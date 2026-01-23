Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός στελέχους ασφαλιστικής εταιρείας έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν, εμφανίστηκε την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, καθώς οι δικηγόροι του προσπάθησαν να πείσουν τον δικαστή να αποκλείσει βασικά στοιχεία από την υπόθεση που μπορεί να οδηγήσει σε θανατική ποινή.

Ο 27χρονος Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Οι δημόσιοι λειτουργοί καταδίκασαν τη σοκαριστική δολοφονία, αλλά ο Μαντζιόνε έγινε μια μορφή λαϊκού ήρωα για ορισμένους Αμερικανούς που καταδικάζουν τα υψηλά έξοδα υγειονομικής περίθαλψης και τις πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών.

Έφτασε στο δικαστήριο την Παρασκευή φορώντας στολή φυλακής και με χειροπέδες στα πόδια, ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαστή Μάργκαρετ Γκάρνετ στο Μανχάταν, η οποία συγκάλεσε ακροαματική διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν η αστυνομία που συνέλαβε τον Μαντζιόνε στην Πενσυλβάνια έψαξε νόμιμα το σακίδιό του.

Luigi Mangione with a beard omg pic.twitter.com/8LCcqqhIxU — prosper (@prosperluigi) January 23, 2026

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε υποστηρίζουν ότι οι εισαγγελείς της Εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν στο σακίδιο, συμπεριλαμβανομένου ενός πιστολιού 9 χιλιοστών, ενός σιγαστήρα και σημειωμάτων ημερολογίου, επειδή η αστυνομία το έψαξε παράνομα χωρίς ένταλμα.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι αστυνομικοί στο Άλτουνα της Πενσυλβανίας δεν χρειάζονταν ένταλμα, επειδή είχαν συλλάβει νόμιμα τον Μαντζιόνε για παροχή πλαστών στοιχείων ταυτότητας και είχαν το νόμιμο δικαίωμα να ψάξουν την τσάντα για επικίνδυνα αντικείμενα πριν τη μεταφέρουν.

Την Παρασκευή, ο δικηγόρος υπεράσπισης Μαρκ Αγκνίφιλλο ρώτησε τον αναπληρωτή αρχηγό της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Άλτουνα της Πενσυλβανίας σχετικά με τις διαδικασίες έρευνας των περιουσιακών στοιχείων ενός υπόπτου μετά τη σύλληψή του.

Ο αναπληρωτής αρχηγός, Νέιθαν Σνάιντερ, κατέθεσε ότι αν οι αστυνομικοί έβρισκαν κάτι παράνομο, όπως ναρκωτικά ή όπλο, «πιθανότατα θα ζητούσαν ένταλμα έρευνας».

Ωστόσο, κατά την ανάκριση από τον εισαγγελέα, ο Σνάιντερ είπε ότι αν οι αστυνομικοί έβρισκαν όπλο, θα συνέχιζαν να ψάχνουν για άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Η Γκαρνέτ ολοκλήρωσε την ακροαματική διαδικασία χωρίς να εκδώσει απόφαση. Έχει προγραμματίσει την επιλογή των ενόρκων για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Προσπάθεια αποτροπής της θανατικής ποινής

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε ζητούν ξεχωριστά από την Γκαρνέτ να απορρίψει την κατηγορία εναντίον του Μαντζιόνε λόγω υποτιθέμενων νομικών ελλείψεων ή να εμποδίσει τους εισαγγελείς να ζητήσουν την θανατική ποινή για πιθανές παραβιάσεις των συνταγματικών δικαιωμάτων του Μαντζιόνε.

‘GLAD WE HAD A HEARING’: Marc Agnifilo, one of accused assassin Luigi Mangione’s attorneys, answers questions after leaving a federal hearing Friday that included testimony from an Altoona police official as the defense hopes to have evidence from the McDonald’s arrest thrown… pic.twitter.com/7gnrZ8RdgJ — Fox True Crime (@FoxTrueCrime) January 23, 2026

Ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία και άλλες κατηγορίες σε ξεχωριστή υπόθεση που έχει ασκηθεί από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ.

Ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση εξετάζει επίσης ένα αίτημα των δικηγόρων του Μαντζιόνε να αποκλειστούν τα αποδεικτικά στοιχεία από το σακίδιο. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί.