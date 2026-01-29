Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η ορκισμένη στην θέση του Νικολάς Μαδούρο πρόεδρος στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροδρίγκες, παρότρυνε αντιπολιτευόμενους που εμφορούνται από «εξτρεμισμό» να «μείνουν στην Ουάσιγκτον», αναφερόμενη, στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης του 2025, μέχρι να το παραδώσει στον Ντόναλντ Τραμπ, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η τελευταία βρίσκεται στην Ουάσινγκτον όπου, μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

«Ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσιγκτον», είπε κατά τη διάρκεια μια εκδήλωσης, καταδικάζοντας τον «εξτρεμισμό», αναφερόμενη στην νεοφιλελεύθερων έως ακροδεξιών ιδεών Μαρία Ματσάδο.

Το πρόσωπο της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Ματσάδο, υποστήριξε δημόσια τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου και συνηγορεί στην σύλληψη και την δίκη του στις ΗΠΑ.

Επικείμενη η «δημοκρατική μετάβαση» στη Βενεζουέλα, λέει η Ματσάδο

Μετά από την συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο επιβεβαίωσε από την Ουάσινγκτον ότι η «δημοκρατική μετάβαση» στη Βενεζουέλα είναι επικείμενη.

Η Machado τόνισε τη ζωτική σημασία της υποστήριξης της κυβέρνησης του Donald Trump και των κύριων παγκόσμιων δημοκρατιών ως κινητήριας δύναμης αυτής της αλλαγής.

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης εξέφρασε στον Ρούμπιο την πρόθεσή της να επιστρέψει στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό και δήλωσε ότι εργάζεται για να το επιτύχει, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περάσει πρώτα από άλλες χώρες, ένα σχέδιο που, όπως σημείωσε, αλλάζει συνεχώς.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η ηγέτης κατήγγειλε επίσης ότι, παρά τις πρόσφατες απελευθερώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερες από 700 πολιτικές κρατήσεις και νέες συλλήψεις αυτό το μήνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Καμπέγιο ήταν λίγο πιο απότομος από την Ροντρίγκες

«Η Μαρία τρελή-για-δέσιμο Ματσάδο (σ.σ. La Chicflada, μεταφράζεται ως θεόμουρλη, τρελή για δέσιμο) εξαντλεί τις επιλογές της και το περιθώριο ελιγμών της μειώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα» είπε αρχικά ο υπουργός Εσωτερικών του Καράκας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Χρειάζεται επειγόντως, σχεδόν απεγνωσμένα, να κατασκευάσει ένα γεγονός που θα προκαλέσει διεθνή αναταραχή, το οποίο θα της επιτρέψει να επιστρέψει στο προσκήνιο, να ανακτήσει κάποια σημασία και να διεκδικήσει τον ηγετικό ρόλο που υπάρχει μόνο στη δική της ιστορία. Χωρίς την έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης, η φιγούρα της χάνεται» πρόσθεσε σε σχέση με τις δηλώσεις της Ματσάδο μετά την συνάντησή της με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Χωρίς πρωτοσέλιδα, απλά εξαφανίζεται. Ακούστε την ευλογία μου. Ακούστε αυτό. Χωρίς την έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης, η φιγούρα της χάνεται. Χωρίς πρωτοσέλιδα, απλά εξαφανίζεται», είπε κλείνοντας ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, στο κανάλι Venevisión, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, «πετώντας της το γάντι» με την σειρά του μετά την Ροντρίγκες.

Στην ίδια ομιλία του ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει τρεις βασικές αποστολές: Την «απελευθέρωση του συντρόφου προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες», ως την «κύρια αποστολή». Στη συνέχεια, την «διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας της χώρας» και, τρίτον, «την επίτευξη σταθερότητας και οικονομικής προόδου».