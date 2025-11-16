newspaper
«Το τέρας των Άνδεων»: Ο Πέδρο Αλόνσο Λόπεζ, ο serial killer που κυκλοφορεί ελεύθερος
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025

«Το τέρας των Άνδεων»: Ο Πέδρο Αλόνσο Λόπεζ, ο serial killer που κυκλοφορεί ελεύθερος

Ο Πέδρο Αλόνσο Λόπεζ, γνωστός ως το «Τέρας των Άνδεων», είναι ένας από τους πιο «δραστήριους» κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Πέδρο Αλόνσο Λόπεζ, γνωστός ως το «Τέρας των Άνδεων», λέγεται ότι δολοφόνησε εκατοντάδες νεαρά κορίτσια στην Κολομβία, το Εκουαδόρ και το Περού.

Ωστόσο, παρά την συγκλονιστική κλίμακα των εγκλημάτων του, ο Λόπεζ αποφυλακίστηκε το 1998 και η τύχη του παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα.

Μια ταραγμένη παιδική ηλικία

Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1948 στην περιοχή Τολίμα της Κολομβίας, η παιδική ηλικία του Πέδρο Αλόνσο Λόπεζ σημαδεύτηκε από τραύματα και φτώχεια.

Ο πατέρας του σκοτώθηκε πριν από τη γέννησή του και η μητέρα του, μια πόρνη που αγωνιζόταν να επιβιώσει, μεγάλωσε 13 παιδιά υπό άθλιες συνθήκες.

Ο Λόπεζ μεγάλωσε στους δρόμους, εντάχθηκε σε συμμορίες άστεγων παιδιών και συχνά έβρισκε καταφύγιο κάτω από γέφυρες. Αργότερα ανέφερε ότι υπέστη επανειλημμένα σωματική και σεξουαλική κακοποίηση τόσο από ενήλικες όσο και από μεγαλύτερα παιδιά.

Σε ηλικία 12 ετών, φιλοξενήθηκε για λίγο από μια αμερικανική οικογένεια ιεραποστόλων, αλλά το έσκασε αφού έκλεψε χρήματα.

Αυτό το περιστατικό σηματοδότησε την αρχή μιας ζωής που χαρακτηριζόταν από εξαπάτηση, χειραγώγηση και την παρανομία.

Πρώτες επαφές με το έγκλημα

Σε ηλικία 18 ετών, ο Λόπεζ είχε ήδη έρθει σε επαφή με το ποινικό σύστημα. Φυλακίστηκε για κλοπή αυτοκινήτου στη διαβόητη φυλακή La Modelo της Μπογκοτά.

Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της ποινής του, φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τρεις συγκρατούμενους του.

Η αντίδρασή του ήταν βίαιη: κατασκεύασε ένα αυτοσχέδιο όπλο και σκότωσε και τους τρεις. Οι αρχές έκριναν ότι οι δολοφονίες ήταν αυτοάμυνα και πρόσθεσαν μόνο δύο επιπλέον χρόνια στην ποινή του.

Μετά την αποφυλάκισή του το 1978, ο Λόπεζ ξεκίνησε ένα ταξίδι στις Άνδεις που θα εδραίωνε τη φήμη του ως έναν από τους πιο τρομακτικούς εγκληματίες της Νότιας Αμερικής.

Μια βασιλεία τρόμου

Ο Λόπεζ εκμεταλλευόταν νεαρά κορίτσια από φτωχές ή αυτόχθονες κοινότητες στην Κολομβία, το Εκουαδόρ και το Περού. Πολλά από τα θύματά του ήταν πλανόδιες πωλήτριες ή παιδιά που περπατούσαν μόνα τους.

Δελέαζε τα επίδοξα θύματά του με μετρητά ή μικρά δώρα ή προσποιούταν ότι χρειαζόταν βοήθεια. Μόλις τα απομόνωνε, τους επιτίθετο και τα στραγγάλιζε, θάβοντας τα πτώματά τους σε ρηχούς τάφους.

Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ο Λόπεζ παραδέχτηκε ότι επέλεγε τα θύματά του λόγω της ευαλωτότητάς τους.

Με ψυχρότητα, δήλωσε:

«Έχασα την αθωότητά μου σε ηλικία οκτώ ετών. Έτσι, αποφάσισα να κάνω το ίδιο σε όσο το δυνατόν περισσότερα κορίτσια».

Μέχρι το 1979, οι εξαφανίσεις στην περιοχή της πόλης Αμπάτο στο Εκουαδόρ είχαν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα.

Οι οικογένειες μοίραζαν φυλλάδια και τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια, αλλά οι αρχές κατέτασσαν τις υποθέσεις ως περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων ή οικογενειακών διαφορών.

YouTube thumbnail

Σύλληψη και ομολογία

Τα εγκλήματα του Λόπεζ ήρθαν στο φως μετά από μια πλημμύρα που αποκάλυψε τα οστά τεσσάρων νεαρών κοριτσιών κοντά στο Αμπάντο.

Λίγο αργότερα, προσπάθησε να απαγάγει την 12χρονη Μαρία Ποβέντα, αλλά η μητέρα της παρενέβη, ειδοποιώντας τους γείτονες που τον συνέλαβαν.

Αρχικά σιωπηλός υπό κράτηση, ο Λόπεζ τελικά ομολόγησε σε έναν μυστικό αστυνομικό που προσποιούταν τον κρατούμενο.

Αναγνώρισε την ευθύνη του για εκατοντάδες δολοφονίες και προσφέρθηκε να οδηγήσει τις αρχές στους τόπους ταφής.

Σε διάστημα αρκετών ημερών, οι αρχές ανακάλυψαν πολυάριθμους τάφους σε αγροτικές περιοχές, ο καθένας από τους οποίους περιείχε τα λείψανα νεαρών κοριτσιών.

Ο Λόπεζ περιέγραψε λεπτομερώς κάθε ταφή, εξηγώντας με ανατριχιαστικό τρόπο: «Μου αρέσουν τα κορίτσια επειδή είναι αγνά. Τα σκότωσα με αγάπη».

Οι αρχές ανέσυραν 53 πτώματα στο Εκουαδόρ και δέχτηκαν την ομολογία του για τουλάχιστον 110 φόνους εντός της χώρας.

Ο Λόπεζ παραδέχτηκε επίσης αμέτρητους φόνους στην Κολομβία και το Περού, με τις συνολικές εκτιμήσεις να ξεπερνούν τα 300 θύματα.

Δίκη και φυλάκιση

Η δίκη του Λόπεζ το 1981 στο Αμπάτο προσέλκυσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Οι οικογένειες των θυμάτων συνέρρευσαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, ζητώντας δικαιοσύνη.

Ωστόσο, ο νόμος του Εκουαδόρ εκείνη την εποχή όριζε ανώτατο όριο φυλάκισης τα 16 χρόνια, ακόμη και για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα. Ο Λόπεζ καταδικάστηκε για 57 κατηγορίες δολοφονίας και στάλθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας García Moreno στο Κίτο.

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο Λόπεζ παραχώρησε αρκετές συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, δίνοντας αντικρουόμενες εκδοχές για τα εγκλήματά του. Καυχιόταν ότι ασκούσε «εξουσία πάνω στη ζωή και το θάνατο», αλλά μερικές φορές ισχυριζόταν την αθωότητά του ή παρουσιάζονταν ως συνεργός.

Παρά τις επανειλημμένες απόπειρες δολοφονίας του από άλλους κρατούμενους, επέζησε και αποφυλακίστηκε το 1994 λόγω «καλής συμπεριφοράς», δύο χρόνια νωρίτερα.

Επιστροφή στην Κολομβία και εξαφάνιση

Μετά την αποφυλάκισή του, το Εκουαδόρ απέλασε τον Λόπεζ στην Κολομβία, όπου αντιμετώπισε κατηγορίες για τη δολοφονία της 12χρονης Φλορ Άλμπα Σάντσεζ.

Κρίθηκε ένοχος, αλλά κηρύχθηκε παράφρων και στάλθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Μπογκοτά. Το 1998, οι γιατροί τον κήρυξαν υγιή και τον άφησαν ελεύθερο με εγγύηση, απαιτώντας να παρουσιάζεται κάθε μήνα στις αρχές.

Μετά από αυτό, ο Λόπεζ εξαφανίστηκε.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση του ήταν τον Σεπτέμβριο του 1999, όταν εμφανίστηκε σε ένα κυβερνητικό γραφείο στη Μπογκοτά για να ανανεώσει την ταυτότητά του με ψευδώνυμο.

Τρία χρόνια αργότερα, η Interpol εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του για μια άλλη υποψία δολοφονίας στην Κολομβία, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του.

Έχουν εμφανιστεί φήμες για υποτιθέμενες εμφανίσεις του στο Εκουαδόρ και στη νότια Κολομβία, αλλά καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η κληρονομιά του φόβου

Σήμερα, αν είναι ζωντανός, ο Πέδρο Αλόνζο Λόπεζ θα ήταν 77 χρονών.

Παραμένει ένας από τους πιο διαβόητους δολοφόνους στον κόσμο που μάλιστα κυκλοφορεί ελεύθερος παρόλο που ομολόγησε πάνω από 300 δολοφονίες.

Το 2002, η αστυνομία του Εκουαδόρ αναγνώρισε ότι το όνομά του εξακολουθεί να «αιωρείται» πάνω από κάθε νέα υπόθεση εξαφάνισης παιδιού.

«Ακόμα αναρωτιόμαστε αν είναι ζωντανός», είπε ένας ερευνητής.

«Γιατί αν είναι, δεν υπάρχει λόγος να πιστέψουμε ότι δεν έχει σκοτώσει ξανά».

