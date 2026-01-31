Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 31.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίδια στο τρένο; Κόμπρες ταξιδεύουν ως λαθρεπιβάτες σε νέες περιοχές της Ινδίας
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αφού νιώθεις πως υπάρχουν θέματα προς συζήτηση με φίλους, τότε συζήτησέ τα, ακόμα κι αν δεν έχεις βρει τον κατάλληλο τρόπο, για να το ξεκινήσεις. Σιγά σιγά και όλα θα βγουν από μόνα τους- ελπίζω! Μήπως, όμως, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα μέσα στο δικό σου κεφάλι και μετά να πεις ότι είναι να πεις; Δες το λίγο αυτό.
DON’TS: Μη μιλήσεις με ώμο τρόπο, γιατί θα χαλάσει το νόημα αυτού που θες να πεις. Θα ακουστεί τελείως λάθος. Πώς το λένε διαφορετικά; Στα επαγγελματικά, μην συνεχίσεις παρεξηγήσεις που έχουν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις αποστάσεις. Μην χάσεις τα όρια στις συζητήσεις που κάνεις με την οικογένεια.
Ταύρος
DO’S: Για να σταματήσεις πια να δυσκολεύεσαι τόσο να καταλάβεις ορισμένες καταστάσεις, πρέπει να δώσεις χρόνο στους άλλους να ανοιχτούν και να προσπαθήσεις να δεις και τη δική τους οπτική. Αυτό θα το πετύχεις, μόνο αν παρατηρήσεις προσεκτικά τα όσα λένε ή κάνουν. Κάνε αυτό που πρέπει μεν, μένοντας μακριά από τους καυγάδες δε.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι, γιατί γίνεσαι πιεστικός. Μην αφήσεις τη δύσκολη επικοινωνία να βάλει εμπόδια στις συνεννοήσεις που κάνεις, γιατί αυτό θα προκαλέσει ανούσιες εντάσεις. Μη γίνεις απόλυτος ή και αντιδραστικός. Μην κάνεις αχρείαστα σχόλια. Μη δίνεις υποσχέσεις που ξέρεις εξαρχής ότι δεν μπορείς να κρατήσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να δεις ορισμένες καταστάσεις διαφορετικά, έτσι ώστε να μπορέσεις να τις διαχειριστείς. Κάνε παρασκηνιακές συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να μάθεις πολλά για τους άλλους κι έτσι θα καταφέρεις να εξηγήσεις πολλές στάσεις και συμπεριφορές. Εσύ, όμως, πρέπει να είσαι μετρημένος στα λόγια και στις κινήσεις σου!
DON’TS: Μην αγχώνεσαι, επειδή νομίζεις πως κάτι πρέπει να αποδείξεις. Τίποτα δεν πρέπει! Μην το βλέπεις έτσι, γιατί δεν θα μπορέσεις να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου κατάλληλα. Μη γίνεις νευρικός ή απότομος στις απαντήσεις που δίνεις λόγω κάποιων σχολίων που ακούς. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδά σου. Μην λες ό,τι να’ ναι, όπου να’ ναι!
Καρκίνος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου, όσο δύσκολο κι αν αποδειχθεί αυτό το εγχείρημα. Πρόσεχε, όμως, και τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς. Κοινώς μείνε μακριά από τις υπερβολές πάσης φύσεως, έτσι; Κανόνισε να συναντηθείς με τους φίλους σου, καθώς έχουν όμορφες εναλλακτικές λύσεις να σου προσφέρουν. Αρκεί να ακούς!
DON’TS: Μην χάσεις τον έλεγχο σε όσα λες λόγω του ότι νομίζεις πως πρέπει να τα πεις έξω από τα δόντια. Η μέρα είναι περίεργη, έχεις κι εσύ μια περίεργη αίσθηση είναι και το άγχος σου που δεν σε αφήνει να δεις τα πράγματα ξεκάθαρα, άρα μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην είσαι απρόσεκτος στις οικονομικές συμφωνίες. Μην ξοδεύεις αλόγιστα.
Λέων
DO’S: Σήμερα φρόντισε να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου, καθώς υπάρχουν πολλά και διάφορα θέματα που πρέπει να διαχειριστείς μεν, πιο ατομικά δε. Στα επαγγελματικά, πάντως, σίγουρα μπορείς να βρεις όμορφες λύσεις, αρκεί να το κάνεις μόνος. Γενικώς πρέπει να εμπιστευτείς τον εαυτό σου λίγο περισσότερο. Άσε τα σχόλια στην άκρη.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τις συζητήσεις να ανεβάσουν τους τόνους με τους συναδέλφους. Στα ερωτικά, μην εκφράσεις τους προβληματισμούς ή τα παράπονά σου έντονα. Μη γίνεις υπερβολικός, νομίζοντας πως έτσι θα πείσεις τους απέναντι. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολίστικες συζητήσεις.
Παρθένος
DO’S: Κάτσε και δες ξανά λίγο το πρόγραμμα που- μόνος σου- έφτιαξες, γιατί μάλλον κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Σταμάτα πια να μεγαλοποιείς καταστάσεις μέσα στο κεφάλι σου. Δεν βλέπεις πως σε βλάπτεις; Άκουσε διαφορετικές οπτικές, για να μπορέσεις να βρεις τρόπους να αλλάξεις τις συμπεριφορές σου που δεν εξυπηρετούν πια. Καλό αυτό!
DON’TS: Μην πιέζεις καταστάσεις, γιατί μπορεί και να δημιουργήσεις προβλήματα μεταξύ εσού και των φίλων σου. Μην κάνεις συζητήσεις σε έντονο τόνο στη δουλειά, γιατί μπορεί να έρθεις σε αντιπαράθεση με κάποιους από τους συναδέλφους σου. Μην απογοητευτείς λόγω του ότι δεν υπάρχει μια εύκολη επικοινωνία και συνεννόηση σήμερα.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να συζητήσεις για κάποια θέματα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Αφού, λοιπόν, είναι κάτι που θέλεις από μόνος σου, γιατί δεν το βάζεις μπροστά σήμερα; Να φεύγει! Εστίασε μόνο στις υποχρεώσεις σου, καθώς πρέπει κι αυτές να φεύγουν πια! Όσο έκατσες, έκατσες, κοινώς! Πάρε αποστάσεις καλύτερα.
DON’TS: Μην χάσεις ούτε την ψυχραιμία, αλλά ούτε και το φίλτρο ή το μέτρο λόγω της έντασης που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Μην απογοητευτείς από τα διάφορα σχόλια που ακούς μεν. Μη γίνεσαι ούτε ανασφαλής εξαιτίας αυτών δε. Μην τρέξεις να ικανοποιήσεις τα άτομα που λένε τέτοια λόγια για σένα, για να κερδίσεις την εύνοιά τους. Πας καλά;
Σκορπιός
DO’S: Κάνε τις συζητήσεις που πρέπει μεν, ακόμα κι αν νιώθεις ότι δεν υπάρχει η συνεννόηση που θα ήθελες. Ακόμα και με αντίξοες συνθήκες ξέρω πως μπορείς να τα καταφέρεις. Όχι; Προχώρησε τα θέματα που σε αφορούν με τον τρόπο που εσύ θεωρείς ότι είναι καλύτερος. Ζήτα βοήθεια, προκειμένου να μπορέσεις να δεις τα πάντα αλλιώς.
DON’TS: Μην επιμένεις στα δικά σου, γιατί δεν θα μπορέσεις να ακούσεις τι λένε οι άλλοι. Η αλήθεια είναι πως δεν θες, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ωστόσο, εγώ αναρωτιέμαι, πώς περιμένεις να βρείτε κοινή λύση με τους απέναντι, αν κι εσύ δε βάζεις λίγο νερό στο κρασί σου; Αν δεν επικοινωνείς σωστά, μη γίνεσαι πεισματάρης. Έλεος!
Τοξότης
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς παίζει να νιώσεις άνετα και να κάνεις κάποιες εξομολογήσεις που θέλεις. Ή ίσως αυτό ισχύει για τους απέναντι. Όπως και να έχει θα γίνει δουλίτσα. Ωστόσο βάλε ένα φίλτρο στις απαντήσεις σου. Υπάρχει κόσμος που θέλει να σε καταλάβει, αρκεί να τους αφήσεις, έτσι; Ξέσπασε την ένταση πάνω στη δουλειά.
DON’TS: Μην κάνεις δεύτερες σκέψεις, γιατί και πέφτεις ψυχολογικά, αλλά και δεν μπορείς να δεις πως έχουν πραγματικά τα πράγματα. Μην αφήνεις την ένταση να σε κάνει νευρικό, γιατί τότε θα ξενερώσεις. Το ότι τα επαναλαμβάνεις εσύ, ας πούμε, στο μυαλό σου, μέχρι που σου την σπάνε, δεν το σκέφτεσαι; Μην αποφεύγεις αυτά που νιώθεις.
Αιγόκερως
DO’S: Κράτησε χαμηλά την μπάλα, αλλά και ήρεμους τους τόνους στις συζητήσεις που κάνεις τόσο με τους συναδέλφους, όσο και με την σχέση σου. Κάνε τις κατάλληλες επαφές (κοινώς κονέ), προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για κάποια από τις δουλειές σου. Πρέπει να είσαι ψύχραιμος και συγκεντρωμένος, αν είσαι σε φάση διαπραγματεύσεων.
DON’TS: Μην έρθεις σε αβεβαιότητα λόγω των ζητημάτων που μόνος σου αναπαράγεις μέσα στο κεφάλι σου. Μην πιέζεις καταστάσεις, απλά και μόνο για να έχεις τις εξελίξεις που θέλεις. Όλα στην ώρα τους δεν έχουμε πει; Α καλά! Μην αρχίσεις τις μπηχτές και τα σχόλια προς πάσα κατεύθυνση. Παράλληλα, μην αγνοείς τα οικονομικά σου. Ήμαρτον!
Υδροχόος
DO’S: Να ξέρεις πως με ήρεμες συζητήσεις μπορείς και να βάλεις τα πάντα στη θέση τους, αλλά και να ξεκαθαρίσεις την πλευρά σου. Σταμάτα να είσαι τόσο υπερβολικός γενικώς. Τσέκαρε τόσο το πρόγραμμα, όσο και τα οικονομικά σου. Πρέπει να τα τακτοποιήσεις όλα, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να σταματήσεις να αγχώνεσαι, σωστά;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη ζορίζεσαι τόσο, γιατί η δυσφορία που υπάρχει είναι απόρροια της παραμέλησης των υποχρεώσεών σου. Ας πρόσεχες! Μη γίνεσαι απότομος στις απαντήσεις σου λόγω της πίεσης που υπάρχει γύρω σου. Ταυτόχρονα, μην αφήσεις την απογοήτευση που νιώθεις να δημιουργήσει ένα χάσμα ή μια ψυχρή ατμόσφαιρα.
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τη δημιουργικότητά σου και σήμερα. Αξιοποίησε την παιχνιδιάρικη σου διάθεση, για να μπορέσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Κάνε κάποιες συζητήσεις, και για να βάλεις κάποια όρια, αλλά και για να ξεκαθαρίσεις λίγο το τοπίο. Στα επαγγελματικά, γίνε πιο ευρηματικός, για να κλείσεις τις εκκρεμότητές σου.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις ορισμένες συμπεριφορές, γιατί δεν πρέπει να τα πάρεις όλα προσωπικά. Μην θεωρείς πως δεν σε εκτιμά κανείς, γιατί αυτό το σκεπτικό είναι που προκαλεί τις παρεξηγήσεις. Μην κάνεις το ίδιο, νομίζοντας πως τους πληρώνεις με το ίδιο νόμισμα. Μην πεις «όχι» στο φλερτ.
- Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
- Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
- ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
- ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Γαλλία
- Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»
- Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 31.01.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις