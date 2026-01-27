Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη: Ο Β’ τόμος αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την ουσία της ανθρώπινης ευτυχίας και τα θεμέλια της ηθικής ζωής προσφέρει και αυτή την Κυριακή η εφημερίδα το ΒΗΜΑ, με τον Β΄ τόμο των «Ηθικών Ευδημίων» του Αριστοτέλη.

Πρόκειται για μία από τις τρεις μεγάλες ηθικές πραγματείες του κορυφαίου φιλοσόφου της αρχαιότητας –μαζί με τα Ηθικά Νικομάχεια και τα Ηθικά Μεγάλα– ένα έργο βαθιά διδακτικό, που εστιάζει στην αρετή, τη φιλία και την ευδαιμονία, δηλαδή την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την ορθή πράξη και τον λόγο. Τα Ηθικά Ευδήμια θεωρείται ότι προηγήθηκαν χρονικά των Ηθικών Νικομαχείων και πήραν το όνομά τους από τον Εύδημο τον Ρόδιο, μαθητή του Αριστοτέλη, ο οποίος πιθανόν συνέβαλε στην τελική τους επιμέλεια.

Στο έργο αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο καίρια ζητήματα της ηθικής φιλοσοφίας: η έννοια της ευδαιμονίας ως ύψιστου ανθρώπινου σκοπού, τα αγαθά που βρίσκονται εντός και εκτός της ψυχής, η ηθική αρετή ως ενέργεια και στάση ζωής, αλλά και η περίφημη αριστοτελική «μεσότης» ως κριτήριο ισορροπίας ανάμεσα στα άκρα. Ο φιλόσοφος παρουσιάζει έναν πλήρη πίνακα των αρετών, διακρίνοντας τις διανοητικές από τις ηθικές, αναλύει την έννοια της προαίρεσης, διερευνά τη δικαιοσύνη και τα είδη της, ενώ αφιερώνει εκτενή χώρο στη φιλία, αναδεικνύοντας τη βαθιά ηθική, κοινωνική και πολιτική της σημασία.

Η έκδοση που προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ περιλαμβάνει το αρχαίο ελληνικό πρωτότυπο κείμενο, έγκυρη απόδοση στη νεοελληνική, κατατοπιστική εισαγωγή και αναλυτικά σχόλια, καθιστώντας το έργο προσβάσιμο τόσο στον ειδικό μελετητή όσο και στον σύγχρονο αναγνώστη που αναζητά διαχρονικές απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα.

Αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το Β΄ μέρος των Ηθικών Ευδημίων έρχεται με ΤΟ ΒΗΜΑ, προσφέροντας και αυτή την Κυριακή την μοναδική ευκαιρία για την γνωριμία με έναν από τους πιο ουσιαστικούς στοχασμούς πάνω στο τι σημαίνει να ζει κανείς καλά — όχι μόνο στην αρχαιότητα, αλλά και σήμερα.