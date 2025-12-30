Χιούστον: Αυξάνονται οι φόβοι για serial killer μετά τον εντοπισμό τριών ακόμη πτωμάτων
Ο εφιάλτης επέστρεψε στο Χιούστον - Εντοπίστηκαν 34 σοροί μόνο το 2025
Φουντώνουν οι φόβοι ενός serial killer στο Χιούστον, μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών πτωμάτων στο ίδιο ποτάμι, από το οποίο έχουν ανασυρθεί συνολικά 34 σοροί μόνο μέσα στο 2025.
Οι φήμες για serial killer στο Χιούστον του Τέξας αναζωπυρώθηκαν αυτή την εβδομάδα, όταν οι αρχές ανέσυραν τρία νέα πτώματα. Παρότι οι αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις πως οι θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους, η ανησυχία στην τοπική κοινωνία εντείνεται.
«Πρέπει να υπάρχει κάποιος εκεί έξω. Είναι αδιανόητο να πεθαίνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπίσει το άτομο», δήλωσε στο ABC13 ο κάτοικος του Χιούστον Έρικ Κορτέζ.
«Τα μαθηματικά είναι μαθηματικά, νομίζω ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος», πρόσθεσε ο φίλος του, Χουάν Σαντοβάλ.
Ακόμη τρία πτώματα ανασύρθηκαν από τις όχθες ποταμού την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 34 για το 2025, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πέρυσι εντοπίστηκαν 35 πτώματα.
Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, Νόε Ντίαζ, και ο δήμαρχος Τζον Γουίτμαϊρ πραγματοποίησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία κάλεσαν τον κόσμο να σταματήσει να κάνει εικασίες και να διαδίδει φήμες σχετικά με τον υψηλό αριθμό θανάτων.
Η ανάλυση της εφημερίδας Chronicle έδειξε επίσης ότι το 40% των καταγεγραμμένων θανάτων από το 2017 είχαν αποδοθεί σε πνιγμό, με ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων να οδήγησαν σε αυτούς τους θανάτους.
