DO’S: Θέλεις να βρεις και να αποδείξεις το δίκιο σου, αλλά απόφυγε να καταπλακώσεις τους άλλους, όταν προσπαθούν να σου πουν κι εκείνοι τη γνώμη τους, έτσι; Στα επαγγελματικά, όλο και κάποιο ζήτημα υπάρχει που σε απασχολεί, σωστά; Φρόντισε, λοιπόν, να οργανωθείς σωστότερα κι άσε τις παρορμητικές κινήσεις για μια άλλη στιγμή.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στα συναισθήματα που δημιουργούνται σήμερα να θολώσουν την κρίση σου. Μην κινηθείς παρορμητικά ή και αντιδραστικά λόγω των νέων εξελίξεων. Μην παρασύρεσαι από τα προσωπικά σου θέματα, γιατί τότε δεν μπορείς να δεις ξεκάθαρα ούτε τη μύτη σου, που λέμε. Μην τα πεις «έξω από τα δόντια» λόγω της έντασης.