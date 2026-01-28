Θεσσαλονίκη: Και δεύτερη σύλληψη στο θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών

Άλλον έναν άντρα, 50 ετών, μετά την σύλληψη ενός 52χρονου, συνέλαβε η αστυνομία, για τις υποθέσεις των ανθρωποκτονιών δύο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2024 και στις 24 Ιουλίου 2025 σε υπόγειο οικοδομής στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η εξιχνίαση των υποθέσεων των ανθρωποκτονιών κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αρχικά διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής στην Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι υπόνοιες των αστυνομικών αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν και δεύτερη σορό γυναίκας, τυλιγμένη σε χαλί και σε προχωρημένη σήψη, στο δώμα του τέταρτου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας.

Η αποκάλυψη αυτή δημιούργησε υπόνοιες στους άνδρες της Ασφάλειας για τη δράση ενός κατά συρροή δολοφόνου. Ωστόσο, ο 52χρονος αρνήθηκε ότι δολοφόνησε την δεύτερη γυναίκα, ισχυριζόμενος ότι η συγκεκριμένη πέθανε στον ύπνο της στο σπίτι του και μη ξέροντας εκείνος τι να κάνει, μετέφερε το πτώμα στο δώμα του κτιρίου.

Ο 52χρονος ομολόγησε ότι έκοψε το νήμα της ζωής της 46χρονης – της πρώτης νεκρής γυναίκας, που βρέθηκε – στις 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όπως ισχυρίσθηκε, ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο.