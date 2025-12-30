newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Χιούστον: Αυξάνονται οι φόβοι για serial killer μετά τον εντοπισμό τριών ακόμη πτωμάτων
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 14:15

Χιούστον: Αυξάνονται οι φόβοι για serial killer μετά τον εντοπισμό τριών ακόμη πτωμάτων

Ο εφιάλτης επέστρεψε στο Χιούστον - Εντοπίστηκαν 34 σοροί μόνο το 2025

Σύνταξη
Φουντώνουν οι φόβοι ενός serial killer στο Χιούστον, μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών πτωμάτων στο ίδιο ποτάμι, από το οποίο έχουν ανασυρθεί συνολικά 34 σοροί μόνο μέσα στο 2025.

Οι φήμες για serial killer στο Χιούστον του Τέξας αναζωπυρώθηκαν αυτή την εβδομάδα, όταν οι αρχές ανέσυραν τρία νέα πτώματα. Παρότι οι αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις πως οι θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους, η ανησυχία στην τοπική κοινωνία εντείνεται.

«Πρέπει να υπάρχει κάποιος εκεί έξω. Είναι αδιανόητο να πεθαίνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπίσει το άτομο», δήλωσε στο ABC13 ο κάτοικος του Χιούστον Έρικ Κορτέζ.

«Τα μαθηματικά είναι μαθηματικά, νομίζω ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος», πρόσθεσε ο φίλος του, Χουάν Σαντοβάλ.

Ακόμη τρία πτώματα ανασύρθηκαν από τις όχθες ποταμού την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 34 για το 2025, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πέρυσι εντοπίστηκαν 35 πτώματα.

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, Νόε Ντίαζ, και ο δήμαρχος Τζον Γουίτμαϊρ πραγματοποίησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία κάλεσαν τον κόσμο να σταματήσει να κάνει εικασίες και να διαδίδει φήμες σχετικά με τον υψηλό αριθμό θανάτων.

Η ανάλυση της εφημερίδας Chronicle έδειξε επίσης ότι το 40% των καταγεγραμμένων θανάτων από το 2017 είχαν αποδοθεί σε πνιγμό, με ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων να οδήγησαν σε αυτούς τους θανάτους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τέσσερις λόγοι 30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν ακόμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία – Ρωσία: Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες μετά την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του Πούτιν
Δυναμιτίστηκε το κλίμα 30.12.25

Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση σε σπίτι του Πούτιν» - «Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η φερόμενη ουκρανική επίθεση σε σπίτι του Πούτιν θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
Κόσμος 30.12.25

Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 30.12.25

Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Τραμπ και η ομάδα του, σύμφωνα με το Axios, εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα

Σύνταξη
Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας
Κόσμος 30.12.25

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας

Χθες, οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μποντάϊ, έκαναν  έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός της χώρας
Χαλέντα Ζία 30.12.25

Πέθανε η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

«Η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε (...) λίγη ώρα μετά την προσευχή Φαρτζ», ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές, για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Δεν αποκλείει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα 10 χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε
Ελ Σαλβαδόρ 30.12.25

«Ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» δεν αποκλείει «θητεία» για άλλα 10 χρόνια

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα για ακόμη 10 χρόνια» στην προεδρία, δηλώνει ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που για κάποια περίοδο αυτοχαρακτηριζόταν σαρκαστικά «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο».

Σύνταξη
Ισημερινός: Ηγέτης καρτέλ ναρκωτικών συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
«Κόκκινη ειδοποίηση» 30.12.25

Βαρόνος ναρκωτικών στον Ισημερινό συνελήφθη στα ΗΑΕ

Βαρόνος ναρκωτικών που δρούσε στον Ισημερινό, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης «Καταδρομείς των Συνόρων», συνελήφθη στα ΗΑΕ και «πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί».

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!

Ο Ολυμπιακός εξέθεσε τον Λανουά στην συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ, όπου ο Κώστας Καραπαπάς ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ τόνισε και τις ευθύνες της ΕΠΟ για την τραγική αποτυχία της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τέσσερις λόγοι 30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν ακόμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καταγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον
Ελλάδα 30.12.25

Γεωτεχνικοί Δημοσίου: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον

Οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να στελεχώσει τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ με μετακινούμενους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες

Σύνταξη
Ουκρανία – Ρωσία: Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες μετά την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του Πούτιν
Δυναμιτίστηκε το κλίμα 30.12.25

Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση σε σπίτι του Πούτιν» - «Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η φερόμενη ουκρανική επίθεση σε σπίτι του Πούτιν θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Η FIFA και το Συμβούλιο Αθλητισμού του Ντουμπάι εγκαινιάζουν νέα ετήσια παγκόσμια βραβεία ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Η FIFA και το Συμβούλιο Αθλητισμού του Ντουμπάι εγκαινιάζουν νέα ετήσια παγκόσμια βραβεία ποδοσφαίρου

Η πρώτη τελετή θα πραγματοποιηθεί το 2026 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή επίσημης αναγνώρισης των κορυφαίων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου από τη FIFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June
Το έκανε για τη Γουίνσλετ 30.12.25

H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June

Έχει πεθάνει αρκετές φορές στο παρελθόν σε ταινίες — μαχαιρωμένη στο Caligula, πυροβολημένη στο κεφάλι στο Shadowboxer, στραγγαλισμένη στο Excalibur — αλλά στην Έλεν Μίρεν «δεν άρεσε» ο τρόπος με τον οποίο ο χαρακτήρας της θα έβρισκε τον θάνατό του, λέει η Κέιτ Γουίνσλετ, σκηνοθέτις του Goodbye June στο Entertainment Weekly.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποδομώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη
«Επιτελικές» αντιφάσεις 30.12.25

Αποδομώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Δημήτρης Ψαρράς επιχειρεί μια συστηματική αποδόμηση του λόγου και της πρακτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο
Ελλάδα 30.12.25

Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

«Με την έγκριση δύο λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud
English edition 30.12.25

Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud

The Independent Authority for Public Revenue (AADE) in Greece will intensify VAT refund checks, increasing targeted audits, cross-checking POS data, and reviewing suspicious claims to combat tax evasion and prevent illegal refunds.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

