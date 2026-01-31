Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη

Με την εκπομπή του MEGA να ερευνά τον ρόλο του στην εξαφάνιση της Μαρίας Αγγελακούδη στη Θεσσαλλονίκη, ένας άνδρας που αποδείχθηκε ο κύριος ύποπτος της υπόθεσης, καθώς έχει ήδη ομολογήσει δύο δολοφονίες στο υπόγειο οικοδομής στην περιοχή της Μενεμένης.

Στόχος ήταν να ελέγξει σοβαρές πληροφορίες που είχαν φτάσει στην εκπομπή και τον συνέδεαν άμεσα με την υπόθεση. Πληροφορίες που τότε δεν μπορούσαν ακόμη να επιβεβαιωθούν, αλλά θεωρούνταν κομβικής σημασίας. Πριν ακόμη οι Αρχές φτάσουν στην αλήθεια, εκείνος επέλεξε να ανταποκριθεί κλήσεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», όχι για να αποκαλύψει αλλά για να προλάβει να αποπροσανατολίσει και να κερδίσει χρόνο.

Σε επικοινωνία με δημοσιογράφο την ώρα της εκπομπής, εμφανίστηκε πρόθυμος να μιλήσει. Παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν απλό, σχεδόν τυχαίο γνώριμο. «Είμαι ο Χρήστος, τηλεφωνήσατε στην αδελφή μου και με ζητήσατε. Εγώ τη Μαρία την γνώρισα στην Αριστοτέλους. Την πήρα με το μηχανάκι, εγώ μένω περιοχή Μενεμένη».

Με ήρεμο τόνο, επαναλαμβάνοντας διαρκώς την περιοχή του, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, και δίνοντας αποσπασματικές, προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, επιχείρησε να απομακρύνει κάθε υποψία από πάνω του.

Είπε πως δεν γνώριζε καλά την Μαρία Αγγελακούδη

«Δεν την γνώριζα καλά, ένα γεια είχαμε. Απλώς εκείνη την ημέρα ήταν πολύ χάλια και μου ζήτησε να τη μεταφέρω με το μηχανάκι. Μου ζήτησε να την πάω στον Δενδροπόταμο γιατί από Αριστοτέλους με το μηχανάκι είναι κοντά. Μου είπε ‘αντί να παίρνω λεωφορεία, Χρήστο, μπορείς να με πάρεις μέχρι τον Δενδροπόταμο;’ Εγώ της εξήγησα ότι δεν μπορώ, ότι είμαι καθαρός και δεν κάνω ναρκωτικά».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν παρακολουθούσε την εκπομπή και επικοινώνησε, εκείνος το αρνήθηκε. «Όχι, δεν έχω δει την εκπομπή, τώρα μου το είπε η αδελφή μου, γιατί κι εμένα με κλέψανε. Εκείνη την ημέρα που την άφησα στον σταθμό στους Αγίους Πάντες μου είπε ότι θα πήγαινε για να κάνει χρήση».

Όταν η επικοινωνία κόπηκε απότομα, η ομάδα της εκπομπής επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει ξανά μαζί του, το τηλέφωνό του όμως δεν απαντούσε.Η Αγγελική Νικολούλη, από τον αέρα της εκπομπής, του απηύθυνε έκκληση να καλέσει ξανά ώστε να συνεχιστεί η συνομιλία και να διευκρινιστούν κρίσιμα σημεία.