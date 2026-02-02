Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Β’ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά

Με χαρούμενη και εορταστική διάθεση πραγματοποιήθηκε χθες, η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Β’ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, στην οποία συμμετείχαν αιρετοί και δημότες της περιοχής, ανταλλάσσοντας ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική νέα χρονιά.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, ενώ το φλουρί κέρδισε ο Κοινοτικός Σύμβουλος Σταύρος Χατζίνας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε:

«Η ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Β’ Δημοτικής Κοινότητας αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί, αιρετοί, δημότες και φορείς της περιοχής και να ανταλλάξουμε ευχές για μια δημιουργική, υγιή και αισιόδοξη νέα χρονιά.

Αυτές οι εκδηλώσεις συμβάλλουν στην επικοινωνία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των κατοίκων, επιτρέποντάς μας να ακούμε τις προτάσεις, τις ανάγκες και τις ιδέες τους για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην Κοινότητά μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Β’ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτη Μαστρονικόλα και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου για τη διαρκή προσπάθεια και τη συνεργασία που καθιστούν εφικτή την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος των κατοίκων.

Στόχος μας παραμένει η συνεχής επαφή με τους δημότες, καθώς μέσα από τη συνεργασία και τον διάλογο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τα ζητήματα της περιοχής και να ενισχύσουμε την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Με κοινό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια, συνεχίζουμε να χτίζουμε έναν Πειραιά πιο ανθρώπινο, ζωντανό και κοινωνικά ισχυρό».

Ο Πρόεδρος της Β’ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτης Μαστρονικόλας, ανέφερε:

«Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Β’ Δημοτικής Κοινότητας είναι, πρώτα απ’ όλα, μια συνάντηση ανθρώπων της γειτονιάς μας. Μια ευκαιρία να βρεθούμε κοντά, να ανταλλάξουμε ευχές, αλλά και να συζητήσουμε για όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας.

Ως Κοινοτικό Συμβούλιο, δίνουμε έμφαση στα μικρά αλλά ουσιαστικά ζητήματα της περιοχής, που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με τη συνεργασία των δημοτών και τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο μια Κοινότητα πιο λειτουργική, πιο φιλική και πιο ζωντανή για όλους».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά Αλέξανδρος Τζεφεράκος, οι Αντιδήμαρχοι: Παναγιώτης Αβραμίδης, Παναγιώτης Ρέππας, Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου, Δημήτρης Καρύδης, Αντώνης Μοραντζής, Κυριακή Μπουρδάκου και Δημήτρης Αράπης, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελίνα Βερυκάκη και Χαρουτιούν Μαρκαριάν, ο πρώην Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Γλύκας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γερασιμούλα – Αλεξάνδρα Τουμαζάτου, Χρήστος Φωτιάδης και Θοδωρής Σκορδίλης, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, φορέων, συλλόγων της πόλης κ.ά

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά