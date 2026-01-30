Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
BHMAGAZINO: Μια θεαματική φωτογράφιση με το απόλυτα chic ski style
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το BHMAGAZINO, που μας ταξιδεύει σε απάτητες και ονειρικές βουνοκορφές.

Το νέο τεύχος του περιοδικού BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αισθήσεων, εικόνων και ιδεών.

Σε απάτητες, ονειρικές βουνοκορφές, η εκθαμβωτικά όμορφη σύγχρονη πριγκίπισσα του χιονιού πρωταγωνιστεί σε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση υψηλής αισθητικής, αποτυπώνοντας το απόλυτα chic ski style. Τα key looks του après ski ζωντανεύουν μέσα από σελίδες γεμάτες λάμψη, σε τοπία εξαιρετικής ομορφιάς, όπου η μαγεία του χειμώνα κυριαρχεί.

Το BHMAGAZINO συνεχίζει να αφηγείται ιστορίες που εμπνέουν και προβληματίζουν.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με το βλέμμα του Αγίου Παϊσίου, μιλά για το ταξίδι της εμβληματικής σειράς στη μεγάλη οθόνη, για το κόστος της νομαδικής ζωής ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο και για τη βαθιά του ανάγκη να αλλάζει πρόσωπα ώστε να παραμένει αληθινός.

Στη Βενεζουέλα, αποκαλύπτεται η λαμπερή –και συνάμα οδυνηρή– όψη μιας χώρας των έντονων αντιθέσεων, με πολυτελή ξενοδοχεία, προνόμια για λίγους και οξύτατες κοινωνικές ανισότητες.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η συνέντευξη του αρχιτέκτονα δρ. Ευάγγελου Κοτσιώρη, επιμελητή Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του MoMA, που μιλά για την παρουσίαση μιας εμβληματικής κατοικίας-κάψουλας από τον Πύργο Nakagin του Τόκιο στη βιτρίνα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκαλύπτει πώς από τον θόρυβο της κορυφής και τα ρεκόρ που εκθρόνισαν τους Beatles, οδηγήθηκε στην τέχνη της σιωπής, του υψηλού design και της φροντίδας της ψυχικής υγείας, αποδεικνύοντας ότι η ωριμότητα μπορεί να είναι η πιο ριζοσπαστική μορφή επιτυχίας.

Ο εμβληματικός Φαλσταφ επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή με πρωταγωνιστή τον διακεκριμένο βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο, ενώ οι λευκές διαδρομές στις κορυφές της Ελλάδας μάς ξεναγούν στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας και στη μαγεία του χειμερινού τουρισμού.

Τέλος, ο Ρόουζ Εθριτζ, ο φωτογράφος που καταγράφει την αμερικανική κουλτούρα με μια υπόκωφη ειρωνεία, μιλά με αφορμή την πρώτη ατομική του έκθεση στην Αθήνα, στη γκαλερί Gagosian.

Ένα τεύχος γεμάτο εικόνες, ιδέες και ιστορίες που αξίζει να ανακαλύψετε — BHMAGAZINO, αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ.

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
