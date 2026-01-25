magazin
Εβδομαδιαία 25 Ιανουαρίου 2026, 13:20
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [25.01 – 31.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Άλλαξε κατεύθυνση και πορεία. Αφού το θες πολύ, τι περιμένεις; Για να πάει καλά όλο αυτό, πρέπει να ποντάρεις πάνω στην ομάδα. Άρα κόψε τα «μπορώ καλύτερα μόνος μου». Κάποια άλλη στιγμή ίσως, τώρα no way! Μέσα από αυτό, βέβαια, ανοίγονται νέοι δρόμοι και νέα μονοπάτια. Ακολούθησέ τα, λοιπόν- άφοβα! Εστίασε στους στόχους σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να βελτιώσεις τις επικοινωνίες, καθώς αυτές είναι που θα «επαναλειτουργήσουν» τα σχέδια που έχεις καιρό και απλά καθυστερούν ή έχουν κολλήσει. Μη φοβάσαι να προχωρήσεις, καθώς και το έχεις, αλλά και σε θέλει, που λέμε! Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις νέες γνωριμίες, αν είσαι single, εκκαθαριστικές συζητήσεις, αν δεν είσαι.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Κατέβασε λίγο τη μπάλα και τους ρυθμούς, για να μπορέσεις να πάρεις ανάσα. Αυτό ίσως σε κάνει να νιώσεις safe κι ότι κάνεις σταθερά βήματα. Θετικά και τα δυο! Πρέπει να εξελίξεις τα οικονομικά σου; Τότε γίνε πιο κοινωνικός- επικοινωνιακός. Τίποτα δεν έρχεται, αν δεν το φέρεις εσύ, έτσι; Σταμάτα να εστιάζεις μόνο στην εξωτερική εμφάνιση.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τα παιχνίδια που παίζονται στα επαγγελματικά, αλλά ούτε και την εικόνα που εσύ βγάζεις προς τα έξω. Μην απογοητευτείς από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, αλλά ούτε και από τις απότομες εξελίξεις. Ωστόσο μην είσαι εντελώς απροετοίμαστος. Μην χάνεις ούτε τις ισορροπίες σου, γιατί την έβαψες!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Κάνε οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου, για να εξελιχθείς και να πας μπροστά. Αυτό δε θες περισσότερο από το κάθε τι άλλωστε; Μπορείς, ας πούμε, να διευρύνεις τις γνώσεις σου μέσω συζητήσεων, γνωριμιών ή ταξιδιών. Ή μπορείς και να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με τις ιδέες που έχεις. Τσάμπα το έχεις κάψει από την πολλή την σκέψη;

DON’TS: Μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς την ανάλαφρη ατμόσφαιρα που επικρατεί- ειδικά από τα μέσα της εβδομάδας και μετά- και να εκφραστείς άνετα κι άφοβα. Ωστόσο πρόσεξε! Δε θέλω να γίνεις αγενής, νομίζοντας πως είσαι ειλικρινής. Μην αγνοείς οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει σαν πηγή έμπνευσης για σένα. Ε; Γιατί να το κάνεις αυτό;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με οτιδήποτε το αχρείαστο, γιατί εκκρεμούν άλλα, σημαντικότερα. Αυτά είναι και τα οικονομικά, αλλά και τα ερωτικά σου. Η αλήθεια είναι πως το προηγούμενο διάστημα τα είχες φορτώσει στον κόκορα εκεί πέρα, σωστά; Τώρα πρέπει να τρέξεις, για να καλύψεις τη ζημιά. Αξιοποίεισαι όλες τις πληροφορίες που λαμβάνεις.

DON’TS: Μην αγνοείς τις εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω σου, γιατί μπορούν να σε βγάλουν από τις δύσκολες καταστάσεις που έχεις πέσει μόνος σου (αυτό είναι μία άλλη συζήτηση)! Από την άλλη, μην τα περιμένεις όλα έτοιμα. Κοινώς βάλε κι εσύ κάνα χεράκι! Μη γίνεις ξινός και μην αμελείς τις επικοινωνίες που σου ξεκαθαρίζουν το θολό τοπίο.

