιώθεις ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει και δεν μπορείς να κινηθείς όπως θέλεις. Πρόσεχε που μπλέκεις άλλη φορά!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα πρέπει και να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, αλλά και να δείξεις στους άλλους το καλό σου πρόσωπο. Να καταστήσεις σαφές, δηλαδή, ότι δε γουστάρεις καθόλου να πάρεις μέρος σε καυγάδες- αντιπαραθέσεις. Αποδέξου ότι το να δέχεσαι συμπεριφορές που δεν προκάλεσες, είναι μέρος του παιχνιδιού. It is what it is! Προχώρα!

DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που ασκούν ορισμένοι να σε ωθήσει στο να μιλήσεις αφιλτράριστα, γιατί αυτό θα δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες για την εξέλιξή σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά μέσα στις συνεργασίες σου. Μη χώνεσαι σε ξένα χωράφια. Κοινώς μη λειτουργείς παρασκηνιακά, δεν σε συμφέρει!

