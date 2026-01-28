Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση με τις δύο σορούς που εντοπίστηκαν σε κτίριο στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα συμμετοχής δεύτερου ατόμου στη δολοφονία την οποία παραδέχτηκε ότι διέπραξε ο 52χρονος που συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τη 46χρονη γυναίκα επειδή μιλούσε δυνατά στο τηλέφωνο και στη συνέχεια πέταξε το πτώμα της σε κάδο σκουπιδιών. Όπως παραδέχτηκε στους αστυνομικούς, έκοψε το νήμα της ζωής της στις 30 Οκτωβρίου 2024 κλείνοντάς της το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η γυναίκα δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ οι συγγενείς της που την έψαχναν έκαναν δήλωση εξαφάνισης τον Φεβρουάριο.

Ο 52χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό

Θεσσαλονίκη: Οι υπόνοιες για κατά συρροή εγκλήματα

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν και δεύτερη σορό, τυλιγμένη σε χαλί και σε προχωρημένη σήψη, στο δώμα του τέταρτου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας. Και αυτή η σορός ανήκει σε γυναίκα.

Η αποκάλυψη αυτή δημιουργεί υπόνοιες στους άνδρες της Ασφάλειας για τη δράση ενός κατά συρροή δολοφόνου. Ωστόσο, ο 52χρονος αρνείται ότι δολοφόνησε τη δεύτερη γυναίκα, ισχυριζόμενος ότι η συγκεκριμένη πέθανε στον ύπνο της στο σπίτι του και μη ξέροντας εκείνος τι να κάνει, μετέφερε το πτώμα στο δώμα του κτιρίου.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του δράστη, αναμένοντας τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.