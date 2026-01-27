Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Ο «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 27 Ιανουαρίου 2026, 11:29

Ο «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής πεζογραφίας: τον Κατάδικο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.

Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Spotlight

Με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής πεζογραφίας υποδέχεται τους αναγνώστες η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Ο «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ένα βιβλίο βαθιά πολιτικό και ανθρώπινο.

Το 1916 ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γράφει τον «Κατάδικο», μια ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας των αρχών του 20ού αιώνα. Με διεισδυτική ματιά και απαράμιλλη αφηγηματική δύναμη, ο συγγραφέας φωτίζει τις συνθήκες ζωής της εποχής, το πολιτικό σύστημα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τις κοινωνικές νοοτροπίες, τις σχέσεις των φύλων και τις φυλετικές διακρίσεις. Τίποτα δεν μένει στο απυρόβλητο από την κριτική του σκέψη και την αιχμηρή, ρεαλιστική του πένα.

Στο κέντρο της ιστορίας, η Μαργαρίτα και ο αμοραλιστής Πέτρος Πέπονας συντηρούν επί πέντε χρόνια μια παράνομη σχέση, συναντώμενοι κρυφά σε μια «απόμερη κατοικία». Όταν όμως μια νύχτα δολοφονείται ο σύζυγος της Μαργαρίτας, Γιώργης Αράθυμος, όλα ανατρέπονται. Για το έγκλημα καταδικάζεται ο άκακος και υποταγμένος Τουρκόγιαννος, ο «ζευγουλάτης» του σπιτιού – ένας άνθρωπος χωρίς φωνή και δύναμη απέναντι στον μηχανισμό της εξουσίας. Είναι όμως εκείνος ο πραγματικός ένοχος ή απλώς το πιο εύκολο θύμα;

Γύρω από τον κεντρικό μύθο ξεδιπλώνονται και οι ιστορίες τριών γυναικείων μορφών, που αποκαλύπτουν με συγκλονιστικό τρόπο τη θέση της γυναίκας σε μια κοινωνία ασφυκτικά πατριαρχική, αλλά και το τίμημα της σιωπής, της υποταγής και της ανάγκης για επιβίωση.

Η διαχρονικότητα και η δραματική ένταση του έργου έχουν εμπνεύσει το σενάριο της πολυαναμενόμενης σειράς εποχής που κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, φέρνοντας τον κόσμο του Θεοτόκη στη μικρή οθόνη.

Αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει τον «Κατάδικο» — ένα βιβλίο-καθρέφτη της κοινωνίας, μια ιστορία ενοχής και αλήθειας που εξακολουθεί να μας αφορά βαθιά. Ένα αναγνωστικό γεγονός που αξίζει να διαβάσετε.

Economy
MSCI: Κληρώνει στις 31 Μαρτίου η αναβάθμιση της Ελλάδας

MSCI: Κληρώνει στις 31 Μαρτίου η αναβάθμιση της Ελλάδας

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Μελέτη 27.01.26

Ποιοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να συνοδεύουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Συνωστισμός 27.01.26

Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ

Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα - Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς

Σύνταξη
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

