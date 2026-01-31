DO’S: Αφού νιώθεις πως υπάρχουν θέματα προς συζήτηση με φίλους, τότε συζήτησέ τα, ακόμα κι αν δεν έχεις βρει τον κατάλληλο τρόπο, για να το ξεκινήσεις. Σιγά σιγά και όλα θα βγουν από μόνα τους- ελπίζω! Μήπως, όμως, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα μέσα στο δικό σου κεφάλι και μετά να πεις ότι είναι να πεις; Δες το λίγο αυτό.

DON’TS: Μη μιλήσεις με ώμο τρόπο, γιατί θα χαλάσει το νόημα αυτού που θες να πεις. Θα ακουστεί τελείως λάθος. Πώς το λένε διαφορετικά; Στα επαγγελματικά, μην συνεχίσεις παρεξηγήσεις που έχουν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις αποστάσεις. Μην χάσεις τα όρια στις συζητήσεις που κάνεις με την οικογένεια.