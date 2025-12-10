Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, οι εισαγγελικές αρχές επανέρχονται με νέο υλικό που ρίχνει φως στις κινήσεις του βασικού υπόπτου, Λουίτζι Μαντζιόνε, λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

Το βίντεο που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί εντοπίζουν τον 27χρονο σε ένα McDonald’s στην Πενσιλβάνια.

Η κάμερα σώματος ενός από τους δύο αστυνομικούς δείχνει τον Λουίτζι Μαντζιόνε να κάθεται μόνος του, με μάσκα, όταν οι ένστολοι τον πλησιάζουν ζητώντας του να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

«Μπορείς να κατεβάσεις λίγο τη μάσκα σου;» τον ρωτά ο ένας, ενώ ο νεαρός απαντά: «Μαρκ» και «Μαρκ Ροσάριο».

Οι αστυνομικοί του εξηγούν ότι δέχθηκαν κλήση από γυναίκα που τον θεώρησε ύποπτο, υποστηρίζοντας πως «μοιάζει» με άτομο που αναζητείται. Στο βίντεο, ο Λουίτζι Μαντζιόνε φαίνεται να συνεργάζεται, βγάζοντας από το πορτοφόλι του μια κάρτα ταυτότητας την οποία παραδίδει στους αστυνομικούς, έπειτα από αίτημά τους.

BREAKING – Newly released police bodycam footage captures the moment cops first confronted Luigi Mangione inside the Pennsylvania McDonald’s where he was arrested. pic.twitter.com/vXGLQrfm7F — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 9, 2025

Υπόθεση Μαντζιόνε

Το υλικό αποτελεί ένα μόνο κομμάτι από τον ογκώδη φάκελο που εξετάζεται στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι ακροάσεις ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το βίντεο ενισχύει το χρονικό πλαίσιο των κινήσεων του κατηγορούμενου μετά τη δολοφονία του 52χρονου Τόμσον στο Μανχάταν.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες, τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με νέες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία να αναμένεται να παρουσιαστούν τις επόμενες εβδομάδες.