ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή εάν καταδικαστεί για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον. Αυτό αποφάνθηκε η ομοσπονδιακή περιφερειακής δικαστής της Νέας Υόρκης, Μάργκαρετ Γκάρνετ.

Η δικαστής Γκάρνετ απέρριψε την ομοσπονδιακή κατηγορία για φόνο και οπλοκατοχή εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε.

Η περιφερειακή δικαστής δήλωσε ότι απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο και οπλοκατοχή. Υποστήριξε ότι είναι νομικά ασύμβατες με τις δύο κατηγορίες για παρακολούθηση που αντιμετωπίζει ο Μαντζιόνε.

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε υποστήριξαν ότι οι εισαγγελείς της Εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν στο σακίδιό του. Σε αυτά περιλαμβάνονταν ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, ένας σιγαστήρας και σημειώματα ημερολογίου. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η αστυνομία το έψαξε παράνομα, διότι δεν είχε ένταλμα.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι αστυνομικοί στο Άλτουνα της Πενσυλβανίας δεν χρειάζονταν ένταλμα, επειδή είχαν συλλάβει νόμιμα τον Μαντζιόνε για παροχή πλαστών στοιχείων ταυτότητας και είχαν το νόμιμο δικαίωμα να ψάξουν την τσάντα για επικίνδυνα αντικείμενα πριν τη μεταφέρουν.

«Λαϊκός ήρωας»

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε συνελήφθη λίγες ημέρες αφότου φέρεται ότι να πυροβόλησε τον Τόμσον, την ώρα που περπατούσε σε πολυσύχναστο δρόμο του Μανχάταν. Η δολοφονία έγινε τον Δεκέμβριο του 2024. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες για φόνο σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι δημόσιοι αξιωματούχοι καταδίκασαν τη σοκαριστική δολοφονία. Ωστόσο Μαντζιόνε έχει γίνει στις ΗΠΑ κάτι σαν λαϊκός ήρωας. Κυρίως για τους Α,ερικανούς που καταδικάζουν το υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης και τις πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών, που τείνουν να απορρίπτουν πολλά αιτήματα για κάλυψη ιατρικών εξόδων.

Η δικαστής Ελίζαμπεθ Γκάρνετ έχει οριστεί επίσης να επιβλέψει την επιλογή των ενόρκων για τη δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε.

Η ημερομηνία της δίκης για τη δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής UnitedHealthcare δεν έχει οριστεί ακόμη.