Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 30.01.2026]
Ημερήσια 30 Ιανουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 30.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Θέλεις να βρεις και να αποδείξεις το δίκιο σου, αλλά απόφυγε να καταπλακώσεις τους άλλους, όταν προσπαθούν να σου πουν κι εκείνοι τη γνώμη τους, έτσι; Στα επαγγελματικά, όλο και κάποιο ζήτημα υπάρχει που σε απασχολεί, σωστά; Φρόντισε, λοιπόν, να οργανωθείς σωστότερα κι άσε τις παρορμητικές κινήσεις για μια άλλη στιγμή.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στα συναισθήματα που δημιουργούνται σήμερα να θολώσουν την κρίση σου. Μην κινηθείς παρορμητικά ή και αντιδραστικά λόγω των νέων εξελίξεων. Μην παρασύρεσαι από τα προσωπικά σου θέματα, γιατί τότε δεν μπορείς να δεις ξεκάθαρα ούτε τη μύτη σου, που λέμε. Μην τα πεις «έξω από τα δόντια» λόγω της έντασης.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις και οι συνεννοήσεις που κάνεις σήμερα, για να μη βγει τίποτα περίεργο μετά. Ακόλουθα μόνο το ένστικτό σου κι όχι τις πληροφορίες που σου μεταφέρουν άλλοι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι accurate. Στα επαγγελματικά, πρέπει να οργανωθείς και να παραμείνεις ψύχραιμος no matter what!

DON’TS: Μην επιτρέψεις στα παρασκηνιακά σκηνικά να αλλοιώσουν τις καταστάσεις, γιατί αυτό θα σε μπερδέψει και κατ’ επέκταση μπορεί και να σε εκθέσει. Άρα μη λες πολλά. Ειδικά αν δεν ξέρεις ακριβώς πως έχει η φάση, έτσι; Μην αφήνεις ούτε το άγχος σου, αλλά ούτε και την πίεση που επικρατεί να σε παρασύρουν σε πιο ζόρικα μονοπάτια.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Μεγαλύτερη προσοχή απαιτούν τόσο τα οικονομικά, όσο και τα επαγγελματικά σου. Απόφυγε και τις παρορμητικές κινήσεις, αλλά και τις απότομες αποφάσεις, γιατί έτσι μπορεί να χάσεις τον έλεγχο. Ίσως και να βάλεις τον εαυτό σου σε άσκοπα διλήμματα. You never know! Βάλε σε προτεραιότητα όσα έχεις να κάνεις μεν, χωρίς έξτρα πίεση δε.

DON’TS: Μην είσαι μονίμως στην τσίτα λόγω της περίεργης ατμόσφαιρας μεν. Μη θεωρείς πως τα πάντα γύρω σου δεν είναι ξεκάθαρα δε. Εσύ τι κάνεις, για να τα ξεκαθαρίσεις, ας πούμε; Μην προβληματιστείς από τις σκέψεις σου, τις εντάσεις ή και τις συζητήσεις που προκύπτουν σήμερα. Πάντως τις παρεξηγήσεις μάλλον δεν τις γλιτώνεις! Ουπς!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Απόφυγε να αγχωθείς ή να πιεστείς, για να εξελίξεις ορισμένα πράγματα. Ό,τι θέλει να έρθει, με το καλό να έρθει! Σταμάτα να κινείσαι παρορμητικά, απότομα ή έντονα. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν αφήσεις κάτι να πέσει κάτω, έτσι; Λίγο μεγαλύτερη προσοχή απαιτούν οι οικονομικοί χειρισμοί που κάνεις. Βάλε σε προτεραιότητα τις δουλειές σου.

DON’TS: Μην κάνεις τη ζωή σου δύσκολη, όταν πρέπει να πάρεις αποφάσεις για σημαντικά θέματα. Μην αφήνεις τη θολούρα και τις δεύτερες σκέψεις που επικρατούν στο μυαλό σου να σου δημιουργήσουν άγχος ή να σε βάλουν στην «πρίζα» της αμφισβήτησης σχετικά με όσα βλέπεις κι όσα ακούς. Μπορεί να μην ισχύουν. Τι θα γίνει, όμως, αν ισχύουν;

Λέων

Λέων

DO’S: Καλό είναι να προσέχεις ποιες απόψεις δέχεσαι, γιατί σήμερα επικρατεί πολύ scam στην ατμόσφαιρα. Δεν αποκλείεται να δεις συμπεριφορές οι οποίες θα σε ενοχλήσουν. Ωστόσο πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να αποφύγεις να αντιδράσεις απότομα. Κράτα το στόμα σου κλειστό. Ξεκαθάρισε τα πάντα στο μυαλό σου και μετά μίλα.

DON’TS: Μην είσαι έντονος ή κολλημένος στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τις καταστάσεις γύρω σου, γιατί αυτό προκαλεί παρεξηγήσεις και, γενικά, έναν εκνευρισμό. Καταλαβαίνω πως υπάρχει θολούρα γύρω σου, αλλά κι εσύ δεν πρέπει να βλέπεις τα πράγματα μόνο από τη δική σου οπτική. Μην πάρεις αποστάσεις από τα λάθος άτομα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Άλλο πράγμα βλέπεις κι άλλο πράγμα ακούς κι αυτό είναι λογικό να σε μπερδεύει. Προσοχή απαιτεί ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα σήμερα. Σταμάτα πια να αρπάζεσαι με το παραμικρό. Ήμαρτον! Άκουσε κι άλλες απόψεις, για να αποκτήσεις μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να μπορέσεις να πάρεις τις σωστότερες αποφάσεις.

DON’TS: Μην αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις να θολώνουν εντελώς την κρίση σου. Αυτό να ξέρεις πως μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις μέσα στην παρέα σου. Ή μπορεί και να σε ξεκόψει οριστικά από άτομα με τα οποία ίσως είχες απλά απομακρυνθεί λίγο το τελευταίο διάστημα. Μη μιλάς με έντονο τρόπο και μην κάνεις βαρύγδουπες δηλώσεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα σε συμβουλεύω να αφήσεις το πείσμα σου στην άκρη, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να δεις εναλλακτικές προτάσεις. Από την άλλη, πρέπει να σταματήσεις πια να επιμένεις τόσο πολύ στις δικές σου απόψεις, γιατί ξέρεις, κανείς δεν είναι αλάνθαστος! Οργάνωσε σωστότερα τις κινήσεις σου, για να περάσεις την ένταση κάτω από το χαλί.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει μία περίεργη ατμόσφαιρα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως πρέπει να μπερδευτείς ή να μην μπορέσεις- και καλά- να αναγνωρίσεις τα σημάδια που θα σε βοηθήσουν να προστατευτείς. Ευκαιρία να γκρινιάζεις, ψάχνεις, νομίζω! Μην επιτρέψεις σε κάποιους συναδέλφους σου να σε αποπροσανατολίσουν.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις μεν, θα ακούσεις πράγματα που θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό δε. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ, όμως, είναι να κρατήσεις σημειώσεις σχετικά με το ποιος τα λέει αυτά τα διαμαντάκια! Απόφυγε να πεις πράγματα πάνω στα νεύρα σου, γιατί θα είναι τα (εντελώς) λάθος. Απόφυγε και να υπερασπιστείς τρίτους.

DON’TS: Μη μπερδευτείς και σήμερα από αυτά που ακούς, γιατί πολλά είναι διαστρεβλωμένα ή απόψεις τρίτων. Όπως και να’ χει, πάντως, είναι μακριά από την πραγματικότητα και αυτό είναι που μετράει! Μη γίνεις νευρικός κι απότομος στις συζητήσεις που κάνεις λόγω της έντασης που επικρατεί σήμερα. Μη γίνεις πεισματάρης λόγω των feelings σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι υποσχέσεις, τόσο αυτές που δίνεις, όσο κι αυτές που σου δίνουν οι άλλοι! Παράλληλα, μεγάλη προσοχή απαιτούν και οι οικονομικές συζητήσεις που κάνεις. Απόφυγε τα μεγάλα λόγια και τις βαρύγδουπες δηλώσεις, γιατί μπορεί να εκτεθείς αργότερα. Γενικώς καλό είναι να κρατάς ένα μικρό καλαθάκι, σωστά;

DON’TS: Μην πιεστείς και μην εκνευριστείς λόγω της έντασης που υπάρχει σήμερα. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην αφήσεις το πείσμα και το γεγονός ότι τα βλέπεις όλα μονόπλευρα να θολώσει την ατμόσφαιρα ή να περιπλέξει τα πράγματα. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε αποπροσανατολίσει από ό,τι θες να μάθεις με το να το κρατήσει κρυφό.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις και οι συμφωνίες που μπορεί να κάνεις σήμερα. Προσοχή απαιτούν και τα οικονομικά σου. Κυρίως αυτά που σχετίζονται με τη δουλειά ή που αφορούν ανοίγματα που θέλεις εσύ ο ίδιος να κάνεις. Πάντως πριν κάνεις το οτιδήποτε, πρέπει να βεβαιωθείς ότι το ρίσκο είναι μικρό. Μίλα μόνο με αξιόπιστα άτομα.

DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τα πάντα στους φίλους και στους συνεργάτες σου, γιατί δεν έχεις κατασταλάξει ακόμα κι εσύ ποιος από όλους αυτούς είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μην αφήσεις την συναισθηματική υπερβολή να σε θολώσει ή να σε οδηγήσει σε ξεσπάσματα. Ταυτόχρονα, μην πάρεις ξαφνικές αποστάσεις και μην απομονωθείς, δεν αξίζει!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις πάνω σε κάτι, θέλω να τσεκάρεις το πρόγραμμα και τις δουλειές που πρέπει να βγουν σήμερα, γιατί η φάση είναι αρκετά πιεστική ήδη από το πρωί. Εγώ, πάντως, σε προειδοποίησα! Απόφυγε να απαντήσεις στο οτιδήποτε ακούς και δεν σου αρέσει με ένταση. Πριν βγεις μπροστά για άλλους, επιβεβαίωσε όσα ακούς.

DON’TS: Μην επηρεαστείς ούτε από την θολούρα που επικρατεί ούτε κι από τις πληροφορίες που σου δίνουν οι άλλοι, καθώς το νιώθεις κι εσύ ο ίδιος πως δεν είναι απολύτως αξιόπιστοι ή ξεκάθαροι, έτσι; Μην αφήνεις τα μπερδέματα να προκαλέσουν παρεξηγήσεις. Γενικώς μην χάνεις το μέτρο και τις ισορροπίες σου. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αύξησε το δημιουργικό, αλλά και το εκφραστικό σου κομμάτι, τώρα που σε παίρνει. Βρες, όμως, έναν άμεσο τρόπο να το δείξεις και στους άλλους αυτό! Τι; Μισές δουλειές; Στα ερωτικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Αν θες να αποφύγεις να βρεθείς στις ίδιες δυσάρεστες καταστάσεις με το παρελθόν. Τότε που πίστεψες ό,τι σου πούλησαν, λέω!

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες (πολύτιμες) αποστάσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δεις ξεκάθαρα τα πράγματα. Ωστόσο μην απογοητευτείς από αυτά που θα δεις, έτσι; Μην παρασυρθείς από τα νεύρα ή από την κούραση που νιώθεις. Μην αγνοείς ούτε το ένστικτο, ούτε και την παρατηρητικότητά σου, όταν παίρνεις σημαντικές αποφάσεις.

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»
Νήπιο-φαινόμενο 29.01.26

Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»

Ο μόλις δύο ετών Τζουντ Όουενς είναι ο πιο αναπάντεχος ρέκορντμαν των ημερών μας και ίσως η τελευταία ελπίδα του σνούκερ να βγει από τη λήθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
«Με νίκησες» 29.01.26

Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26

Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο

Στο Παρίσι, ο Alessandro Michele παρουσίασε για τον Valentino μια haute couture ως εμπειρία και όχι ως θέαμα. Το Specula Mundi έδειξε τη μόδα ως σύνολο εικόνας, μνήμης και επιθυμίας σε διάλογο με την ιστορία του κόσμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
Fizz 29.01.26

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;
Βίντεο 28.01.26

Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;

Η Κέιτ Μος ήταν μία από τις VIP καλεσμένες στην επίδειξη μόδας του οίκου Saint Laurent και, πριν προλάβουν οι φωτογράφοι να απαθανατίσουν κάθε της κίνηση, δύο «αγενείς» άνδρες της έκλεισαν τον δρόμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1: Ο Ταμπόρδα φώναξε «παρών»
Europa League 30.01.26

Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1: Ο Ταμπόρδα φώναξε «παρών»

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδειξε ότι αξίζει καλύτερης μεταχείρισης και σκόραρε στην ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα. Ισοφάρισε ο Ζιολόβσκι, αποβλήθηκε νωρίς ο Μαντσίνι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

