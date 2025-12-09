science
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών – Tα καλά, τα κακά και τα άγνωστα
Τεχνολογία 09 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών – Tα καλά, τα κακά και τα άγνωστα

Η ταχεία διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή των οικογενειών αλλάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά αναπτύσσονται, μαθαίνουν και συνδέονται με τους γονείς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Είναι μια εικόνα που συναντάμε όλο και συχνότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στις παιδικές χαρές: γονείς κρατούν ένα κινητό τηλέφωνο και δείχνουν σε μικρά παιδιά βίντεο και κινούμενα σχέδια.

Χαμογελούν, μοιράζονται μια στιγμή διασκέδασης, αλλά σπάνια κοιτάζονται μεταξύ τους ή παρατηρούν τι συμβαίνει γύρω τους.

Η τεχνολογία, από τις οθόνες έως τους φωνητικούς βοηθούς και τα ρομπότ σπιτιού, έχει ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινότητα των οικογενειών. Αυτό αλλάζει όχι μόνο το πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο, αλλά – το σημαντικότερο – πώς σχετιζόμαστε μεταξύ μας.

Η ανάπτυξη των παιδιών ως κοινωνική διαδικασία

Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι ουσιαστικά μια βαθιά κοινωνική πρακτική.

Από τους πρώτους κιόλας μήνες, τα βρέφη μαθαίνουν μέσα από την ενεργή συμμετοχή στον κόσμο και την αλληλεπίδραση με πιο έμπειρους συνοδούς – συνήθως τους γονείς.

Οι καθημερινές μικρές στιγμές, όπως η παρατήρηση ενός σαλιγκαριού στο δρόμο για το σχολείο ή η ανάγνωση ενός βιβλίου στο τραπέζι της κουζίνας, χτίζουν θεμέλια σκέψης, συγκέντρωσης και επικοινωνίας.

Μέσα από αυτές, τα παιδιά αναπτύσσουν γλωσσικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, ενώ οι ενήλικες μαθαίνουν να βλέπουν τον κόσμο μέσα από παιδικά μάτια.

Γιατί οι πρώιμες αλληλεπιδράσεις είναι μοναδικές

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών δεν είναι στατικές. Συν-δημιουργούνται στιγμή προς στιγμή μέσα από βλέμματα, χειρονομίες, παύσεις, φωνές και λέξεις.

Έρευνες δεκαετιών δείχνουν ότι τα βρέφη μαθαίνουν μέσα από το μοτίβο αυτών των αλληλεπιδράσεων: πόση ώρα κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον, πώς παίρνουμε σειρά στη συζήτηση, πώς δείχνουμε ένα αντικείμενο αφού πρώτα κάνουμε οπτική επαφή. Αυτές οι μικρές πράξεις διδάσκουν στο παιδί πώς να συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες και να συνδέεται με τους άλλους.

Κανένα ψηφιακό μέσο δεν μπορεί – προς το παρόν – να αντικαταστήσει πλήρως αυτή τη ζωντανή, πλούσια και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία.

Η τεχνολογία στην καθημερινότητα των παιδιών

Σήμερα, οι οθόνες αποτελούν συστατικό στοιχείο της οικογενειακής ζωής. Τα δύο τρίτα των παιδιών ηλικίας δύο έως πέντε ετών χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές περισσότερο από μία ώρα την ημέρα, ενώ η ηλικία έναρξης της χρήσης μειώνεται δραματικά.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η έρευνα έχει σταθερά αναδείξει ότι η τεχνολογία επηρεάζει πολλές πτυχές της παιδικής καθημερινότητας:

  • το παιχνίδι,
  • την προσοχή,
  • την απομνημόνευση,
  • τη ρουτίνα του ύπνου.

Η συνεχής έκθεση σε οθόνες συνδέεται με δυσκολία συγκέντρωσης στις σχολικές εργασίες, μειωμένη αντοχή στην απογοήτευση μέσα στην οικογένεια και χειρότερη ποιότητα ύπνου, ιδιαίτερα όταν οι οθόνες χρησιμοποιούνται ακριβώς πριν από την κατάκλιση.

Ακόμη και μια τηλεόραση που παίζει στο παρασκήνιο μπορεί να διακόπτει τον χρόνο παιχνιδιού μικρών παιδιών, μειώνοντας τη διάρκεια και την ποιότητα της συγκέντρωσής τους.

Όμως δεν είναι όλα αρνητικά

H νευροεπιστήμη δείχνει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος προσαρμόζεται συνεχώς στα τεχνολογικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, η τεχνολογία δεν είναι εξ ορισμού επιβλαβής.

Ποιοτικό ψηφιακό περιεχόμενο – εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια, διαδραστικές εφαρμογές μάθησης – μπορεί να βελτιώσει γλωσσικές δεξιότητες, να βοηθήσει στην κατανόηση συναισθημάτων και να ενισχύσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι στοχαστές, όπως η Jeannette Winterson και η Katherine N. Hayles, υποστηρίζουν ότι η μετάβαση προς μια «μετα-ανθρώπινη» κατάσταση δεν είναι απαραίτητα αρνητική.

Σύμφωνα με αυτούς, πρόκειται για ένα φυσικό επόμενο βήμα στην εξέλιξή μας, ένα είδος προσαρμογής σε έναν κόσμο όπου άνθρωπος και τεχνολογία γίνονται ολοένα πιο αλληλένδετοι.

Ο άγνωστος παράγοντας: Η σχέση γονέα–παιδιού

Παρότι γνωρίζουμε αρκετά για τις επιπτώσεις των οθονών στη συγκέντρωση, τον ύπνο και το παιχνίδι, γνωρίζουμε πολύ λιγότερα για το πώς αλλάζουν τη σχέση γονέα–παιδιού.

Η ερευνητική ομάδα SITE στο Robotic Lab του Πανεπιστημίου Lund μελετά σήμερα πώς τα παιδιά κατανοούν την τεχνολογία και πώς οι ψηφιακές πρακτικές επηρεάζουν την οικογενειακή αλληλεπίδραση και τη σχολική καθημερινότητα.

Καθώς η τεχνολογία εισχωρεί σε όλο και νεότερες ηλικίες, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μαθαίνουν τα παιδιά από τις ψηφιακές συσκευές, αλλά τι χάνουν από τις ανθρώπινες σχέσεις όταν οι οθόνες παρεμβάλλονται ανάμεσα σε αυτά και τους γονείς τους.

Η προσοχή ως το μεγαλύτερο δώρο

Πριν από έναν αιώνα, η Maria Montessori υπογράμμισε ότι η προσοχή είναι το σημαντικότερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας ενήλικας σε ένα παιδί.

Η προσοχή σημαίνει παρατήρηση, συνοδεία και συμμετοχή στον τρόπο με τον οποίο το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο. Όταν όμως ενήλικες και παιδιά απορροφώνται από μια οθόνη – είτε στο πάρκο είτε στο σπίτι – χάνεται η δυνατότητα κοινής εξερεύνησης, αυθόρμητων παρατηρήσεων και μικρών στιγμών κοινής χαράς.

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή

Οι σύγχρονοι γονείς ανησυχούν όλο και περισσότερο για τον χρόνο οθόνης. Συχνά, η ρύθμιση αυτού του χρόνου είναι πραγματική πρόκληση και πηγή τριβής.

Ωστόσο, δεν υπάρχει μία σωστή λύση που να ταιριάζει σε όλες τις οικογένειες. Το κλειδί βρίσκεται στη διάκριση δύο ειδών στιγμών:

  • εκείνων που μπορούν να «ανατεθούν» στην τεχνολογία, όταν οι ενήλικες είναι κουρασμένοι ή χρειάζονται μια μικρή ανάπαυλα,
  • και εκείνων που πρέπει να μείνουν αναλλοίωτες και χωρίς οθόνες, όπως η ανάγνωση πριν τον ύπνο, η συζήτηση στο αυτοκίνητο, η βόλτα στη γειτονιά ή ακόμη και η κοινή… βαρεμάρα.

Αυτές οι μικρές στιγμές είναι πολύτιμες γιατί ενισχύουν τη σχέση γονέα–παιδιού και προσφέρουν χώρο για κοινή μάθηση και συναισθηματική σύνδεση.

Σε λίγα χρόνια, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι η αργή και αβίαστη μάθηση μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις έχει αλλάξει δραστικά.

Η τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή από μόνη της.

Αυτό που χρειάζεται είναι βαθύτερη κατανόηση του πώς τα παιδιά παρακολουθούν, παίζουν και δημιουργούν μέσα στα ψηφιακά περιβάλλοντα – και κυρίως πώς αυτά τα περιβάλλοντα επηρεάζουν τη σχέση τους με τους γονείς.

Το στοίχημα της εποχής μας δεν είναι να απορρίψουμε την τεχνολογία, αλλά να την εντάξουμε με σοφία, προστατεύοντας ταυτόχρονα τις ανθρώπινες στιγμές που χτίζουν χαρακτήρες, δεξιότητες και σχέσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
inStream - Ροή Ειδήσεων
Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;
«Απλώς ένας αριθμός» 09.12.25

Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify παρουσιάζει το «Listening Age», που υπολογίζει την «ηλικία ακρόασης» κάθε χρήστη βάσει της πενταετίας όπου συγκεντρώνονται οι μουσικές του επιλογές

Σύνταξη
Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν
Πρόβλημα τα φάρμακα 09.12.25

Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν

ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς
Τροχιά κρίσης 09.12.25

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί γίνονται όλο και πιο εκκωφαντικοί στο Βερολίνο, ενόσω ο καγκελάριος Μερτς επαναδιεκδικεί για τη Γερμανία ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στο φόντο της εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ
Στεγαστική κρίση 09.12.25

Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ

Αντί να εξεταστεί το αίτημα των ενοικιαστών για πλαφόν στα ενοίκια, διακινούνται σενάρια για επιβολή κατώτατου ορίου μισθώματος. Ανησυχίες για νέες αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Για τον Τραμπ, η Ευρώπη «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις» – «Βρομερή» απόφαση το πρόστιμο στο Χ
Λευκός Οίκος 09.12.25

Νέα σκληρή επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη

«Πρέπει να προσέξει πολύ», τονίζει ο Τραμπ για την Ευρώπη, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της καθώς «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις (...) πολύ κακές για τον λαό».

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξανάρχισε η καταμέτρηση των ψήφων εν μέσω καταγγελιών για απάτη
Για απάτη 09.12.25

Ξανάρχισε εν μέσω καταγγελιών η καταμέτρηση των ψήφων στην Ονδούρα

Η καταμέτρηση των ψήφων προχωρά πολύ αργά στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών για απάτη κι ενώ ο υποψήφιος που υποστηρίζει ο Τραμπ διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του βασικού αντιπάλου του.

Σύνταξη
Καμπότζη: Τουλάχιστον 6 άμαχοι νεκροί σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη
Νέες εχθροπραξίες 09.12.25

Με νεκρούς η... ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ για Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με παρόντα τον Τραμπ, Καμπότζη και Ταϊλάνδη έχουν εμπλακεί σε νέες πολύνεκρες συνοριακές εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Βολιβία: 2 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες
Βολιβία 09.12.25

2 διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες

Δύο άτομα που συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Βολιβία έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες που δέχτηκαν στον θώρακα, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
«Με λύπη» 09.12.25

Ο Μαμντάνι αφήνει το ταπεινό δυαράκι για το πολυτελές Gracie Mansion των 1.000 τ.μ.

Ο Μαμντάνι αφήσει «με λύπη» το ταπεινό δυάρι των 2.300 δολαρίων τον μήνα για να μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη των 1.000 τ.μ., επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι
Ουκρανία 09.12.25

Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν - Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία» αναφέρουν οι Φοντ ντερ Λάιεν και Κόστα, μετά τη συνάντησή τους με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας
Καραϊβική 09.12.25

Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόσχημα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 83 θανάτους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως παράνομες εκτελέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
Πλατφόρμα «X» 09.12.25

Η ΕΕ απαντά στον Μασκ: Το πρόστιμο σχετίζεται με τον νόμο και δεν αφορά ιδεολογία

Η Κομισιόν απαντά στον Ελον Μασκ επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο» και τονίζοντας ότι δεν θα ακολουθήσει την ακραία διπλωματική αντιπαράθεση.

Σύνταξη
Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
Περιβάλλον 09.12.25

Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

Η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση των χωρών της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες που πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή – Η νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές κινητοποιήσεις 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός» είναι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα με τους αγρότες. Στόχος «να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα» τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο