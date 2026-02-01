science
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Τεχνολογία 01 Φεβρουαρίου 2026, 17:00

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

Η λύση στην τεχνολογία που, όσο κι αν «έλυσε τα χέρια» των ανθρώπων, προσφέροντάς τους λύσεις σε πολλά προβλήματα, άρχισε να γίνεται καταπιεστική και να μας απομονώνει, δεν είναι περισσότερη τεχνολογία, λένε οι ειδικοί.

Όπως και η λύση στη μοναξιά δεν είναι οι «σύντροφοι» της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η πραγματική συντροφιά μεταξύ των ανθρώπων, ένας πλούτος που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμος στους περισσότερους από εμάς, τις περισσότερες φορές.

Πρέπει να ξαναχτίσουμε ή να ανακαλύψουμε εκ νέου τους τρόπους και τους χώρους όπου συναντιόμαστε. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ως χώρους δημοκρατίας, χαράς, σύνδεσης, αγάπης, εμπιστοσύνης.

Η τεχνολογία μάς έχει απομακρύνει τον έναν από τον άλλο και, από πολλές απόψεις, από τον εαυτό μας, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να μας πουλήσει υποκατάστατα. Δυστυχώς, το να ξανακερδίσουμε τον εαυτό μας δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να βγούμε από την πόρτα. Χρειαζόμαστε ένα μέρος για να πάμε και, το πιο σημαντικό, κάποιον που επιθυμεί επίσης να συνδεθεί μαζί μας.

Σύνδεση (και αποσύνδεση)

Η Σίλικον Βάλεϊ είναι γεμάτη από «τυράννους του μετρήσιμου». Για δεκαετίες, οι ολιγάρχες της έχουν κηρύξει ότι τα κριτήρια για το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε πρέπει να είναι η ευκολία, η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και η κερδοφορία. Μας έχουν πει ότι το να βγαίνουμε στον κόσμο, να αλληλεπιδρούμε με άλλους, είναι επικίνδυνο, δυσάρεστο, αναποτελεσματικό, χάσιμο χρόνου, και ότι ο χρόνος είναι κάτι που πρέπει να συσσωρεύουμε και όχι να ξοδεύουμε.

Αυτό καταλήγει να σημαίνει ότι μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την παρουσία μας στον κόσμο και να μεγιστοποιήσουμε τον χρόνο που αφιερώνουμε στη δουλειά και στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει επίσης μεγιστοποίηση της αποξένωσης και της απομόνωσης. Και αυτό έχει οδηγήσει σε αναδιάταξη της κοινωνίας μέχρι και στο λιανικό εμπόριο. Πολλά πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα να γίνουν αυτοπροσώπως.

Φυσικά, υπάρχουν και αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα, αλλά τα μειονεκτήματα δεν είναι λιγότερο πραγματικά: οι δημόσιοι χώροι και η δημόσια ζωή έχουν μαραζώσει, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα μέρη όπου κάποτε αγοράζαμε τα αγαθά μας.

Όλες αυτές οι δουλειές – η αγορά γάλακτος ή ρούχων (στο παρελθόν, και εφημερίδας) – σήμαιναν στιγμές ανθρώπινης επαφής, κίνηση ανάμεσα σε ξένους και γνωριμίες, ίσως και παρατήρηση του καιρού και του φυσικού κόσμου. Αυτές οι δραστηριότητες σήμαιναν ότι γινόσουν πιο εξοικειωμένος με το περιβάλλον σου, ότι ένιωθες σαν στο σπίτι σου, πέρα από τα όρια του σπιτιού που νοίκιαζες ή σου ανήκε.

Η ανθρώπινη επαφή στηρίζει τη δημοκρατία

Όλα αυτά, τονίζει ο βρετανικός Guardian σε ανάλυσή του, στηρίζουν τη δημοκρατία: η άνεση με τη διαφορετικότητα, η εξοικείωση με το τοπίο, η αίσθηση της σύνδεσης και τού ανήκειν, το να ξέρεις πού βρίσκεσαι και ποιοι είναι εκεί έξω, οι σχέσεις – όσο περιστασιακές και αν είναι – με ανθρώπους πέρα από τον άμεσο κύκλο σου. Το να αποδέχεσαι την τυραννία του μετρήσιμου σημαίνει να απορρίπτεις τη λεπτή αξία αυτών των καθημερινών πράξεων στον κόσμο και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούν και διατηρούν δίκτυα σχέσεων.

Έτσι, αποσυρθήκαμε, ενώ μας έλεγαν συνεχώς ότι αυτό είναι καλό, και τελικά αποδείχθηκε κακό με χίλιους μικρούς τρόπους, αποδυναμώνοντας τη δημόσια ζωή και τους τοπικούς θεσμούς, απομονώνοντάς μας. Η χρόνια απομόνωση μπορεί να οδηγήσει σε λαχτάρα για επαφή ή απλά σε ένα αίσθημα απώλειας λόγω της απουσίας της. Αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κάτι άλλο: σε μια αυξανόμενη αδυναμία να αντιμετωπίσουμε αυτή την επαφή. Μπορεί να μετατρέψει την αίσθηση ότι κάτι λείπει σε αποστροφή, ή σε μούδιασμα, ή σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το πώς θα έπρεπε να είναι η ανθρώπινη επαφή.

Η ανθεκτικότητα για να επιβιώσουμε από τις δυσκολίες και τις διαφωνίες, για να αντιμετωπίσουμε τις ιδιοτροπίες της άμεσης ανθρώπινης επαφής, πρέπει να διατηρηθεί μέσω της πρακτικής. Η απομόνωση που καλλιεργείται με την τεχνολογία μάς στερεί αυτή την ανθεκτικότητα.

Ερωτικές επιστολές χωρίς την αγάπη

Έχοντας πείσει πολλούς από εμάς ότι δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω και να έχουμε άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους, η τεχνολογία μάς λέει τώρα ότι δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, να δημιουργούμε ή να επικοινωνούμε.

«Δεν θα σκεφτείτε ποτέ ξανά μόνοι σας», έλεγε μια διαφήμιση για ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Cluely. Η διαφήμιση φαινόταν να μπερδεύει το τι είναι η σκέψη και να αγνοεί το γιατί μπορεί να θέλουμε να σκεφτόμαστε μόνοι μας. Αυτές οι εταιρείες συχνά υπονοούν ότι πράγματα που κάναμε πάντα είναι πολύ δύσκολο να τα κάνουμε.

Το 2025, η νεοσύστατη εταιρεία Cluely προώθησε τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της με μια διαφήμιση, στην οποία εμφανιζόταν ένας νεαρός άνδρας που φορούσε έξυπνα γυαλιά, παρόμοια με αυτά που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ως Google Glass το 2014 (άλλες εταιρείες προσφέρουν τώρα γυαλιά που κάνουν το ίδιο, συμπεριλαμβανομένης της Meta).

Στη διαφήμιση της Cluely, ο νεαρός άνδρας (ο οποίος είναι στην πραγματικότητα ένας από τους δημιουργούς του προϊόντος) λαμβάνει συνεχώς υποδείξεις για να μιλήσει σε μια νεαρή γυναίκα στο πρώτο τους ραντεβού.

Πολλά από αυτά που προσφέρει η τεχνολογία είναι λύσεις σε μη προβλήματα ή σε προβλήματα που πρέπει να λυθούν με άλλα μέσα. Γιατί ο νεαρός άνδρας είναι ανίκανος ή φοβάται να μιλήσει χωρίς καθοδήγηση; Μιλάει πραγματικά στη συνοδό του ή μεταδίδει οδηγίες; Πώς θα ένιωθε εκείνη, αν ήξερε ότι μιλούσε με έναν αλγόριθμο μέσω του τηλεφώνου;

YouTube thumbnail

Όταν αναθέτουμε στην AI την πνευματική εργασία

Ο σκοπός ενός ραντεβού είναι προφανώς η σύνδεση, αλλά σε αυτή την αλληλεπίδραση αναδιαμορφώνεται η επαφή σε κάτι σαν επιχειρηματική ευκαιρία. Θέλει να εντυπωσιάσει το κορίτσι, αλλά αν αυτή εντυπωσιαστεί, δεν θα είναι από αυτόν.

Στην τρέχουσα μορφή της, η τεχνολογία υποστηρίζει ότι μπορούμε να αναθέσουμε ακόμη και την πνευματική εργασία στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια επιδημία αντιγραφής, καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν το ChatGPT για να κάνουν τις εργασίες τους.

Το να αναθέτεις τη δημιουργική και πνευματική σου εργασία σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο είναι ίσως το πιο ακραίο παράδειγμα παραίτησης από τη διαδικασία, ενώ διεκδικείς το προϊόν. Στην εκπαίδευση, όμως, το τελικό προϊόν δεν είναι η εργασία, η έκθεση ή ο μέσος όρος των βαθμών σου, αλλά ο εαυτός σου. Υποτίθεται ότι θα βγείτε πιο ενημερωμένοι, πιο ικανοί για κριτική σκέψη, πιο ικανοί στον τομέα σπουδών σας. Οι μαθητές που αρχίζουν να αντιγράφουν από τους καθηγητές τους καταλήγουν να αντιγράφουν από τον… εαυτό τους.

Είναι απογοητευτική, επίσης, η αποδοχή των ερωτικών σχέσεων με τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτιέται κανείς αν το πορνό άνοιξε τον δρόμο, συνηθίζοντας πολλούς από εμάς να βλέπουμε εικόνες σωμάτων που αγγίζονται μεταξύ τους, ενώ τα δικά μας σώματα παραμένουν άθικτα. Ένας εραστής τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου δώσει μόνο μια αχνή σκιά του ενσαρκωμένου έρωτα. Το σεξ με ένα πραγματικό άτομο τείνει να εμπλέκει όλες τις αισθήσεις.

Ένα επιχείρημα υπέρ των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης είναι πως βρίσκονται πάντα εκεί για εσάς: ενεργοποιημένοι όταν τους θέλετε, απενεργοποιημένοι όταν δεν τους θέλετε, χωρίς δικές τους ανάγκες. Ωστόσο, πίσω από αυτό κρύβεται ένα καπιταλιστικό επιχείρημα: ότι είμαστε εδώ για να παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να δίνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα, για να ικανοποιούμε τις δικές μας ανάγκες και να αποφεύγουμε τις ανάγκες των άλλων.

Ονομάζοντας το πρόβλημα

Όλα αυτά είναι εν μέρει ένα γλωσσικό πρόβλημα. Οι εταιρικοί καπιταλιστές μάς διδάσκουν να γίνουμε πιο όμοιοι με αυτούς, να εκτιμούμε την αποδοτικότητα και την κερδοφορία και να ξεχνάμε τις αξίες που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία τελικά. Μας λείπει η γλώσσα που θα μας επέτρεπε να εκτιμούμε το επίπονο, το άβολο, το αργό και το περιπλανώμενο, το απρόβλεπτο, το ευάλωτο ή το επικίνδυνο, το οικείο.

Σε αυτή την εποχή, οι άνθρωποι φαίνεται να εκτιμούν την αναζήτηση σωματικών δυσκολιών με τη μορφή αθλητικών επιτευγμάτων και γυμναστικής. Ταυτόχρονα, οι εργασίες που είναι πιο απαιτητικές, από συναισθηματική και ηθική άποψη, συχνά απορρίπτονται ή αποφεύγονται (ίσως επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο εμφανή όσο οι κοιλιακοί μυς). Μας πείθουν ότι πρέπει να τις αποφεύγουμε και, στη συνέχεια, μας προσφέρουν μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη.

Ωστόσο, η σκληρή δουλειά μπορεί να είναι ικανοποιητική, ενώ η απόλυτη ευκολία μπορεί να είναι διαβρωτική και, τελικά, να οδηγεί στη δυστυχία. Η καπιταλιστική ατζέντα της μεγιστοποίησης του κέρδους και της ελαχιστοποίησης της προσφοράς έχει κάποια εφαρμογή στο εμπόριο, αλλά φτωχαίνει τη ζωή.

Ενσωμάτωση

Είμαστε κοινωνικά όντα που έχουν ανάγκη να βρίσκονται μαζί με άλλους ανθρώπους, είτε σε ένα καρναβάλι, είτε σε μια κηδεία, είτε στις συνηθισμένες στιγμές της καθημερινότητας. Όταν βρισκόμαστε με ανθρώπους που μας νοιάζονται, νιώθουμε ένα αίσθημα ότι ανήκουμε κάπου, που είναι βαθύτερο από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, και αυτό είναι ακόμη πιο έντονο όταν είμαστε σε αρμονία, είτε πρόκειται για δύο άτομα που περπατούν μαζί, είτε για μια ντουζίνα που χορεύουν μαζί, είτε για μια εκκλησία όπου προσεύχονται, είτε για 10.000 άτομα που παρελαύνουν μαζί.

Από το 2006, ο γνωστικός ψυχολόγος James Coan πραγματοποίησε μια σειρά πειραμάτων σε παντρεμένες γυναίκες και το κράτημα χεριών: αποδείχθηκε ότι ένα άτομο που δέχτηκε ένα ήπιο ηλεκτροσόκ είχε μια πολύ πιο ήρεμη αντίδραση, μετρούμενη στον εγκέφαλο και στο σώμα, αν ο σύζυγος τής κρατούσε το χέρι της (το άγγιγμα ενός ξένου παρείχε μικρότερη ανακούφιση, και οι πιο ευτυχισμένοι γάμοι σήμαιναν ότι το κράτημα χεριών ήταν πιο αποτελεσματικό). Το αποτέλεσμα δεν ήταν εκπληκτικό, αλλά μας υπενθυμίζει ποιοι είμαστε και τι χρειαζόμαστε.

Ο Coan και οι συνεργάτες του έγραψαν σε ένα άρθρο: «Στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της ανθρώπινης ιστορίας, η συναισθηματική θεραπεία δεν ήταν κάτι που έκανες μόνος σου με έναν θεραπευτή σε ένα γραφείο. Αντίθετα, για τον μέσο άνθρωπο που αντιμετώπιζε απώλεια, απογοήτευση ή διαπροσωπικές συγκρούσεις, η θεραπεία ήταν ενσωματωμένη σε κοινοτικά και πνευματικά πλαίσια. Θρησκευτικές προσωπικότητες και σαμάνοι διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο, προσφέροντας τελετές, φάρμακα και ηθική καθοδήγηση».

Πολλές πνευματικές διδασκαλίες είναι απλές. Η πρόκληση είναι να τις ζήσεις. Μια έννοια, μια αλήθεια, μπορεί να εισχωρήσει μέσα σου, να ενσωματωθεί στην κοσμοθεωρία σου με τρόπο που μπορεί να είναι μεταμορφωτικός, ή όχι. Η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση μπορεί να ενσωματώσει διδασκαλίες με τρόπους που οι άυλες πηγές πληροφοριών δεν μπορούν.

Το να είμαστε μαζί

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης στην τρέχουσα φάση τους είναι η ευχάριστη κολακεία τους. Ευάλωτοι χρήστες έχουν ενθαρρυνθεί στις μεγαλομανίες τους ή έχουν πέσει σε παράνοια από bots, που τους προτρέπουν να μην εμπιστεύονται κανέναν άλλο, ή έχουν βυθιστεί σε αυτοκτονική απόγνωση, με το εξυπηρετικό chatbot να τους προσφέρει συμβουλές για το πώς να αυτοκτονήσουν.

Οι ιστορίες είναι φρικτές: άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους, που αποξενώνονται, που μερικές φορές ενθαρρύνονται να γίνουν καχύποπτοι, ένας άνδρας στα αρχικά στάδια της άνοιας που χάνεται όταν προσπαθεί να κάνει ένα μακρύ ταξίδι για να συναντήσει το chatbot, που του έχει υποσχεθεί μια ερωτική συνάντηση η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή δεν υπάρχει σώμα για να συναντήσει.

Δεν χρειαζόμαστε κολακευτές. Χρειαζόμαστε ευγενικούς ανθρώπους στη ζωή μας, που θα μας λένε την αλήθεια όταν παρεκκλίνουμε από την πορεία μας. Τα chatbots δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, κυρίως επειδή οι μόνες πληροφορίες που έχουν για εμάς είναι αυτές που τους παρέχουμε εμείς.

Μεταξύ των πραγμάτων που μπορούν να κάνουν οι αληθινοί φίλοι και δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη: να σου φτιάξουν ένα κέικ ή να σε πάει κάποιος σπίτι, να σου κρατήσουν το χέρι ή να περάσουν μαζί σου μια κρίση ή μια γιορτή. Και λόγω αυτής της διαφοράς, οι άνθρωποι χρειάζονται αληθινούς φίλους. Πάνω από αυτό, οι άνθρωποι χρειάζονται αληθινές κοινότητες και συστήματα κοινωνικής υποστήριξης.

Η ζωή όπως την βιώνουμε

Μας λένε ότι οι μηχανές θα γίνουν σαν εμάς, αλλά από πολλές απόψεις απαιτούν από εμάς να γίνουμε πιο πολύ σαν αυτές. Αν το αφήσουμε να συμβεί αυτό, θα χάσουμε κάτι ανεκτίμητης αξίας. Αυτή η ανεκτίμητη αξία είναι που κάνει αυτό τον αγώνα δύσκολο, αλλά αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί μπορεί να περιγραφεί ή τουλάχιστον να υποβληθεί και να εκτιμηθεί. Δεν μπορεί να συνοψιστεί σε απλές μετρήσεις όπως η αποδοτικότητα και η κερδοφορία.

Για να αντισταθούμε στην κατάκτηση των καρδιών και των μυαλών μας από την τεχνολογία, δεν αρκεί να θέσουμε όρια στη σχέση μας με αυτά που μας προσφέρουν, αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε τις εναλλακτικές λύσεις. Η χαρά στα απλά πράγματα, ο ένας δίπλα στον άλλον, η ζωή όπως την βιώνουμε και η γλώσσα με την οποία την εκτιμούμε, είναι απαραίτητα στοιχεία αυτής της αντίστασης, που είναι αντίσταση στην απάνθρωπη μεταχείριση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

inWellness
inTown
Stream science
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
Κόσμος 01.02.26

Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Κόσμος 01.02.26

Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στιος Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας
Super League 01.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Αστέρας για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
Premier League 01.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

«Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 01.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο