Όλοι οι σκύλοι χρειάζονται την προσοχή μας τις κρύες μέρες του χειμώνα, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς.

Γι’ αυτό μεριμνούμε για την κατάλληλη ένδυση κατά τη διάρκεια της βόλτας, αλλά και να τους διασφαλίζουμε ένα ζεστό περιβάλλον.

Ποια είναι, λοιπόν, τα σκυλάκια που είναι πιο ευαίσθητα στο κρύο;

Μεγάλη προσοχή στα κουτάβια, καθώς έχουν περιορισμένη ικανότητα παραγωγής θερμότητας

Ο κτηνίατρος, Ορέστης Κουτσουπιάς μας δίνει τα φώτα του.

Τα μικρόσωμα και όσα έχουν χαμηλό σωματικό βάρος

Επειδή το έδαφος στους εξωτερικούς χώρους είναι ιδιαίτερα κρύο, το σώμα αυτών των σκύλων χάνει θερμότητα ταχύτερα και κινδυνεύουν πιο εύκολα από υποθερμία. Ειδικά, αν με το κρύο, παράλληλα επικρατεί αέρας/ υγρασία.

Τα λεπτότριχα – κοντότριχα (thin-coated)

Τα σκυλάκια με κοντό ή αραιό τρίχωμα όταν έχει κρύο χρειάζονται περισσότερο, τονίζει ο κ. Κουτσουπιάς, να φορούν ρούχο/παλτό, ειδικά στις βόλτες. Ενδεικτικά, οι σκύλοι των φυλών Doberman, Boxer κ.ά. Αλλά και τα λαγωνικά που έχουν χαμηλό λίπος και λεπτό τρίχωμα.

Οι πολύ αδύνατοι σκύλοι – Όσοι έχουν χαμηλό υποδόριο λίπος

Τα λαγωνικά είναι κλασικό παράδειγμα “cold-intolerant”, δηλαδή έχουν χαμηλό λίπος και λεπτό τρίχωμα.



Υπάρχει και βιβλιογραφία/κλινικές αναφορές, πληροφορεί ο κ. Κουτσουπιάς για τις ιδιαιτερότητες των λαγωνικών (greyhounds).

Τα κουτάβια και τα ηλικιωμένα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα κουτάβια αναφέρει ο κτηνίατρος, καθώς έχουν περιορισμένη ικανότητα παραγωγής θερμότητας (ανώριμη θερμορύθμιση).

Όπως και οι σκύλοι προχωρημένης ηλικίας, έχουν, συχνά μειωμένη ικανότητα θερμορύθμισης και παρουσιάζουν συννοσηρότητες/αρθρίτιδα.

Οι σκύλοι με χρόνιες παθήσεις

Οι σκύλοι που πάσχουν από καρδιοπάθειες/αναπνευστικά, ενδοκρινοπάθειες (π.χ. υποθυρεοειδισμός), νεφρική νόσο κ.ά. έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν υποθερμία. Ή να υποφέρουν από το κρύο.

Οι βραχυκέφαλες φυλές σκύλων

Αυτές οι φυλές σκύλων δεν είναι μόνο ευαίσθητες στη ζέστη, αλλά γενικά στις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες (κρύο/αέρας/υγρασία).

Και καθώς αυτοί οι σκύλοι έχουν μειωμένη αναπνευστική εφεδρεία, συμβουλεύει ο κ. Κουτσουπιάς, αποφεύγουμε να τους εκθέτουμε στα έντονα καιρικά φαινόμενα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το χιόνι, o πάγος και οι σκύλοι που έχουν κοντά πόδια (short-legged)

Η κοιλιά και ο θώρακας των σκύλων που έχουν κοντά ποδαράκια, είναι πιο εκτεθειμένα στο χιόνι ή στον πάγο, καθώς είναι πιο κοντά στο έδαφος.

Έτσι, αναφέρει ο κτηνίατρος, έχουν μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας.

