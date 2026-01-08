Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
08.01.2026
Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
08.01.2026
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
Είναι τα παπουτσάκια απαραίτητα να τα φορούν τα σκυλάκια; – Η χρησιμότητά τους
Pet Stories 08 Ιανουαρίου 2026

Είναι τα παπουτσάκια απαραίτητα να τα φορούν τα σκυλάκια; – Η χρησιμότητά τους

Πότε τα σκυλάκια πρέπει να φορούν παπουτσάκια και πώς μπορούμε να τα μάθουμε να περπατούν χωρίς να αισθάνονται άβολα.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Τα παπουτσάκια για τα σκυλάκια δεν είναι πάντα απαραίτητα να τα φορούν.

Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που θα ήταν καλύτερα να τους τα βάζουμε γιατί προστατεύουν τα πατουσάκια τους.

«Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν τα σκυλάκια μας πρέπει να φοράνε παπουτσάκια ή αν αυτό είναι κάτι περιττό. Για να απαντήσουμε σωστά, χρειάζεται να δούμε τόσο τις συνθήκες της βόλτας όσο και το πώς είναι φτιαγμένες οι πατούσες τους, αλλά και τι πραγματικά νιώθουν», επισημαίνει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Αρχικά, ενημερώνει, οι πατούσες των σκύλων είναι ειδικά σχεδιασμένες για κίνηση. Αποτελούνται από μαλακά, αλλά ανθεκτικά «μαξιλαράκια», με παχύ δέρμα και ένα στρώμα λίπους στο εσωτερικό. Αυτή η δομή λειτουργεί σαν φυσικό αμορτισέρ, απορροφά τους κραδασμούς και προστατεύει τα κόκαλα και τις αρθρώσεις. Χάρη σε αυτό, τα σκυλάκια μπορούν να περπατούν και να τρέχουν άνετα σε χώμα, γρασίδι και άλλες φυσικές επιφάνειες.

Τα παπουτσάκια δεν είναι απαραίτητα για κάθε βόλτα

Αν δεν φορούν παπουτσάκια, ο πάγος, το χιόνι και τα άλατα, μπορεί να δημιουργήσουν ερεθισμούς, σκασίματα και πληγές

Παρόλο που οι πατούσες φαίνονται σκληρές, συνεχίζει η κα Περιβόλα, μέσα τους υπάρχουν πολλές νευρικές απολήξεις. Πράγμα που σημαίνει ότι τα σκυλάκια νιώθουν τη θερμοκρασία, την πίεση και τον πόνο. Νιώθουν δηλαδή, αν το έδαφος είναι καυτό, παγωμένο ή αιχμηρό.

Επίσης, μέσω των πατουσών «διαβάζουν» το περιβάλλον τους και διατηρούν την ισορροπία τους. Γι’ αυτό, όταν τους φοράμε παπουτσάκια, συχνά περπατούν αστεία ή δείχνουν ανασφάλεια στην αρχή, γιατί χάνουν μέρος αυτής της αίσθησης.

Πότε τα παπουτσάκια είναι αχρείαστα, ενοχλητικά ή προκαλούν στα σκυλάκια άγχος

Στην καθημερινή μας βόλτα, σε φυσιολογικές συνθήκες, αναφέρει η κα Περιβόλα, τα περισσότερα σκυλάκια δεν χρειάζονται παπουτσάκια. Οι πατούσες τους είναι φτιαγμένες για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Αντίθετα, η άσκοπη χρήση παπουτσιών, μπορεί να τα ενοχλεί, να περιορίζει την κίνησή τους ή να τους προκαλεί στρες.

Τα παπουτσάκια είναι χρήσιμα όταν…

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, ενημερώνει η ειδικός, που τα παπουτσάκια είναι πραγματικά χρήσιμα.
Το καλοκαίρι, η άσφαλτος και τα πεζοδρόμια ανεβάζουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα στα πατουσάκια.
Τον χειμώνα, ο πάγος, το χιόνι και τα άλατα, που ρίχνονται στους δρόμους, μπορεί να δημιουργήσουν ερεθισμούς, σκασίματα και πληγές. Σε αυτές τις συνθήκες, τα παπουτσάκια προσφέρουν ουσιαστική προστασία.

Επιπλέον, σκυλάκια μεγαλύτερης ηλικίας, με τραυματισμούς ή με πολύ ευαίσθητες πατούσες, μπορεί να ωφεληθούν από την επιπλέον στήριξη που προσφέρουν τα παπουτσάκια. Ειδικά σε δύσκολα εδάφη.

Μαθαίνουμε στον σκυλάκο μας να νοιώθει άνετα με τα παπουτσάκια

Όταν, λοιπόν, τα παπουτσάκια είναι απαραίτητα, αναφέρει η κα Περιβόλα, οφείλουμε να βοηθήσουμε σωστά το σκυλάκι μας, ώστε να εξοικειωθεί.
«Ξεκινάμε φορώντας τα παπουτσάκια μέσα στο σπίτι για λίγα λεπτά, ώστε να τα συνηθίσει σε ασφαλές περιβάλλον. Δεν το πιέζουμε και δεν γελάμε με την αδέξια κίνησή του, γιατί, μπορεί να αγχωθεί. Αντίθετα, το ενθαρρύνουμε με ήρεμη φωνή, χάδια και λιχουδιές, ώστε να συνδέσει τα παπουτσάκια με κάτι θετικό», καθοδηγεί η κα Περιβόλα.

Στη συνέχεια, περιγράφει η ειδικός, αυξάνουμε σταδιακά τον χρόνο που τα φοράει και κάνουμε μικρές βόλτες. Φροντίζουμε τα παπουτσάκια να είναι στο σωστό μέγεθος, να εφαρμόζουν καλά χωρίς να πιέζουν και να μην γλιστρούν. Μετά από κάθε βόλτα, ελέγχουμε τις πατούσες για ερεθισμούς ή παρατηρούμε σημάδια δυσφορίας.

Καταλήγοντας, η κα Περιβόλα λέει: «Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι τα παπουτσάκια δεν είναι απαραίτητα για όλα τα σκυλάκια και για κάθε βόλτα. Οι πατούσες τους είναι ανθεκτικές, αλλά και ευαίσθητες. Χρειάζονται ελευθερία στις φυσιολογικές συνθήκες και προστασία μόνο
όταν το περιβάλλον γίνεται επικίνδυνο. Έτσι φροντίζουμε πραγματικά την άνεση και την ευεξία του τετράποδου φίλου μας».

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα

⃰ Η κυρία Αθηνά Περιβόλα είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτος της σχολής Stardogs.

Με πολυετή εμπειρία σε σκύλους με φοβίες, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση κουταβιών – ενήλικων σκύλων, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα θετικής εκπαίδευσης. Παρέχει καθοδήγηση στους κηδεμόνες για τη βέλτιστη, ασφαλή συμβίωση και τη θετική σχέση με τον σκύλο τους.

Site: https://smarttail.gr/

Instagtam: smart_tail_dog_training

Facebook: smart tail

Tik tok: athina.per-your.dog.trainer

