Ο «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής πεζογραφίας: τον Κατάδικο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.
Με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής πεζογραφίας υποδέχεται τους αναγνώστες η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Ο «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ένα βιβλίο βαθιά πολιτικό και ανθρώπινο.
Το 1916 ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γράφει τον «Κατάδικο», μια ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας των αρχών του 20ού αιώνα. Με διεισδυτική ματιά και απαράμιλλη αφηγηματική δύναμη, ο συγγραφέας φωτίζει τις συνθήκες ζωής της εποχής, το πολιτικό σύστημα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τις κοινωνικές νοοτροπίες, τις σχέσεις των φύλων και τις φυλετικές διακρίσεις. Τίποτα δεν μένει στο απυρόβλητο από την κριτική του σκέψη και την αιχμηρή, ρεαλιστική του πένα.
Στο κέντρο της ιστορίας, η Μαργαρίτα και ο αμοραλιστής Πέτρος Πέπονας συντηρούν επί πέντε χρόνια μια παράνομη σχέση, συναντώμενοι κρυφά σε μια «απόμερη κατοικία». Όταν όμως μια νύχτα δολοφονείται ο σύζυγος της Μαργαρίτας, Γιώργης Αράθυμος, όλα ανατρέπονται. Για το έγκλημα καταδικάζεται ο άκακος και υποταγμένος Τουρκόγιαννος, ο «ζευγουλάτης» του σπιτιού – ένας άνθρωπος χωρίς φωνή και δύναμη απέναντι στον μηχανισμό της εξουσίας. Είναι όμως εκείνος ο πραγματικός ένοχος ή απλώς το πιο εύκολο θύμα;
Γύρω από τον κεντρικό μύθο ξεδιπλώνονται και οι ιστορίες τριών γυναικείων μορφών, που αποκαλύπτουν με συγκλονιστικό τρόπο τη θέση της γυναίκας σε μια κοινωνία ασφυκτικά πατριαρχική, αλλά και το τίμημα της σιωπής, της υποταγής και της ανάγκης για επιβίωση.
Η διαχρονικότητα και η δραματική ένταση του έργου έχουν εμπνεύσει το σενάριο της πολυαναμενόμενης σειράς εποχής που κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, φέρνοντας τον κόσμο του Θεοτόκη στη μικρή οθόνη.
Αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει τον «Κατάδικο» — ένα βιβλίο-καθρέφτη της κοινωνίας, μια ιστορία ενοχής και αλήθειας που εξακολουθεί να μας αφορά βαθιά. Ένα αναγνωστικό γεγονός που αξίζει να διαβάσετε.
