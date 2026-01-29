DO’S: Κάνε το καλύτερο που μπορείς, γιατί η συνεννόηση είναι δύσκολη σήμερα. Υπάρχει περίεργη επικοινωνία μεν, δεν είσαι ιδιαίτερα ευέλικτος δε. Α καλά! Μήπως να γίνεις λίγο; Λέω τώρα εγώ! Δέξου τις προτάσεις που σου γίνονται. Μπορεί να είναι και κάτι καλό, έτσι; Αρκεί να το σκεφτείς πρώτα. Άσε χώρο στους άλλους να πουν τη γνώμη τους.

DON’TS: Μην αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο έχεις αποφασίσει πως θες να κινηθείς. Μη διστάσεις να προχωρήσεις τους στόχους σου. Όμως μόνο αυτούς που είναι εφικτό να προχωρήσουν. Όσοι δεν πάνε, μην συνεχίζεις να τους παλεύεις. Μην αρνείσαι να κάνεις πίσω, όπου δεν έχεις δίκιο, γιατί θα χαλάσεις την σωστή επικοινωνία με όσους υπάρχει.