Λέων

Λέων

DO’S: Επικεντρώσου τόσο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, όσο και στις επαγγελματικές σου συνεργασίες. Άλλωστε βαριέσαι που βαριέσαι, ε κάνε κάτι το πιο εποικοδομητικό! Άσε που είναι και λίγο υποχρεωτικό αυτό, έτσι; Αξιοποίησε τη βελτιωμένη επικοινωνία που υπάρχει και για να κάνεις τις δουλειές σου, αλλά και για να ανέβεις ψυχολογικά.

DON’TS: Μην κάνεις ό,τι να’ ναι, γιατί το μόνο σίγουρο είναι πως δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά και να πετύχεις τους στόχους σου. Αυτό, όμως, το ξέρεις ήδη. Άρα γιατί το συνεχίζεις; Μην κωλώσεις να μιλήσεις με ειλικρίνεια μεν, να δείξεις κατανόηση στους γύρω σου δε. Μην επηρεάζεσαι τόσο από την ένταση που μπορεί να υπάρχει γενικώς.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Θυμήσου τον παλιό, καλό εαυτό σου, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον οργανωτικό και ήρεμο Παρθένο! Προσπάθησε, όμως, να βρεις άμεσα τους ρυθμούς σου. Δεν θα σε περιμένουμε και πολύ! Παράλληλα, πρέπει να μάθεις να κινείσαι με πιο σταθερά και πιο στιβαρά βήματα τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα θέματα της καθημερινότητας.

DON’TS: Μην παρασύρεσαι από τη μάζα ή από τη γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατεί. Μην αγνοείς τα θέματα που επείγουν και πρέπει να επιλυθούν, γιατί ως γνωστόν, ό, τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήνεις για αύριο, έτσι; Μην περιμένεις τις βαρύγδουπες δηλώσεις, για να καταλάβεις ότι σημαίνεις πολλά σε ορισμένους. Ιδίως στον έρωτα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε στην ενασχόληση με οτιδήποτε είναι creative, γιατί έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις κατά πολύ και τη διάθεσή σου. Παράλληλα, φαίνεται πως σε ευνοεί και στα ερωτικά, γιατί ποιος μπορεί να αντισταθεί σε κάποιον που είναι ετοιμόλογος ή φέρνει όμορφες και πρωτότυπες ιδέες στο τραπέζι; Γίνε αισιόδοξος, για να γίνεις και χαρούμενος.

DON’TS: Μην πεις «όχι» σε πρόταση για κάποιο ταξίδι ή έστω για μια εκδρομή- αστραπή. Μη φοβάσαι να κάνεις καινούργια σχέδια, καθώς μάλλον τα παλιά, πάλιωσαν, έτσι; Μη διστάσεις να ψαχτείς, ώστε να εμπλουτίσεις κι άλλο τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που έχεις. Μη διστάσεις ούτε να πεις ανοιχτά τι είναι ακριβώς αυτό που νιώθεις. Επιτέλους!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επικεντρώσου τόσο στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, όσο και με τα πιο προσωπικά, γιατί τα έχεις αφήσει πίσω και δεν πρέπει. Αν λες ότι κάποιος ή κάτι είναι σημαντικά για σένα, φρόντισε να το αποδεικνύεις και μέσω των πράξεων σου. Κλείσου σπίτι και για να βρεις χώρο να αναλύσεις τα πάντα και για να ζουζουνίσεις με το αμόρε, αν έχεις.

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, αν θες να μείνεις με κανένα φράγκο στην τσέπη, έτσι; Μην αγνοείς ούτε τα θέματα που εκκρεμούν και χρειάζονται ένα γερό ξεκαθάρισμα. Γενικώς μη νομίζεις πως αν κάνεις πως δε βλέπεις το πρόβλημα που υπάρχει, αυτό θα σταματήσει να υπάρχει, γιατί γελιέσαι! Μην αμελείς τις επικοινωνίες, γιατί είναι ευνοϊκές για σένα!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Οργάνωσε σωστότερα τα της καθημερινότητας. Έπειτα θα μπορέσεις να οργανώσεις κι εσένα τον ίδιο! Αλλιώς προκοπή δεν προβλέπεται! Γίνε λίγο πιο πρακτικός όσον αφορά το problem- solving. Βασικά πρέπει να εκπαιδευτείς πάνω σε αυτό, γιατί και να το κάνεις μια φορά, δεν θα αλλάξει κάτι τραγικά! Οι συνήθειες μας, λένε, μας καθορίζουν!

DON’TS: Μην είσαι επιπόλαιος, παρορμητικός ή και ασταθής, όταν πρόκειται για συζητήσεις, συμφωνίες ή και μετακινήσεις, γιατί ο μόνος χαμένος μέσα από όλα αυτά θα είσαι εσύ, σωστά; Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις την καλή επικοινωνία που επικρατεί αυτές τις μέρες. Δε γίνεται και κάθε μέρα αυτό, έτσι; Μην καταπιέζεις τις ιδέες ή τις απόψεις σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Το ξέρω πως θες να επαναφέρεις την ασφάλεια και την σταθερότητα στην καθημερινότητα. Το θέμα είναι κάνεις κάτι γι’ αυτό ή τα περιμένεις όλα έτοιμα; Πάντως φιλική συμβουλή για το κομμάτι του safety. Εστίασε στα οικονομικά, γιατί αν το πράγμα μπάζει εκεί, πώς περιμένεις να νιώθεις χαλαρός κι άνετος; Άσε την αυτοπεποίθησή σου ελεύθερη!

DON’TS: Μην κινείσαι σαν αργοκίνητο καράβι, γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Άρα τρέξε κι εσύ, για να τις προλάβεις! Μην χάνεις τα αντανακλαστικά σου, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί εκεί κρύβονται οι λύσεις σε πολλά από τα ζόρια σου. Επομένως μην κλείνεις ούτε τα μάτια, ούτε και τα αυτιά σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το πλανητικό σκηνικό, το οποίο, με την σειρά του, σε ευνοεί, καθώς σου προσδίδει έξτρα glam και θετική έως και ελκυστική ενέργεια! Δε γίνονται κάθε μέρα αυτά, ναι; Πρέπει να ανοιχτείς περισσότερο, καθώς είναι κάτι που περιμένει πολύς κόσμος από εσένα. Δεν φταίει κανείς, αν δημιουργείς τέτοια ζήτηση γύρω από το όνομά σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις κοινωνικός, καθώς έτσι θα μπορέσεις να γνωρίσεις νέο κόσμο, κάτι που θα φέρει νέες προτάσεις στο τραπέζι σου. Μη φοβάσαι ούτε να εκφράσεις τις ιδέες σου, ούτε και να κάνεις νέα σχέδια. Φτου κι από την αρχή, αλλά that’s life! Μην πεις «όχι» σε νέο έρωτα, ακόμα κι αν έχεις σχέση- μάλλον είσαι στην λάθος!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Άσε τα πολλά πολλά και κλείσου… στον εαυτό σου; Στο σπίτι σου; Δεν ξέρω πού, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρεις τις αποστάσεις σου. Πώς αλλιώς θα μπορέσεις να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις, αλλά και να καθαρίσεις το μυαλό σου;  Μπορείς να στραφείς και προς την οικογενειακή εστία, καθώς είναι κι αυτή μια ωφέλιμη πηγή ασφάλειας!

DON’TS: Μην συνεχίζεις να αφήνεις ανοιχτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ήδη εδώ και αρκετό καιρό, γιατί ως εδώ και μη παρέκει, εντάξει; Μη διστάσεις να τις διευθετήσεις όσο πιο άμεσα γίνεται λοιπόν. Μη φοβάσαι να εκφράσεις τις ανησυχίες και τα θέματα που έχεις. Παράλληλα, μην αγνοείς το ένστικτό σου, ειδικά όσον αφορά τον έρωτα αυτό.

