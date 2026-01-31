newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ότι στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη
Ελλάδα 31 Ιανουαρίου 2026, 09:41

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ότι στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη

Ο δράστης ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 46χρονη Μαρία ενώ για την 43χρονη Βίκυ δήλωσε πως πέθανε και την άφησε στο υπόγειό του - Φρίκη για τα στοιχεία που αποκαλύπτονται

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Σοκάρει το σκοτεινό παρασκήνιο της φρικιαστικής υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη με τις δύο δολοφονημένες γυναίκες, τη Μαρία και τη Βίκυ, που έρχεται στο φως.

Δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, κρατούνται από τις Αρχές για υπόθεση που οδηγεί στο ενδεχόμενο δράσης κατά συρροή, καθώς κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Ο 52χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει, οδηγώντας τις Αρχές σε υπόγειο κτίριο στη Μενεμένη, το οποίο αποκαλύφθηκε ως η σκηνή των εγκλημάτων.

Το υπόγειο στη Μενεμένη χαρακτηρίζεται ως σκηνή φρίκης, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται τη νύχτα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Πρώτο θύμα του 52χρονου, καθ’ ομολογίαν δράστη, η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στην Αλεξανδρούπολη. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Οκτωβρίου 2024 τη δολοφόνησε στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Ενοχλήθηκε όταν άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα και τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια πέταξε με τον συνεργό του τη σορό της στα σκουπίδια.

Το «Τούνελ» είχε μιλήσει ακόμη και με την οικογένειά του, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να ανταποκριθεί στις κλήσεις της εκπομπής, εμφανιζόμενος πρόθυμος να «βοηθήσει».

Παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν απλό, σχεδόν τυχαίο γνώριμο. «Είμαι ο Χρήστος, τηλεφωνήσατε στην αδελφή μου και με ζητήσατε. Εγώ τη Μαρία την γνώρισα στην Αριστοτέλους. Την πήρα με το μηχανάκι, εγώ μένω περιοχή Μενεμένη».

Με ήρεμο τόνο, επαναλαμβάνοντας διαρκώς την περιοχή του, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, και δίνοντας αποσπασματικές, προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, επιχείρησε να απομακρύνει κάθε υποψία από πάνω του.

«Δεν την γνώριζα καλά, ένα γεια είχαμε. Απλώς εκείνη την ημέρα ήταν πολύ χάλια και μου ζήτησε να τη μεταφέρω με το μηχανάκι. Μου ζήτησε να την πάω στον Δενδροπόταμο γιατί από Αριστοτέλους με το μηχανάκι είναι κοντά. Μου είπε ‘αντί να παίρνω λεωφορεία, Χρήστο, μπορείς να με πάρεις μέχρι τον Δενδροπόταμο;’ Εγώ της εξήγησα ότι δεν μπορώ, ότι είμαι καθαρός και δεν κάνω ναρκωτικά», είπε.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν παρακολουθούσε την εκπομπή και επικοινώνησε, εκείνος το αρνήθηκε: «Όχι, δεν έχω δει την εκπομπή, τώρα μου το είπε η αδελφή μου, γιατί κι εμένα με κλέψανε. Εκείνη την ημέρα που την άφησα στον σταθμό στους Αγίους Πάντες μου είπε ότι θα πήγαινε για να κάνει χρήση».

Όταν η επικοινωνία κόπηκε απότομα, η εκπομπή επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει ξανά μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα. Η Αγγελική Νικολούλη απηύθυνε δημόσια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής, με τον ίδιο να επανέρχεται σε επικοινωνία.

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν, στο δώμα του ίδιου κτιρίου, εντοπίστηκε η σορός μιας δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025.

Πρόκειται για τη 43χρονη Ευριδίκη (Βίκυ) Κουτσάκη, τα ίχνη της οποία είχαν χαθεί τον Ιούλιο του 2025. Το «Τούνελ» είχε αναδείξει τη μυστηριώδη εξαφάνισή της, φωτίζοντας το άγνωστο παρασκήνιο πριν το τελευταίο σημάδι ζωής της. Για τη Βίκυ, ο 52χρονος φερόμενος ως δράστης πρόβαλε διαφορετικό ισχυρισμό αναφέροντας ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, όπως είπε, μετέφερε και απέκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτιρίου κάτω από κουβέρτες.

«Την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ»

Μαρτυρίες φίλων και συγγενών των δύο γυναικών περιγράφουν τον πόνο και την οργή που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις. Φίλος της Μαρίας, που τη φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα, δήλωσε: «Φρίκη! Τι να θάψει η οικογένεια της τώρα;». Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Πώς θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Τι θα θάψει; Το τίποτα; Καλά δεν ντρέπεται; Η αφορμή ήταν ότι φώναζε στο τηλέφωνο. Είναι απίστευτο, με μένα μιλούσε μάλλον. Δεν ξέρω πως να αισθανθώ. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουν αλλά ό,τι και να του κάνουν, του αξίζει. Βρήκαν και άλλη κοπέλα νεκρή. Αυτό είναι θρασυδειλία και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει κάνει. Είναι απίστευτο, την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ».

«Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καλό. Της ζητούσες ένα και σου έδινε δέκα»

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν είχα ακούσει ποτέ γι΄αυτόν. Δεν τον ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Δεν με άφηνε να ξέρω τις παρέες της. Δεν ερχόταν ποτέ κανένας να την πάρει από εδώ. Αυτούς πρέπει να τους έβρισκε στο κέντρο». Αναφερόμενος στις έρευνες είπε: «Στην αστυνομία είχα αναφέρει τότε με ονόματα όσους ήξερα αλλά καθυστέρησαν πολύ να ξεκινήσουν τις έρευνες. Εγώ είχα τα πράγματα της Μαρίας και περίμενα πότε θα έρθουν να τα πάρουν και φυσικά να καταθέσω αφού ήμουν ο τελευταίος που έμενε μαζί της. Έπρεπε να αναλάβει το ανθρωποκτονιών μετά από εφτά μήνες για να γίνει έρευνα». Καταλήγοντας ανέφερε: «Έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι μήπως της έκανα εγώ κακό. Μήπως έγινε κάτι που δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολα πέρασα όλο αυτό το διάστημα».

«Τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε»

Φίλη της Μαρίας, μιλώντας επίσης στο «Τούνελ», είπε: «Ξέραμε ότι η Μαρία δεν ζει αλλά ένα τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, κυρίως γιατί αγαπώ τη μαμά της. Είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να ακούσει ένας γονιός. Το παιδί της πεταμένο στα σκουπίδια; Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καλό. Της ζητούσες ένα και σου έδινε δέκα. Ό,τι κακό έκανε, το έκανε μόνο στον εαυτό της».

Για τη Βίκυ, φίλος της δήλωσε συγκινημένος: «Δεν γνώριζα αυτόν τον χώρο που βρέθηκε. Μου είχε πει ότι ο δράστης ήταν παλιός της φίλος και ότι τον βρήκε τυχαία και είχαν πάει για καφέ. Μου είχε αναφέρει πως είχε ένα μεγάλο σπίτι, που ανήκε σε μια θεία του. Εγώ απόρησα που πήγε έτσι για καφέ, με κάποιον που ουσιαστικά δεν ήξερε καλά, και της το είπα. Όταν έμαθα ότι βρέθηκε το μόνο που σκέφτηκα ήταν να γίνει όπως πρέπει η κηδεία της. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της. Να γυρίσει πίσω δεν γυρνάει…».

Στην εκπομπή μίλησε και η Βάσω Χατζημανώλη, πρόεδρος του σωματείου «Καταφύγιο Ζώων» και μέλος της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφερόμενη στην προσπάθεια εντοπισμού της σκυλίτσας της Βίκυς, της Ρόζας: «Δυστυχώς, δεν γνωρίζω ποια οικογένεια το πήρε. Δεν μου είπαν, ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα ίχνος. Είναι δυνατόν να παίρνεις ένα σκυλάκι και να το δίνεις τόσο εύκολα; Υπάρχουν διαδικασίες. Τα ζώα φιλοξενούνται, ελέγχεται αν έχουν τσιπάκι, περιμένουμε να βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Δεν γίνεται έτσι. Για την κοπέλα το σκυλάκι ήταν οικογένεια. Ήταν όλη της η ζωή. Αυτές οι πρακτικές αμαυρώνουν τις προσπάθειες των σωματείων».

Το «Τούνελ» βρέθηκε και στη γειτονιά του φερόμενου ως δράστη, σε συνοικία κοντά σε σχολεία, όπου κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ύποπτο. Γειτόνισσα ανέφερε: «Δεν καταλάβαμε τίποτα, ούτε μυρωδιά, ούτε σημάδι». Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για το σύνολο των καταγγελλόμενων πράξεων.

Headlines:
googlenews

Λόρα: Νέα τροπή στην υπόθεση της εξαφάνισή της – Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;
Αγνοείται 23η μέρα 31.01.26

«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει»: Νέα τροπή στην υπόθεση της Λόρας - Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;

Νέα στοιχεία στο φως για τη Λόρα - Όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνισή της η 16χρονη φαίνεται πως είχε ήδη μεταβεί στη Γερμανία - Το ντοκουμέντο που την καταγράφει στο ταξιδιωτικό γραφείο

Σύνταξη
«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία
Υποστελέχωση 31.01.26

«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία

Κάθε χρόνο παίρνουν εξιτήριο από κρατικά θεραπευτήρια 1.650 άνθρωποι που η υγεία τους φέρεται να έχει επιδεινωθεί - Δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη
Ελλάδα 31.01.26

Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη

Ερευνώντας την εξαφάνιση της Μαρίας Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αναζητούσε επίμονα έναν συγκεκριμένο άνδρα.

Σύνταξη
Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
Ελλάδα 31.01.26

Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της

Σοκαρισμένος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», ο φίλος της άτυχης Μαρίας Αγγελακούδη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
