Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη: Ο Β’ τόμος αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 27 Ιανουαρίου 2026, 14:48

Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη: Ο Β’ τόμος αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ φέρνει μαζί του το Β΄ μέρος των Ηθικών Ευδημίων του Αριστοτέλη.

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Την ουσία της ανθρώπινης ευτυχίας και τα θεμέλια της ηθικής ζωής προσφέρει και αυτή την Κυριακή η εφημερίδα το ΒΗΜΑ, με τον Β΄ τόμο των «Ηθικών Ευδημίων» του Αριστοτέλη.

Πρόκειται για μία από τις τρεις μεγάλες ηθικές πραγματείες του κορυφαίου φιλοσόφου της αρχαιότητας –μαζί με τα Ηθικά Νικομάχεια και τα Ηθικά Μεγάλα– ένα έργο βαθιά διδακτικό, που εστιάζει στην αρετή, τη φιλία και την ευδαιμονία, δηλαδή την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την ορθή πράξη και τον λόγο. Τα Ηθικά Ευδήμια θεωρείται ότι προηγήθηκαν χρονικά των Ηθικών Νικομαχείων και πήραν το όνομά τους από τον Εύδημο τον Ρόδιο, μαθητή του Αριστοτέλη, ο οποίος πιθανόν συνέβαλε στην τελική τους επιμέλεια.

Στο έργο αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο καίρια ζητήματα της ηθικής φιλοσοφίας: η έννοια της ευδαιμονίας ως ύψιστου ανθρώπινου σκοπού, τα αγαθά που βρίσκονται εντός και εκτός της ψυχής, η ηθική αρετή ως ενέργεια και στάση ζωής, αλλά και η περίφημη αριστοτελική «μεσότης» ως κριτήριο ισορροπίας ανάμεσα στα άκρα. Ο φιλόσοφος παρουσιάζει έναν πλήρη πίνακα των αρετών, διακρίνοντας τις διανοητικές από τις ηθικές, αναλύει την έννοια της προαίρεσης, διερευνά τη δικαιοσύνη και τα είδη της, ενώ αφιερώνει εκτενή χώρο στη φιλία, αναδεικνύοντας τη βαθιά ηθική, κοινωνική και πολιτική της σημασία.

Η έκδοση που προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ περιλαμβάνει το αρχαίο ελληνικό πρωτότυπο κείμενο, έγκυρη απόδοση στη νεοελληνική, κατατοπιστική εισαγωγή και αναλυτικά σχόλια, καθιστώντας το έργο προσβάσιμο τόσο στον ειδικό μελετητή όσο και στον σύγχρονο αναγνώστη που αναζητά διαχρονικές απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα.

Αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το Β΄ μέρος των Ηθικών Ευδημίων έρχεται με ΤΟ ΒΗΜΑ, προσφέροντας και αυτή την Κυριακή την μοναδική ευκαιρία για την γνωριμία με έναν από τους πιο ουσιαστικούς στοχασμούς πάνω στο τι σημαίνει να ζει κανείς καλά — όχι μόνο στην αρχαιότητα, αλλά και σήμερα.

Economy
BofA: Γιατί παραμένει θετική για την Ελλάδα

BofA: Γιατί παραμένει θετική για την Ελλάδα

Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής ζωής
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής ζωής

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
Οργή 27.01.26

Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπιστοκοτοβιομηχανία Βιολάντα

Σύνταξη
Γλυφάδα: Κόντεψαν να πνιγούν μέσα στο σπίτι τους – «Το νερό έφτασε το 1,60 – Δεν έχουμε ούτε ρούχα»
Ελλάδα 27.01.26

Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»

Η κακοκαιρία στη Γλυφάδα στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα αλλά κι άλλοι κινδύνευσαν - Η δραματική μαρτυρία κατοίκου που έχει χάσει τα πάντα από την πλημμύρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες

Την ώρα που κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επιβίωσή τους, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η ευλογιά, η κυβέρνηση επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου και αρνείται τον εμβολιασμό

Σύνταξη
Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος
Συμπαράσταση 27.01.26

Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου με επιστολή του στους συναδέλφους του Δημάρχους της χώρας, πρότεινε την τριήμερη αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: Κόλαφος η ΕΕΔΑ – Ανοίγει ο δρόμος για την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
Παραβίαση δικαίου 27.01.26

Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης

Το τραμπικής έμπνευσης νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη στηλιτεύει και η ΕΕΔΑ που ζητά από το υπουργείο Μετανάστευσης την απόσυρση διατάξεων που ποινικοποιούν την ανθρωπιστική δράση

Σύνταξη
Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»
Μπάσκετ 27.01.26

Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»

Ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, μίλησε ξανά για το ΝΒΑ Europe και ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομάδες από κάθε μεγάλη αγορά της γηραιάς ηπείρου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
Financial Times 27.01.26

Αποκάλυψη: Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για το εδαφικό - Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν
Πολιτική 27.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
Φάμελλος για Ολοκαύτωμα: Το «Ποτέ Ξανά» ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα
Ημέρα μνήμης 27.01.26

Το «Ποτέ Ξανά» είναι ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα - Δήλωση Φάμελλου για το Ολοκαύτωμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη

Ο ένας περιμένει τον άλλο στο προοδευτικό μπλοκ για να κάνει το επόμενο βήμα, η βάση κινείται αυτόνομα, η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
