Η δημοκρατική βουλεύτρια της Μινεσότα Ιλχάν Ομάρ, που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε για λίγο ομιλία της σε δημοτική αίθουσα στη Μινεάπολη όταν λευκός άνδρας εκτόξευσε προς την κατεύθυνσή της μικρή ποσότητα άγνωστου υγρού, προτού φύλακας τον ρίξει στο έδαφος.

Η Ομάρ, με καταγωγή από τη Σομαλία και μέλος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος μίλαγε στο βήμα εναντίον της ICE, όταν άνδρας που καθόταν στην πρώτη σειρά σηκώθηκε και εκτόξευσε χρησιμοποιώντας σύριγγα μικρή ποσότητα άγνωστου υγρού προς την κατεύθυνσή της κι είπε κάτι προτού τον σταματήσει ο φύλακας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

«Η ασφάλεια και η αστυνομία της Μινεάπολης προσήγαγαν γρήγορα τον άνδρα, που έχει πλέον τεθεί υπό κράτηση», διευκρίνισε το πολιτικό γραφείο της κ. Ομάρ. «Η βουλεύτρια είναι εντάξει. Συνέχισε την ομιλία της, διότι δεν επιτρέπει στους νταήδες να νικήσουν».

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας ασφαλείας να ζητά από την Ομάρ να σταματήσει την εκδήλωση με την ίδια να επιμένει ότι πρέπει να συνεχίσει την ομιλία της.

I want to know every detail about the man who sprayed Ilhan Omar… including, but not limited to his voter registration, who he’s donated to, what he posts in support of on social media… and whether or not he’s on the chat thread to impede ICE.

pic.twitter.com/ki63jdCOmk — Tim Young (@TimRunsHisMouth) January 28, 2026

Η βουλεύτρια Ομάρ εκφωνούσε ομιλία στη Μινεάπολη καθώς η μητρόπολη στη Μινεσότα (βόρεια) συνταράσσεται επί εβδομάδες από αλλεπάλληλες εφόδους της αστυνομίας μετανάστευσης και τους θανάτους δυο Αμερικανών που διαδήλωναν εναντίον της.

«Θα συνεχίσουμε» ό,τι κι αν «μας πετάξουν», «αυτοί οι ανόητοι δεν θα νικήσουν έτσι», είπε η πολιτικός λίγο αργότερα, αφού ζήτησε χαρτομάντιλο.

«Πρέπει να καταργήσουμε μια για πάντα» την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), εναντίον της οποίας κινητοποιούνται πολίτες στη Μινεάπολη, κι η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ οφείλει «να παραιτηθεί», είχε τονίσει λίγο νωρίτερα στο ακροατήριό της.

Η Ομάρ είναι εδώ και καιρό αγαπημένος στόχος της αμερικανικής δεξιάς και ειδικά του προέδρου Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αναφέρθηκε στην πολιτικό ξανά χθες, σε ομιλία του στην Άιοβα. «Κατάγεται από μια χώρα που είναι αληθινή καταστροφή, δεν είναι καν χώρα, ειλικρινά», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται μειωτικά εδώ και μήνες στη Σομαλία και στους μετανάστες από τη χώρα, στους οποίους επιφύλαξε τη φράση «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας».