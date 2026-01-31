newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
Ελλάδα 31 Ιανουαρίου 2026, 01:10

Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της

Σοκαρισμένος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», ο φίλος της άτυχης Μαρίας Αγγελακούδη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Η Μαρία Αγγελακούδη βρήκε φρικτό θάνατο στο «υπόγειο του τρόμου» στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια το άψυχο κορμί της πετάχτηκε στα σκουπίδια, σαν να μην ήταν άνθρωπος, σαν να μην είχε ζωή, ιστορία, οικογένεια.

Φίλος της είπε στην κάμερα της εκπομπής Φως στο Τούνελ, «Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή της, την ψυχούλα της. Δεν της άξιζε αυτό το τέλος. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα όλο αυτό το διάστημα. Αισθανόμουν ένοχος και ένιωθα πάρα πολύ άσχημα συναισθηματικά». Η οργή του ξεχείλισε όταν μίλησε στο MEGA για τους δικούς της ανθρώπους.

 Πώς να αισθάνεται η οικογένεια της Μαρίας Αγγελακούδη;

«Η οικογένειά της τι να θάψει; Πώς θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Τι θα θάψει; Το τίποτα; Καλά δεν ντρέπεται; Η αφορμή ήταν ότι φώναζε στο τηλέφωνο. Είναι απίστευτο. Με μένα μιλούσε μάλλον. Φρίκη. Δεν ξέρω πώς να αισθανθώ. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουν αλλά ό,τι και να του κάνουν, του αξίζει. Βρήκαν και άλλη κοπέλα νεκρή. Αυτό είναι θρασυδειλία και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει κάνει. Είναι απίστευτο. Την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ».

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν είχε ακούσει ποτέ το όνομα του δράστη. «Δεν είχα ακούσει ποτέ γι΄ αυτόν. Δεν τον ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Δεν με άφηνε να ξέρω τις παρέες της. Δεν ερχόταν ποτέ κανένας να την πάρει από εδώ. Αυτούς πρέπει να τους έβρισκε στο κέντρο».

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είχε υποψιαστεί ότι ο δράστης ήταν ένας από την παρέα, καθώς από τις πληροφορίες που είχε δώσει τότε στην εκπομπή, το «Τούνελ» είχε καταφέρει να τον εντοπίσει.

«Στην Αστυνομία είχα αναφέρει τότε με ονόματα όσους ήξερα αλλά καθυστέρησαν πολύ να ξεκινήσουν τις έρευνες. Εγώ είχα τα πράγματα της Μαρίας και περίμενα πότε θα έρθουν να τα πάρουν και φυσικά να καταθέσω αφού ήμουν ο τελευταίος που έμενε μαζί της. Έπρεπε να αναλάβει το Ανθρωποκτονιών μετά από εφτά μήνες για να γίνει έρευνα».

«Έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι μήπως…»

Για το σπίτι που έγινε το διπλό φονικό, ο φίλος της Μαρίας δήλωσε άγνοια.

«Όταν μου είχατε πει από τις κλήσεις της Μαρίας ότι είχατε βρει κάποιον που συνομιλούσε από την περιοχή Μενεμένη, η κυρία Νικολούλη νομίζω μου το είχε πει, τον οποίο τον είχατε καλέσει, δεν γνώριζα τίποτα».

Η ψυχική του κατάρρευση αποτυπώθηκε στα τελευταία του λόγια. «Έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι μήπως της έκανα εγώ κακό. Μήπως έγινε κάτι που δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολα πέρασα όλο αυτό το διάστημα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 30.01.26

Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 6 άτομα στο Ζεφύρι ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οικίες και καταστήματα πλήθος μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων

Σύνταξη
Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο
Ελλάδα 30.01.26

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ

Σύνταξη
Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Από 31 Ιανουαρίου 30.01.26

Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Τα δρομολόγια θα υποκαθίστανται, μέχρι νεωτέρας, από λεωφορεία, τα οποία στην περίπτωση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο δεν θα κάνουν ενδιάμεσες στάσεις.

Σύνταξη
«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
Βίντεο 30.01.26

«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει

Στο βίντεο, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Σύνταξη
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Ελλάδα 30.01.26

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης

Σύνταξη
Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ πληρώνει για να έρθει η Παραγουάη για φιλικό ματς, όμως δεν εισπράττει για να πάει η Εθνική στην Ουγγαρία, παρά καταβάλει η ίδια τα απαιτούμενα χρήματα

Βάιος Μπαλάφας
Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως
Ντοκιμαντέρ 30.01.26

Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως

Το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του New Yorker, Cashing Out, ξετυλίγει το νήμα μιας άγνωστης και ηθικά αμφιλεγόμενης βιομηχανίας, όπου επενδυτές αγόραζαν τις ασφάλειες ζωής ασθενών με AIDS που είχαν ελάχιστο χρόνο ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο