Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 29.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Κάνε το καλύτερο που μπορείς, γιατί η συνεννόηση είναι δύσκολη σήμερα. Υπάρχει περίεργη επικοινωνία μεν, δεν είσαι ιδιαίτερα ευέλικτος δε. Α καλά! Μήπως να γίνεις λίγο; Λέω τώρα εγώ! Δέξου τις προτάσεις που σου γίνονται. Μπορεί να είναι και κάτι καλό, έτσι; Αρκεί να το σκεφτείς πρώτα. Άσε χώρο στους άλλους να πουν τη γνώμη τους.
DON’TS: Μην αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο έχεις αποφασίσει πως θες να κινηθείς. Μη διστάσεις να προχωρήσεις τους στόχους σου. Όμως μόνο αυτούς που είναι εφικτό να προχωρήσουν. Όσοι δεν πάνε, μην συνεχίζεις να τους παλεύεις. Μην αρνείσαι να κάνεις πίσω, όπου δεν έχεις δίκιο, γιατί θα χαλάσεις την σωστή επικοινωνία με όσους υπάρχει.
Ταύρος
DO’S: Έχεις μεγάλη ανάγκη να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, έτσι; Απόφυγε να τα αφήσεις όλα για την τελευταία στιγμή, γιατί και θα πιεστείς χρονικά, αλλά και θα μείνεις πίσω. Στα επαγγελματικά, κλείσε τις εκκρεμότητές σου ή όσα σου έχουν αναθέσει κάποιοι ανώτεροι. Τι περιμένεις;
DON’TS: Μη ζορίζεσαι να κάνεις άμεσα τα πράγματα που πρέπει. Αφού πρέπει! Μην περιμένεις να φτάσουν ορισμένες καταστάσεις στο απροχώρητο ή να αναγκαστείς να κάνεις κάτι. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που δεν πρέπει με τους φίλους σου, γιατί αυτές μπορούν να χαλάσουν περισσότερο το κλίμα. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετές ευθύνες και δουλειές, οπότε γίνε πιο συνεπής. Αυτές χρειάζονται συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης, για να βγουν αποτελεσματικά. Οργάνωσε τις κινήσεις σου και φτιάξε κι ένα σωστό πρόγραμμα, αλλά φρόντισε να το ακολουθήσεις κιόλας! Ζόρικο για σένα, I know, αλλά πρέπει να το προσπαθήσεις!
DON’TS: Μη νιώσεις άβολα εξαιτίας των αποκαλύψεων που θα γίνουν ή των γεγονότων που θα συνειδητοποιήσεις ο ίδιος. Μην αρνηθείς να κάνεις λίγο πίσω, όπου κρίνεις ότι είναι απαραίτητο. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις το τοπίο γύρω σου, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να εκτιμήσεις τα πράγματα λίγο καλύτερα. Μην λες «όχι» σε όμορφες συζητήσεις.
Καρκίνος
DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις. Σταμάτα να επαναλαμβάνεις κάποια ενοχλητικά σκηνικά μέσα στο μυαλό σου, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να χαλαρώσεις. Το πολύ- πολύ να νευριάσεις ακόμα περισσότερο. Κάνε συζητήσεις με τους σημαντικούς ανθρώπους. Ξέρεις τι χρειάζεται να βελτιωθεί, οπότε, πολύ απλά, κάντο πράξη. Δεν είναι τόσο δύσκολο!
DON’TS: Μην παρασυρθείς από την εσωτερικευμένη ένταση. Μην παρασυρθείς ούτε από τις συζητήσεις που κάνεις μόνος σου στο κεφάλι σου(!). Μην είσαι απόλυτος και μην αρνείσαι να ακούσεις τις απόψεις των γύρω σου. Μην αγνοείς τα λάθη σου, αναζητώντας το δίκιο σου. Μην κάνεις παράπονα, επειδή νιώθεις ότι δεν σε εκτιμούν. Μόνος σου!
Λέων
DO’S: Απόφυγε να κάνεις παράπονα σε φίλους, αλλά αγνόησέ τους, αν θέλουν να κάνουν το ίδιο σε σένα. Αυτά ανήκουν σε μία άλλη μέρα κι όχι στην σημερινή. Ωστόσο μόνος σου μπορείς να κάτσεις, να σκεφτείς και να βρεις τι δημιουργεί προβλήματα, για να το βελτιώσεις. Βελτίωση απαιτεί και το κλίμα, γενικότερα, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
DON’TS: Μην αφήνεις τις υποψίες να προκαλούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας στο μυαλό σου, γιατί αυτά σε κάνουν έντονο ή σκληρό απέναντι στους φίλους σου. Μην αρνηθείς να κάνεις συζητήσεις, γιατί αυτές θα φέρουν στην επιφάνεια σκληρές αλήθειες, τις οποίες απέφευγες ή δεν είχες αξιολογήσει σωστά. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά!
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόσεχε οτιδήποτε σου ανατίθεται ή αναλαμβάνεις από μόνος σου να κάνεις, γιατί θα αποδειχθεί αρκετά απαιτητικό. Άλλαξε στάση και συμπεριφορά, αν βλέπεις ότι το κλίμα μεταξύ εσού και κάποιων συνεργατών σου είναι αρκετά σκληρό και απότομο. Ωστόσο πέρασε το μήνυμα που θέλεις μεν, έμμεσα δε. Κοινώς ύπουλα!
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις ό, τι πρέπει από πλευράς σου, για να βγουν ευκολότερα και πιο ήρεμα οι δουλειές σου. Το απαιτητικό κλίμα της μέρας, πάντως, σου προκαλεί διαύγεια. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω σου, γιατί αυτές θα σε βοηθήσουν να δουλέψεις στοχευμένα. Μην εστιάζεις στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Άλλαξε φιλοσοφία, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις. Ψάξε να βρεις τι είναι αυτό που δεν σου κάνει πια. Έπειτα είναι δύο οι επιλογές. Είτε το προσαρμόζεις στα μέτρα σου, είτε το αφήνεις πίσω σου εντελώς. Αξιοποίησε τη δημιουργική σου σκέψη, για να εκφραστείς ευκολότερα.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο λόγω του ότι υπάρχουν θέματα στα επαγγελματικά ή στο πρόγραμμά σου. Ωστόσο μην τα αφήσεις να σε κρατήσουν πίσω, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις με τίποτα να λειτουργήσεις άνετα. Μη βγεις εκτός χρόνου με τη δικαιολογία ότι οι απαιτήσεις είναι αρκετές. Μην κινείσαι σαν την χελώνα, θα σου πω εγώ! Απλό!
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε να κινηθείς με έναν οργανωμένο τρόπο, για να μπορέσεις να ξεμπερδέψεις με τις δουλειές που έχεις και να σταματήσεις να αγχώνεσαι τόσο. Βρες εναλλακτικές λύσεις μεν, δοκίμασέ τες πρώτα δε. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να νιώσεις ασφαλής. Ακολούθα τις επιθυμίες σου. Εξέφρασε τα συναισθήματά σου, για να χαλαρώσεις.
DON’TS: Έχεις έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που θες να γίνουν τα πράγματα κι αυτό είναι θετικό. Ωστόσο δεν πρέπει να αρνείσαι, και μάλιστα πεισματικά, να ξεφύγεις από αυτόν. Να ξέρεις πως ακόμα κι αν κάνεις κάποιες μικρές αλλαγές, μπορεί να προχωρήσουν τα πλάνα σου και να δεις και θετικά αποτελέσματα, έτσι; Μην είσαι σε ένταση λόγω του χάους.
Τοξότης
DO’S: Βάλε σε τάξη τα πράγματα που αφορούν εσένα και τρίτους, για να ξεμπερδεύεις. Απλώς προετοιμάσου, γιατί αυτό δεν θα γίνει με εύκολο τρόπο! Κάνε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις την πλευρά των απέναντι. Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου, γιατί έτσι ίσως μάθεις να εκτιμάς. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ!
DON’TS: Μην κάνεις τον σκληρό στις επικοινωνίες σου, επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα και είναι απαιτητικό. Μη νομίζεις ότι έτσι θα εμποδίσεις κάποια δυσάρεστα σκηνικά να επαναληφθούν. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, έχω να πω εγώ! Μην πάρεις οριστικές αποφάσεις και μην τις ανακοινώσεις καν, αν δεν έχεις κάνει έναν σωστό έλεγχο ήδη από πριν.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να βάλεις το άγχος σου σε σειρά. Ξεκαθάρισε τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να προχωρήσουν τα πράγματα. Καλό είναι να σταματήσεις π.χ. να λειτουργείς με έναν τρόπο που δεν σε ευνοεί πια. Δοκίμασε κάτι καινούργιο και διαφορετικό από τα συνηθισμένα σου. Γιατί όχι; Στα ερωτικά, συζήτησε μεν, κατανόησε το ταίρι σου δε.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την πίεση και την περιέργεια ορισμένων να σε κάνουν να νιώσεις πως τα πράγματα δε γίνονται με τον σωστό τρόπο, γιατί αυτό δεν ισχύει. Μην παρασύρεσαι από την ένταση που επικρατεί, αλλά μην προκαλείς κι εσύ έξτρα, νομίζοντας πως έτσι θα προχωρήσουν οι υποθέσεις που θες. Σκ@τά θα τα κάνεις!
Υδροχόος
DO’S: Εσύ φρόντισε να ασχοληθείς με οτιδήποτε το δημιουργικό σε ενδιαφέρει, ακόμα κι αν υπάρχουν εμπόδια ή ορισμένοι που προσπαθούν να σε αποπροσανατολίσουν. Γίνε πιο συγκεκριμένος και αποφάσισε πως πρέπει να κλείσουν ορισμένοι κύκλοι. Εξωτερικά αυτό, γιατί μέσα σου το έχεις ήδη κάνει. Ασχολήσου μόνο με άτομα που έχουν ποιότητα!
DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε νευρικός, ούτε και απόλυτος, όμως, σε αυτά που λες. Μην προσπαθείς να κάνεις τους άλλους να δουν αυτό ακριβώς που βλέπεις εσύ, καθώς μάταιος κόπος- πίστεψέ με! Παράλληλα, μην αρνείσαι να ακούσεις συμβουλές που σου δίνουν ή και να αναπροσαρμόσεις κάπως τις κινήσεις σου, γιατί κακό του κεφαλιού σου αν δεν!
Ιχθύες
DO’S: Βρες τι είναι αυτό που σου δημιουργεί ένταση, για να μπορέσεις να το δουλέψεις. Έπειτα προσέγγισε με ψυχραιμία τους ανθρώπους γύρω σου. Κάνε καλή προετοιμασία με το μέσα σου και προσπάθησε να κατανοήσεις τι εννοούν οι άλλοι με αυτά που σου λένε. Καλό είναι να κάνεις και κάποιους συμβιβασμούς, αν αυτό χρειάζεται, σωστά; Σωστά!
DON’TS: Επειδή γενικώς υπάρχουν κάποια θεματάκια που σε ζορίζουν ψυχολογικά, προτείνω να μη μιλήσεις σε κανένα σήμερα για αυτά, γιατί δεν ξέρω αν θα βρεις την υποστήριξη που επιθυμείς. Ίσως να μη βρεις κατανόηση ή, αντιθέτως, να υπάρξει πίεση. Όπως και να έχει, μη γίνεσαι σκληρός. Γενικώς μην ασχολείσαι με οτιδήποτε σε χαλάει.
