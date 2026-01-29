Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
- Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού
- «Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
- Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Η ορκισμένη στην θέση του Νικολάς Μαδούρο πρόεδρος στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροδρίγκες, παρότρυνε αντιπολιτευόμενους που εμφορούνται από «εξτρεμισμό» να «μείνουν στην Ουάσιγκτον», αναφερόμενη, στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης του 2025, μέχρι να το παραδώσει στον Ντόναλντ Τραμπ, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η τελευταία βρίσκεται στην Ουάσινγκτον όπου, μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.
«Ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσιγκτον», είπε κατά τη διάρκεια μια εκδήλωσης, καταδικάζοντας τον «εξτρεμισμό», αναφερόμενη στην νεοφιλελεύθερων έως ακροδεξιών ιδεών Μαρία Ματσάδο.
Το πρόσωπο της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Ματσάδο, υποστήριξε δημόσια τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου και συνηγορεί στην σύλληψη και την δίκη του στις ΗΠΑ.
Επικείμενη η «δημοκρατική μετάβαση» στη Βενεζουέλα, λέει η Ματσάδο
Μετά από την συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο επιβεβαίωσε από την Ουάσινγκτον ότι η «δημοκρατική μετάβαση» στη Βενεζουέλα είναι επικείμενη.
Η Machado τόνισε τη ζωτική σημασία της υποστήριξης της κυβέρνησης του Donald Trump και των κύριων παγκόσμιων δημοκρατιών ως κινητήριας δύναμης αυτής της αλλαγής.
Η ηγέτης της αντιπολίτευσης εξέφρασε στον Ρούμπιο την πρόθεσή της να επιστρέψει στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό και δήλωσε ότι εργάζεται για να το επιτύχει, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περάσει πρώτα από άλλες χώρες, ένα σχέδιο που, όπως σημείωσε, αλλάζει συνεχώς.
Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η ηγέτης κατήγγειλε επίσης ότι, παρά τις πρόσφατες απελευθερώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερες από 700 πολιτικές κρατήσεις και νέες συλλήψεις αυτό το μήνα.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Καμπέγιο ήταν λίγο πιο απότομος από την Ροντρίγκες
«Η Μαρία τρελή-για-δέσιμο Ματσάδο (σ.σ. La Chicflada, μεταφράζεται ως θεόμουρλη, τρελή για δέσιμο) εξαντλεί τις επιλογές της και το περιθώριο ελιγμών της μειώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα» είπε αρχικά ο υπουργός Εσωτερικών του Καράκας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο.
«Χρειάζεται επειγόντως, σχεδόν απεγνωσμένα, να κατασκευάσει ένα γεγονός που θα προκαλέσει διεθνή αναταραχή, το οποίο θα της επιτρέψει να επιστρέψει στο προσκήνιο, να ανακτήσει κάποια σημασία και να διεκδικήσει τον ηγετικό ρόλο που υπάρχει μόνο στη δική της ιστορία. Χωρίς την έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης, η φιγούρα της χάνεται» πρόσθεσε σε σχέση με τις δηλώσεις της Ματσάδο μετά την συνάντησή της με τον Μάρκο Ρούμπιο.
Χωρίς πρωτοσέλιδα, απλά εξαφανίζεται. Ακούστε την ευλογία μου. Ακούστε αυτό. Χωρίς την έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης, η φιγούρα της χάνεται. Χωρίς πρωτοσέλιδα, απλά εξαφανίζεται», είπε κλείνοντας ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, στο κανάλι Venevisión, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, «πετώντας της το γάντι» με την σειρά του μετά την Ροντρίγκες.
Στην ίδια ομιλία του ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει τρεις βασικές αποστολές: Την «απελευθέρωση του συντρόφου προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες», ως την «κύρια αποστολή». Στη συνέχεια, την «διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας της χώρας» και, τρίτον, «την επίτευξη σταθερότητας και οικονομικής προόδου».
- Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
- Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
- Γουατεμάλα: «Ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων ναρκωτικών με την κοκαΐνη να είναι κρυμμένη σε αλεύρι
- Γυμνάσια των πεζοναυτών των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, διακόπηκαν 4 φορές από αρκούδες
- Κολομβία: Οι ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν 5 μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ της χώρας – Κατέσχεσαν φορτίο – «μαμούθ»
- Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν κυρώσεις σε αξιωματούχους στην Αϊτή που κατηγορούν ότι βοηθούν συμμορίες
- Just Eat: Λανσάρει βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη για παραγγελίες φαγητού
- Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις