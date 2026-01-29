newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 05:45

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Spotlight

Η ορκισμένη στην θέση του Νικολάς Μαδούρο πρόεδρος στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροδρίγκες, παρότρυνε αντιπολιτευόμενους που εμφορούνται από «εξτρεμισμό» να «μείνουν στην Ουάσιγκτον», αναφερόμενη, στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης του 2025, μέχρι να το παραδώσει στον Ντόναλντ Τραμπ, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η τελευταία βρίσκεται στην Ουάσινγκτον όπου, μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

«Ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσιγκτον», είπε κατά τη διάρκεια μια εκδήλωσης, καταδικάζοντας τον «εξτρεμισμό», αναφερόμενη στην νεοφιλελεύθερων έως ακροδεξιών ιδεών Μαρία Ματσάδο.

Το πρόσωπο της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Ματσάδο, υποστήριξε δημόσια τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου και συνηγορεί στην σύλληψη και την δίκη του στις ΗΠΑ.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στο κτίριο Χάρι Σ. Τρούμαν στην Ουάσινγκτον, πριν συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Επικείμενη η «δημοκρατική μετάβαση» στη Βενεζουέλα, λέει η Ματσάδο

Μετά από την συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο επιβεβαίωσε από την Ουάσινγκτον ότι η «δημοκρατική μετάβαση» στη Βενεζουέλα είναι επικείμενη.

Η Machado τόνισε τη ζωτική σημασία της υποστήριξης της κυβέρνησης του Donald Trump και των κύριων παγκόσμιων δημοκρατιών ως κινητήριας δύναμης αυτής της αλλαγής.

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης εξέφρασε στον Ρούμπιο την πρόθεσή της να επιστρέψει στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό και δήλωσε ότι εργάζεται για να το επιτύχει, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περάσει πρώτα από άλλες χώρες, ένα σχέδιο που, όπως σημείωσε, αλλάζει συνεχώς.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η ηγέτης κατήγγειλε επίσης ότι, παρά τις πρόσφατες απελευθερώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερες από 700 πολιτικές κρατήσεις και νέες συλλήψεις αυτό το μήνα.

Φωτογραφία του Ντιοσντάντο Καμπέγιο από την παρέμβασή του στο κανάλι Venevisión

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Καμπέγιο ήταν λίγο πιο απότομος από την Ροντρίγκες

«Η Μαρία τρελή-για-δέσιμο Ματσάδο (σ.σ. La Chicflada, μεταφράζεται ως θεόμουρλη, τρελή για δέσιμο) εξαντλεί τις επιλογές της και το περιθώριο ελιγμών της μειώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα» είπε αρχικά ο υπουργός Εσωτερικών του Καράκας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Χρειάζεται επειγόντως, σχεδόν απεγνωσμένα, να κατασκευάσει ένα γεγονός που θα προκαλέσει διεθνή αναταραχή, το οποίο θα της επιτρέψει να επιστρέψει στο προσκήνιο, να ανακτήσει κάποια σημασία και να διεκδικήσει τον ηγετικό ρόλο που υπάρχει μόνο στη δική της ιστορία. Χωρίς την έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης, η φιγούρα της χάνεται» πρόσθεσε σε σχέση με τις δηλώσεις της Ματσάδο μετά την συνάντησή της με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Χωρίς πρωτοσέλιδα, απλά εξαφανίζεται. Ακούστε την ευλογία μου. Ακούστε αυτό. Χωρίς την έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης, η φιγούρα της χάνεται. Χωρίς πρωτοσέλιδα, απλά εξαφανίζεται», είπε κλείνοντας ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, στο κανάλι Venevisión, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, «πετώντας της το γάντι» με την σειρά του μετά την Ροντρίγκες.

Στην ίδια ομιλία του ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει τρεις βασικές αποστολές: Την «απελευθέρωση του συντρόφου προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες», ως την «κύρια αποστολή». Στη συνέχεια, την «διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας της χώρας» και, τρίτον, «την επίτευξη σταθερότητας και οικονομικής προόδου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Business
AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
«Είναι ανοησίες» 28.01.26

Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Ο Νιρ Μπαρκάτ εκτιμά ότι οι χώρες που μποϋκοτάρουνε το Ισραήλ, λόγω των εγκλημάτων πολέμου, στην πραγματικότητα θα το πληρώσουν οι ίδιες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;
Κόσμος 28.01.26

Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι το cyberstalking, το spyware, η ρητορική μίσους και οι απειλές συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο καταγγελθέντων περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Στροφή της Γαλλίας 28.01.26

Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Γαλλία είχε αντιταχθεί προηγουμένως στην κίνηση να χαρακτηριστεί η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, φοβούμενη ότι θα διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
Κόσμος 28.01.26

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων - Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εκατομμύρια κάτοικοι

Σύνταξη
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Διαρκής κλιμάκωση 28.01.26

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)

Γιορτινό σκηνικό στήθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την ιστορική νίκη στην Ολλανδία, που σήμανε μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. «Παρών» και ο Μπάμπης Κωστούλας!

Σύνταξη
Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», πήραν τεράστια πρόκριση στο Άμστερνταμ! (vids)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Μέγας Ολυμπιακός, πήρε σπουδαία πρόκριση στο Άμστερνταμ! (2-1)

Ένας μεγάλος Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ, νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League – Ζέλσον Μαρτίνς (52’) και Έσε (79’) τα γκολ του «ερυθρόλευκου» θριάμβου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο