Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 30.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Θέλεις να βρεις και να αποδείξεις το δίκιο σου, αλλά απόφυγε να καταπλακώσεις τους άλλους, όταν προσπαθούν να σου πουν κι εκείνοι τη γνώμη τους, έτσι; Στα επαγγελματικά, όλο και κάποιο ζήτημα υπάρχει που σε απασχολεί, σωστά; Φρόντισε, λοιπόν, να οργανωθείς σωστότερα κι άσε τις παρορμητικές κινήσεις για μια άλλη στιγμή.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στα συναισθήματα που δημιουργούνται σήμερα να θολώσουν την κρίση σου. Μην κινηθείς παρορμητικά ή και αντιδραστικά λόγω των νέων εξελίξεων. Μην παρασύρεσαι από τα προσωπικά σου θέματα, γιατί τότε δεν μπορείς να δεις ξεκάθαρα ούτε τη μύτη σου, που λέμε. Μην τα πεις «έξω από τα δόντια» λόγω της έντασης.
Ταύρος
DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις και οι συνεννοήσεις που κάνεις σήμερα, για να μη βγει τίποτα περίεργο μετά. Ακόλουθα μόνο το ένστικτό σου κι όχι τις πληροφορίες που σου μεταφέρουν άλλοι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι accurate. Στα επαγγελματικά, πρέπει να οργανωθείς και να παραμείνεις ψύχραιμος no matter what!
DON’TS: Μην επιτρέψεις στα παρασκηνιακά σκηνικά να αλλοιώσουν τις καταστάσεις, γιατί αυτό θα σε μπερδέψει και κατ’ επέκταση μπορεί και να σε εκθέσει. Άρα μη λες πολλά. Ειδικά αν δεν ξέρεις ακριβώς πως έχει η φάση, έτσι; Μην αφήνεις ούτε το άγχος σου, αλλά ούτε και την πίεση που επικρατεί να σε παρασύρουν σε πιο ζόρικα μονοπάτια.
Δίδυμοι
DO’S: Μεγαλύτερη προσοχή απαιτούν τόσο τα οικονομικά, όσο και τα επαγγελματικά σου. Απόφυγε και τις παρορμητικές κινήσεις, αλλά και τις απότομες αποφάσεις, γιατί έτσι μπορεί να χάσεις τον έλεγχο. Ίσως και να βάλεις τον εαυτό σου σε άσκοπα διλήμματα. You never know! Βάλε σε προτεραιότητα όσα έχεις να κάνεις μεν, χωρίς έξτρα πίεση δε.
DON’TS: Μην είσαι μονίμως στην τσίτα λόγω της περίεργης ατμόσφαιρας μεν. Μη θεωρείς πως τα πάντα γύρω σου δεν είναι ξεκάθαρα δε. Εσύ τι κάνεις, για να τα ξεκαθαρίσεις, ας πούμε; Μην προβληματιστείς από τις σκέψεις σου, τις εντάσεις ή και τις συζητήσεις που προκύπτουν σήμερα. Πάντως τις παρεξηγήσεις μάλλον δεν τις γλιτώνεις! Ουπς!
Καρκίνος
DO’S: Απόφυγε να αγχωθείς ή να πιεστείς, για να εξελίξεις ορισμένα πράγματα. Ό,τι θέλει να έρθει, με το καλό να έρθει! Σταμάτα να κινείσαι παρορμητικά, απότομα ή έντονα. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν αφήσεις κάτι να πέσει κάτω, έτσι; Λίγο μεγαλύτερη προσοχή απαιτούν οι οικονομικοί χειρισμοί που κάνεις. Βάλε σε προτεραιότητα τις δουλειές σου.
DON’TS: Μην κάνεις τη ζωή σου δύσκολη, όταν πρέπει να πάρεις αποφάσεις για σημαντικά θέματα. Μην αφήνεις τη θολούρα και τις δεύτερες σκέψεις που επικρατούν στο μυαλό σου να σου δημιουργήσουν άγχος ή να σε βάλουν στην «πρίζα» της αμφισβήτησης σχετικά με όσα βλέπεις κι όσα ακούς. Μπορεί να μην ισχύουν. Τι θα γίνει, όμως, αν ισχύουν;
Λέων
DO’S: Καλό είναι να προσέχεις ποιες απόψεις δέχεσαι, γιατί σήμερα επικρατεί πολύ scam στην ατμόσφαιρα. Δεν αποκλείεται να δεις συμπεριφορές οι οποίες θα σε ενοχλήσουν. Ωστόσο πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να αποφύγεις να αντιδράσεις απότομα. Κράτα το στόμα σου κλειστό. Ξεκαθάρισε τα πάντα στο μυαλό σου και μετά μίλα.
DON’TS: Μην είσαι έντονος ή κολλημένος στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τις καταστάσεις γύρω σου, γιατί αυτό προκαλεί παρεξηγήσεις και, γενικά, έναν εκνευρισμό. Καταλαβαίνω πως υπάρχει θολούρα γύρω σου, αλλά κι εσύ δεν πρέπει να βλέπεις τα πράγματα μόνο από τη δική σου οπτική. Μην πάρεις αποστάσεις από τα λάθος άτομα.
Παρθένος
DO’S: Άλλο πράγμα βλέπεις κι άλλο πράγμα ακούς κι αυτό είναι λογικό να σε μπερδεύει. Προσοχή απαιτεί ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα σήμερα. Σταμάτα πια να αρπάζεσαι με το παραμικρό. Ήμαρτον! Άκουσε κι άλλες απόψεις, για να αποκτήσεις μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να μπορέσεις να πάρεις τις σωστότερες αποφάσεις.
DON’TS: Μην αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις να θολώνουν εντελώς την κρίση σου. Αυτό να ξέρεις πως μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις μέσα στην παρέα σου. Ή μπορεί και να σε ξεκόψει οριστικά από άτομα με τα οποία ίσως είχες απλά απομακρυνθεί λίγο το τελευταίο διάστημα. Μη μιλάς με έντονο τρόπο και μην κάνεις βαρύγδουπες δηλώσεις.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα σε συμβουλεύω να αφήσεις το πείσμα σου στην άκρη, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να δεις εναλλακτικές προτάσεις. Από την άλλη, πρέπει να σταματήσεις πια να επιμένεις τόσο πολύ στις δικές σου απόψεις, γιατί ξέρεις, κανείς δεν είναι αλάνθαστος! Οργάνωσε σωστότερα τις κινήσεις σου, για να περάσεις την ένταση κάτω από το χαλί.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει μία περίεργη ατμόσφαιρα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως πρέπει να μπερδευτείς ή να μην μπορέσεις- και καλά- να αναγνωρίσεις τα σημάδια που θα σε βοηθήσουν να προστατευτείς. Ευκαιρία να γκρινιάζεις, ψάχνεις, νομίζω! Μην επιτρέψεις σε κάποιους συναδέλφους σου να σε αποπροσανατολίσουν.
Σκορπιός
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις μεν, θα ακούσεις πράγματα που θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό δε. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ, όμως, είναι να κρατήσεις σημειώσεις σχετικά με το ποιος τα λέει αυτά τα διαμαντάκια! Απόφυγε να πεις πράγματα πάνω στα νεύρα σου, γιατί θα είναι τα (εντελώς) λάθος. Απόφυγε και να υπερασπιστείς τρίτους.
DON’TS: Μη μπερδευτείς και σήμερα από αυτά που ακούς, γιατί πολλά είναι διαστρεβλωμένα ή απόψεις τρίτων. Όπως και να’ χει, πάντως, είναι μακριά από την πραγματικότητα και αυτό είναι που μετράει! Μη γίνεις νευρικός κι απότομος στις συζητήσεις που κάνεις λόγω της έντασης που επικρατεί σήμερα. Μη γίνεις πεισματάρης λόγω των feelings σου.
Τοξότης
DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι υποσχέσεις, τόσο αυτές που δίνεις, όσο κι αυτές που σου δίνουν οι άλλοι! Παράλληλα, μεγάλη προσοχή απαιτούν και οι οικονομικές συζητήσεις που κάνεις. Απόφυγε τα μεγάλα λόγια και τις βαρύγδουπες δηλώσεις, γιατί μπορεί να εκτεθείς αργότερα. Γενικώς καλό είναι να κρατάς ένα μικρό καλαθάκι, σωστά;
DON’TS: Μην πιεστείς και μην εκνευριστείς λόγω της έντασης που υπάρχει σήμερα. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην αφήσεις το πείσμα και το γεγονός ότι τα βλέπεις όλα μονόπλευρα να θολώσει την ατμόσφαιρα ή να περιπλέξει τα πράγματα. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε αποπροσανατολίσει από ό,τι θες να μάθεις με το να το κρατήσει κρυφό.
Αιγόκερως
DO’S: Προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις και οι συμφωνίες που μπορεί να κάνεις σήμερα. Προσοχή απαιτούν και τα οικονομικά σου. Κυρίως αυτά που σχετίζονται με τη δουλειά ή που αφορούν ανοίγματα που θέλεις εσύ ο ίδιος να κάνεις. Πάντως πριν κάνεις το οτιδήποτε, πρέπει να βεβαιωθείς ότι το ρίσκο είναι μικρό. Μίλα μόνο με αξιόπιστα άτομα.
DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τα πάντα στους φίλους και στους συνεργάτες σου, γιατί δεν έχεις κατασταλάξει ακόμα κι εσύ ποιος από όλους αυτούς είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μην αφήσεις την συναισθηματική υπερβολή να σε θολώσει ή να σε οδηγήσει σε ξεσπάσματα. Ταυτόχρονα, μην πάρεις ξαφνικές αποστάσεις και μην απομονωθείς, δεν αξίζει!
Υδροχόος
DO’S: Πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις πάνω σε κάτι, θέλω να τσεκάρεις το πρόγραμμα και τις δουλειές που πρέπει να βγουν σήμερα, γιατί η φάση είναι αρκετά πιεστική ήδη από το πρωί. Εγώ, πάντως, σε προειδοποίησα! Απόφυγε να απαντήσεις στο οτιδήποτε ακούς και δεν σου αρέσει με ένταση. Πριν βγεις μπροστά για άλλους, επιβεβαίωσε όσα ακούς.
DON’TS: Μην επηρεαστείς ούτε από την θολούρα που επικρατεί ούτε κι από τις πληροφορίες που σου δίνουν οι άλλοι, καθώς το νιώθεις κι εσύ ο ίδιος πως δεν είναι απολύτως αξιόπιστοι ή ξεκάθαροι, έτσι; Μην αφήνεις τα μπερδέματα να προκαλέσουν παρεξηγήσεις. Γενικώς μην χάνεις το μέτρο και τις ισορροπίες σου. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά.
Ιχθύες
DO’S: Αύξησε το δημιουργικό, αλλά και το εκφραστικό σου κομμάτι, τώρα που σε παίρνει. Βρες, όμως, έναν άμεσο τρόπο να το δείξεις και στους άλλους αυτό! Τι; Μισές δουλειές; Στα ερωτικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Αν θες να αποφύγεις να βρεθείς στις ίδιες δυσάρεστες καταστάσεις με το παρελθόν. Τότε που πίστεψες ό,τι σου πούλησαν, λέω!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες (πολύτιμες) αποστάσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δεις ξεκάθαρα τα πράγματα. Ωστόσο μην απογοητευτείς από αυτά που θα δεις, έτσι; Μην παρασυρθείς από τα νεύρα ή από την κούραση που νιώθεις. Μην αγνοείς ούτε το ένστικτο, ούτε και την παρατηρητικότητά σου, όταν παίρνεις σημαντικές αποφάσεις.
