Θεσσαλονίκη: Ένας 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούταν – Φόβοι για κατά συρροή εγκλήματα

Μια συγκλονιστική υπόθεση ήρθε στο φως στην Θεσσαλονίκη, με την ομολογία ενός 52χρονου για τη δολοφονία 46χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Οι αποκαλύψεις του δράστη, ωστόσο, οδηγούν την Ασφάλεια στην έρευνα και ενός δεύτερου θανάτου στο ίδιο κτίριο, δημιουργώντας υπόνοιες για τη δράση ενός «serial killer».

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr, ο δράστης παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έκοψε το νήμα της ζωής της 46χρονης στις 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όπως ισχυρίσθηκε, ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο.

Ο 52χρονος ομολόγησε ότι της έκλεισε το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, πέταξε το πτώμα της γυναίκας στα σκουπίδια.

Και δεύτερη σορός γυναίκας στο ίδιο κτίριο

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν στο δώμα του ίδιου κτιρίου στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε η σορός και δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 52χρονος προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό. Υποστήριξε ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Ισχυρίστηκε ότι, αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, επέλεξε να μεταφέρει και να κρύψει τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του δράστη, αναμένοντας τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.