Βόλτα και κρύο

«Συντομεύουμε τις βόλτες όταν πέφτει πολύ η θερμοκρασία (BSAVA/AAHA). Προτιμάμε τις ώρες που έχει περισσότερο ήλιο, λιγότερο αέρα – όταν είναι εφικτό. Επίσης, η ακινησία ρίχνει γρήγορα τη θερμοκρασία, ειδικά στα μικρόσωμα σκυλάκια», αναφέρει ο κ. Κουτσουπιάς.

Συνεχίζει λέγοντας ότι φροντίζουμε για την κατάλληλη ενδυμασία και φοράμε στα κοντότριχα, μικρόσωμα και ηλικιωμένα, παλτό ή μπουφάν –ιδανικά, αντιανεμικό και αδιάβροχο.

Επίσης, μπορούμε να τους φορέσουμε booties ή paw balm.

Η VCA, πληροφορεί ο κτηνίατρος, τονίζει ότι το να μένει το ζώο στεγνό είναι σημαντικό για την υγεία του. Γι’ αυτό καλύπτουμε τον θώρακα και την κοιλιά του.

Επιστρέφοντας από τη βόλτα

Μετά τη βόλτα σκουπίζουμε πολύ καλά τις πατούσες του σκύλου μας, επισημαίνει ο κ. Κουτσουπιάς, όπως και την κοιλιά του.

Γενικά, στεγνώνουμε όλο το σώμα του σκύλου μας πολύ καλά με πετσέτα, εστιάζοντας στα πόδια και στην κοιλιά του.

Κοιτάζουμε τις πατούσες του για να δούμε εάν έχουν ρωγμές ή παρουσιάζουν ερυθρότητα. Και ελέγχουμε και το χρώμα της κοιλιάς του.

Στη συνέχεια φροντίζουμε να ξαπλώσει σε ζεστό σημείο – γενική οδηγία πρόληψης υποθερμίας από οργανισμούς και νοσοκομεία.



Το κρεβατάκι του να του παρέχει την απαραίτητη ζεστασιά και να μην το «χτυπούν» ρεύματα.

Οι σκύλοι που μένουν εκτός σπιτιού

Τις πολύ κρύες ημέρες του χειμώνα φροντίζουμε να βάζουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι.

Το σπιτάκι που έχουμε για τον σκύλο μας θα πρέπει, τονίζει ο κ. Κουτσουπιάς, να έχει πολύ καλή μόνωση, να βρίσκεται κάτω από στέγαστρο. Να διατηρείται στεγνό χωρίς υγρασία.

Γενικότερα, μεριμνούμε, να προστατεύεται από κάθε καιρικό φαινόμενο.

Όταν οι σκύλοι κρυώνουν υπερβολικά

Οι σκύλοι που δεν αντέχουν το κρύο θα το δείξουν, σύμφωνα με τον κ. Κουτσουπιά, με έντονο, επίμονο τρέμουλο, καμπουριασμένη στάση, άρνηση να περπατήσουν.

Επίσης, με ανασήκωμα των ποδιών τους, να παρουσιάζουν λήθαργο, ωχρότητα, σύγχυση, αλλά και να έχουν πολύ κρύα άκρα/αυτιά.

Σε υποψία υποθερμίας ή κρυοπαγήματος, ο κ. Κουτσουπιάς επισημαίνει, ότι πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουμε με τον κτηνίατρο.

Τέλος, ο κ. Κουτσουπιάς σημειώνει: «Οι γενικές οδηγίες οργανισμών τονίζουν ότι όλα τα ζώα μπορούν να πάθουν υποθερμία/κρυοπαγήματα».

⃰ Ο κύριος Ορέστης Κουτσουπιάς είναι κλινικός κτηνίατρος, απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική φροντίδα ζώων και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Έχει εργαστεί σε διαφορετικά κτηνιατρεία της Αθήνας, καθώς και στην 24ωρη κλινική «Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών».

Επιπλέον, έχει λάβει εκπαίδευση στη νοσηλεία στρατιωτικών σκύλων.

Συμμετέχει ενεργά σε συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (CPD), έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 50 διδακτικές ώρες κτηνιατρικών σεμιναρίων.

Τον Νοέμβριο του 2023 ξεκίνησε να λειτουργεί το δικό του Κτηνιατρείο στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σκύλους, γάτες και κουνέλια.