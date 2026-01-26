Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι
Pet Stories 26 Ιανουαρίου 2026, 10:00

Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι

Πώς μπορούμε, με ευχάριστους τρόπους και παιχνίδια, να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να περνάει φίνα!

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, κάποιες μέρες, μας αναγκάζουν να μειώσουμε τον χρόνο της βόλτας με τον σκύλο μας.

Κάλλιστα όμως, μπορούμε να αναπληρώσουμε τον «χαμένο» χρόνο στο σπίτι.

Δεν ξεχνάμε ότι η καθημερινή εκτόνωση του σκύλου μας, είναι μία από τις βασικές του ανάγκες – και δεν θα πρέπει να αμελείται.

Μπορούμε να κρύψουμε σε διάφορα σημεία του σπιτιού λιχουδιές και να ζητήσουμε από τον σκύλο μας να ψάξει να τις βρει

Ο σκύλος δεν χρειάζεται μόνο κίνηση, αλλά και πνευματική άσκηση

«Τι γίνεται, όμως, όταν ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας και ο σκύλος μας περνάει περισσότερη ώρα μέσα στο σπίτι; Αν ο σκύλος δεν εκτονώνεται έξω, εκτονώνεται εντός και το σπίτι δεν ήταν ποτέ χώρος για πολλές τρέλες.

Όμως, η εποχή άλλαξε και το mat training και η νοητική εργασία στο σπίτι, μπορεί να γίνουν «γυμναστήριο» και «σχολείο». Όπως και χώρος ψυχικής ισορροπίας», λέει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και κηδεμόνων, Άννα Σολομωνίδου.

Ο σκύλος, αναφέρει η εκπαιδεύτρια, δεν χρειάζεται μόνο κίνηση, αλλά και πνευματική άσκηση. Όπως και οι άνθρωποι.

Φανταστείτε να μην μπορούμε να βγούμε έξω, συνεχίζει η κα Σολομωνίδου, και να μας πάρουν την τηλεόραση, τα βιβλία, το κινητό μας. Το μυαλό πρέπει να δουλέψει, διαφορετικά θα τρελαθούμε!

Οπότε, η ειδικός προτείνει λύσεις για να εκτονωθεί ο σκύλος μας εντός σπιτιού, εκείνες τις ημέρες που κάνει κακό καιρό. Και η διάρκεια της βόλτας δεν αρκεί για την πνευματική εκτόνωση του σκύλου μας.

Οι τρόποι για να εκτονώσουμε τον σκύλο μέσα στο σπίτι

Τα νοητικά παιχνίδια και τα puzzle toys (π.χ snuffle mats, puzzle feeders), λέει η κα Σολομωνίδου, είναι ό,τι καλύτερο για εκείνον. Γενικώς τα παιχνίδια που πρέπει ο σκύλος μας να χρησιμοποιήσει το μυαλό και τη μύτη του, όπως και τα παιχνίδια που μπορεί να μασήσει.

Επίσης, μπορούμε να παίξουμε κρυφτό με λιχουδιές. Δηλαδή, να κρύψουμε σε διάφορα σημεία του σπιτιού λιχουδιές και να ζητήσουμε από τον σκύλο μας να ψάξει να τις βρει.

Μία άλλη ιδέα που προτείνει η κα Σολομωνίδου είναι να τού δώσουμε κουτιά/ χαρτόνια, έτσι ώστε να τα ανοίξει ή να τα σκίσει.

Και δεν ξεχνάμε να τού δίνουμε πολλά παιχνίδια που μπορεί να μασήσει.


«Αυτά τα παιχνίδια, λοιπόν, ενεργοποιούν τη μύτη και τον εγκέφαλο. Επίσης, κουράζουν χωρίς να το καταλάβει καν ο σκύλος μας», υπογραμμίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων και κηδεμόνων.

Ένα τελευταίο tip

Αρχικά, σε όλα τα νοητικά παιχνίδια, συμβουλεύει η κα Σολομωνίδου, βοηθάμε τον σκύλο μας να έχει επιτυχίες! Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, αν ξεκινήσουμε να παίζουμε ένα παιχνίδι στην πιο δύσκολη πίστα του, θα το παρατήσουμε πολύ εύκολα.

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και κηδεμόνων, Άννα Σολομωνίδου

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

