Ο Μπράιαν Τόμσον, ο διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, δολοφονήθηκε έξω από το Hilton Midtown της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, όπου η εταιρεία διοργάνωνε ημερίδα για τους επενδυτές.

Ο 50χρονος Τόμσον, διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, του ασφαλιστικού κλάδου της UnitedHealth Group, τον Απρίλιο του 2021. Εντάχθηκε για πρώτη φορά στη UnitedHealth Group το 2004 και προηγουμένως είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος των κυβερνητικών προγραμμάτων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Medicare και της κάλυψης των συνταξιούχων, καθώς και των κοινοτικών και κρατικών προγραμμάτων που παρέχουν το πρόγραμμα Medicaid και άλλα είδη κάλυψης σε εκατομμύρια άτομα.

Στον πιο πρόσφατο ρόλο του ως διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση της ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας για τον διορισμό του το 2021.

«Η εμπειρία, οι σχέσεις και οι αξίες του Μπράιαν τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για να βοηθήσει τη UnitedHealthcare να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υγειονομική περίθαλψη για τους καταναλωτές, τους γιατρούς, τους εργοδότες, τις κυβερνήσεις και τους άλλους εταίρους μας, οδηγώντας σε συνεχή και βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», δήλωσε τότε ο διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealth Group Άντριου Γουίτι.

Ο Τόμσον κατείχε και άλλες θέσεις κατά τη διάρκεια των 20 ετών που εργάστηκε στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού διευθυντή στις μονάδες Employer and Individual, Community and State και Medicare and Retirement της UnitedHealthcare. Διετέλεσε επίσης οικονομικός ελεγκτής για την επιχείρηση Employer and Individual της UnitedHealthcare και ήταν διευθυντής στο τμήμα εταιρικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Πριν από την ένταξή του στη UnitedHealth Group, ο Τόμσον εργάστηκε ως ορκωτός λογιστής στη λογιστική εταιρεία PwC, σύμφωνα με το βιογραφικό του στον ιστότοπο LinkedIn. Ο Τόμσον αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα το 1997 με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και τελευταία διέμενε στη Μινεσότα. Μετά τους πυροβολισμούς, η UnitedHealthcare ακύρωσε τη συνάντηση της Τετάρτης με αναλυτές και επενδυτές της Wall Street, στην οποία είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει ο Τόμσον.

Δεχόταν απειλές

Η σύζυγος του δολοφονηθέντος διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ασφάλισης υγείας Μπράιαν Τόμσον δήλωσε ότι ο σύζυγός της είχε δεχθεί απειλές πριν πυροβοληθεί στο κέντρο του Μανχάταν. «Υπήρχαν κάποιες απειλές», δήλωσε η Πολέτ Τόμσον στο NBC News στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη δολοφονία του συζύγου της νωρίς την Τετάρτη. «Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Ξέρω μόνο ότι είπε ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τον απειλούσαν», δήλωσε τηλεφωνικά στο NBC News.

«Δεν μπορώ πραγματικά να δώσω μια προσεκτική απάντηση αυτή τη στιγμή. Μόλις το έμαθα και προσπαθώ να παρηγορήσω τα παιδιά μου», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι η αστυνομία της είπε ότι πιστεύεται ότι επρόκειτο για «στοχευμένη επίθεση».

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι και συγκλονισμένοι από τον θάνατο του αγαπητού μας φίλου και συναδέλφου Μπράιαν Τόμσον, του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UnitedHealth Group. «Ο Μπράιαν ήταν ένας ιδιαίτερα σεβαστός συνάδελφος και φίλος για όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Συνεργαζόμαστε στενά με το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης και ζητάμε την υπομονή και την κατανόησή σας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Οι καρδιές μας συμπαραστέκονται στην οικογένεια του Μπράιαν και σε όλους όσοι ήταν κοντά του».

H UnitedHealthcare

Η UnitedHealth Group είναι ένας πολυεθνικός κολοσσός ασφάλισης υγείας και παροχής υπηρεσιών υγείας με έδρα τη Μινετόνκα της Μινεσότα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ασχολείται με την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων υπό την επωνυμία UnitedHealthcare και υπηρεσίες υγείας υπό την επωνυμία Optum και είναι η ένατη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως βάσει εσόδων και η μεγαλύτερη εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης βάσει εσόδων. Η εταιρεία κατατάσσεται στην 8η θέση της λίστας Fortune Global 500 για το 2024.

Πηγή: ot.gr