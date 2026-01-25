DO’S: Άλλαξε κατεύθυνση και πορεία. Αφού το θες πολύ, τι περιμένεις; Για να πάει καλά όλο αυτό, πρέπει να ποντάρεις πάνω στην ομάδα. Άρα κόψε τα «μπορώ καλύτερα μόνος μου». Κάποια άλλη στιγμή ίσως, τώρα no way! Μέσα από αυτό, βέβαια, ανοίγονται νέοι δρόμοι και νέα μονοπάτια. Ακολούθησέ τα, λοιπόν- άφοβα! Εστίασε στους στόχους σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να βελτιώσεις τις επικοινωνίες, καθώς αυτές είναι που θα «επαναλειτουργήσουν» τα σχέδια που έχεις καιρό και απλά καθυστερούν ή έχουν κολλήσει. Μη φοβάσαι να προχωρήσεις, καθώς και το έχεις, αλλά και σε θέλει, που λέμε! Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις νέες γνωριμίες, αν είσαι single, εκκαθαριστικές συζητήσεις, αν δεν είσαι.