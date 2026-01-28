newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ’ ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης
Πολιτική 28 Ιανουαρίου 2026, 21:51

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ’ ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης

Τα απόνερα του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς και ο κίνδυνος όπως το κόμμα να οδηγηθεί σε περαιτέρω συρρίκνωση στο μέλλον. Οι βεβαιότητες, οι αμφιβολίες και το ζήτημα της αξιοπιστίας του χώρου της Αριστεράς.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Η ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς απέδειξε γι’ άλλη μια φορά μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: Είναι εξαιρετικά πιθανό σε μια παρέα πέντε αριστερών να συναντήσεις πέντε εκδοχές της Αριστεράς. Πέντε διαφορετικές απόψεις. Ίσως και πέντε διασπάσεις. Ευτυχώς που δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στάδιο που το ίδιο το άτομο να διασπάται σε περισσότερα. Η Αριστερά πιθανότατα θα θριάμβευε σ’ αυτό.

Το ρεπορτάζ λέει πως το μέλλον για το κόμμα που προέκυψε μετά τη διπλή διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ -όταν αποχώρησαν αρχικά οι της Ομπρέλας κι εν συνεχεία η νεότερη ομάδα των 6+6 κι αποφάσισαν να συνεργαστούν – δεν έχει πολύ δρόμο μπροστά του, τουλάχιστον με τη μορφή που έχει τώρα. Το συνέδριο και όσα ακούστηκαν επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές, παρά το γεγονός ότι είναι πολλοί που επιχειρούν να χρυσώσουν το χάπι, μιλώντας για «πολυφωνία».

Η απουσία του κοινού «εχθρού»

Είναι αλήθεια πως η απειλή που τους ένωσε τότε και συνασπίστηκαν (γνωστή και ως Στέφανος Κασσελάκης), αφήνοντας κατά μέρος τις όποιες διαφωνίες και αντιθέσεις, έχει πάψει εδώ και καιρό να υφίσταται. Κι αν υπήρχαν και τότε διαφωνίες ή διαφορές, τα επίδικα ήταν διαφορετικά και οι διαφωνίες δεν έβγαιναν στο φως. Ο χρόνος όμως πέρασε, το κόμμα απέτυχε να διεκδικήσει κάτι ουσιαστικό στις ευρωεκλογές και το χειρότερο είναι πως στη συνέχεια «κάθισε» ακόμα πιο πολύ, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπικές του επιδόσεις έως σήμερα να είναι απαγορευτικές για συμμετοχή στην επόμενη Βουλή.

Εδώ ισχύει απόλυτα το ρητό που λέει πως «όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει και γκρίνια». Συμβαίνει, δε, το εξής οξύμωρο. Από τη μια, οποιοσδήποτε προοδευτικός -και όχι απαραίτητα αριστερών πεποιθήσεων πολίτης- διαβάσει τις θέσεις της Νέας Αριστεράς όπως αποτυπώθηκαν στο συνέδριο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμφωνήσει αν όχι με όλες, τουλάχιστον με την πλειονότητά τους.

Πρόκειται για θέσεις με αριστερό, κοινωνικό πρόσημο και στη λογική της δικαιοσύνης και της ισονομίας. Για παράδειγμα ποιος λέει όχι σε μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη και οριζόντιο φόρο 5% σε όλα τα υπόλοιπα ως μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ποιός θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ως άδικο μέτρο το πλαφόν στα ενοίκια με βάση την αντικειμενική τους αξία ή εκείνο της προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών και την υποχρεωτική παρουσία των δανειστών στον εξωδικαστικό, σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια;

Ποιος μπορεί να αρνηθεί την αύξηση των υποδομών του ΕΣΥ και την ενίσχυσή του; Σε επίπεδο δικαιοσύνης ποιός πολίτης θα πει όχι στην αναθεώρηση και ενδεχομένως την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, περί ευθύνης υπουργών; Ή ποιός δεν θα ήθελε μια χώρα με απόλυτα κοσμική εξουσία όπου θα έχει επιτευχθεί ο πλήρης διαχωρισμός κράτους και Εκκλησίας;

Ισχνή απήχηση

Κι όμως. Παρά το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά διατυπώνει αυτές τις θέσεις, η απήχησή της παραμένει εξαιρετικά ισχνή στο δημόσιο λόγο. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο ισχνή, αποδεικνύεται απλώς αόρατη. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετός κόσμος εκεί έξω εξακολουθεί να πιστεύει -βλέποντας γνωστά στελέχη του κόμματος στο δρόμο- ότι ανήκουν ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα το έχει ο πομπός και όχι ο δέκτης.

Η Νέα Αριστερά αναδύθηκε από έναν βαθιά δοκιμαζόμενο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία ελεύθερης πτώσης ελέω των πεπραγμένων του Στέφανου Κασσελάκη και του κύκλου που τον περιστοίχιζε τότε.. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τότε που σχηματίστηκε η Νέα Αριστερά έως την αποχώρηση Κασσελάκη από την προεδρία του κόμματος της Κουμουνδούρου. Το εντυπωσιακό είναι ότι και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολούθησε να χάνει δυνάμεις, τις οποίες όμως δεν καρπώθηκε ούτε στο ελάχιστο η Νέα Αριστερά.

Περί αξιοπιστίας

«Δεν μπορούμε να συμμαχήσουμε με κόμματα και πολιτικούς χώρους που έχουν απολέσει την αξιοπιστία τους», είπε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο συνέδριο. Το πρόβλημα είναι πως  ενδεχομένως είναι ο μόνος που μπορεί να υποστηρίζει κάτι τέτοιο, μόνο και μόνο επειδή αποχώρησε όταν διαφώνησε και έμεινε εκτός πολιτικής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν όμως κοιτάξει γύρω του, στις πρώτες θέσεις θα δει πρόσωπα που στελέχωσαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για όλο το διάστημα που διατηρήθηκε στην εξουσία, αλλά και στη συνέχεια, έως τον πρώτο καιρό της περιόδου Κασσελάκη.

Υπό αυτό το πρίσμα το ανάθεμα της αναξιοπιστίας θα έπρεπε περιλαμβάνει κι αυτούς. Είναι γνωστό εξάλλου κι έχει προκύψει ως στοιχείο σε αρκετές έρευνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θέμα αξιοπιστίας, το οποίο και πλήρωσε στις εκλογές του 2019. Το επιχείρημα που επικαλείται η τότε αντιπολίτευση του Αλέξη Τσίπρα -και η οποία βρίσκεται σύσσωμη σήμερα ενός της Νέας Αριστεράς- είναι ό,τι διαφωνούσε με τις επιλογές της ηγεσίας και το διακήρυττε με κάθε τρόπο.  Αρκεί αυτό άραγε;

Διαφωνίες

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι μπορείς να διαφωνήσεις μία, δύο, τρεις φορές και να το δηλώσεις, ωστόσο, όταν αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, υπάρχει σοβαρό ερώτημα αναφορικά με την παρουσία σου σ’ ένα κομματικό σχηματισμό με τον οποίο δεν συμφωνείς. Η απάντηση που δινόταν τότε στο εύλογο ερώτημα ήταν «δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν». Η ιστορία στη συνέχεια όμως απέδειξε ότι δεν ακολούθησαν την ίδια τακτική στην περίπτωση του Στέφανου Κασσελάκη. Εκεί επικράτησε η λογική της ολικής ρήξης, της αποχώρησης και της δημιουργίας της Νέας Αριστεράς.

Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω δεν αφορούν παρά ένα συγκεκριμένο ακροατήριο και όχι την πλειονότητα της κοινωνίας. Το βασικό ερώτημα, που μετά το συνέδριο γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο και πιεστικό, είναι αν θα αποφασίσει να λειτουργήσει διαφορετικά και να γίνει ελκυστική σε μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου (είτε μόνη είτε συνεργαζόμενη με λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις) ή αν θα παραμείνει εγκλωβισμένη σε βεβαιότητες που μπορεί να τις ενστερνίζεται μια μεγάλη κομματική παρέα, αλλά για τις οποίες έχει δεύτερες και τρίτες σκέψεις η κοινωνία, που στην τελική είναι και αυτή που επιβραβεύει ή αποδοκιμάζει  κάθε πρόταση στην κάλπη.

World
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Business
AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Δημοσκόπηση: Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ – Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση - Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης

Με μειωμένα ποσοστά εμφανίζονται τα περισσότερα κόμματα στη δημοσκόπηση της GPO, συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ - Διαφωνούν με τις απόψεις Καρυστιανού σχεδόν 7 στους 10 πολίτες - Ποιοι την ψηφίζουν

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Ο λαός να πει «όχι» σε νέες θυσίες – Η κυβέρνηση μας σέρνει σε μακελειό
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Ο λαός να πει «όχι» σε νέες θυσίες – Η κυβέρνηση μας σέρνει σε μακελειό

Ο Κουτσούμπας ξεκαθαρίζει ότι το ΚΚΕ δεν μπαίνει σε κυβερνητικές συνεργασίες, παραμένει απέναντι στην κυβέρνηση και ασκεί κριτική σε Τσίπρα, Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί

«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του Μακάριου Λαζαριδη στη Βουλή αναπαράγουν την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον
Επικαιρότητα 28.01.26 Upd: 21:17

Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον

Το in στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για ένα κοινωνικο-πολιτικό μέτωπο, που θα έρθει σε σύγκρουση με το σύστημα, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την τόσο για εργασιακά ανασφάλεια, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όσο και για υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

«Μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Νέο «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ ετοιμάζει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;
Βίντεο 28.01.26

Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;

Η Κέιτ Μος ήταν μία από τις VIP καλεσμένες στην επίδειξη μόδας του οίκου Saint Laurent και, πριν προλάβουν οι φωτογράφοι να απαθανατίσουν κάθε της κίνηση, δύο «αγενείς» άνδρες της έκλεισαν τον δρόμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες
Μπάσκετ 28.01.26

Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες

Το Περιστέρι Betsson ήταν εντυπωσιακό και πάλι απέναντι στη Σαραγόσα αυτή τη φορά με 86-70 για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
«Είναι ανοησίες» 28.01.26

Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Ο Νιρ Μπαρκάτ εκτιμά ότι οι χώρες που μποϋκοτάρουνε το Ισραήλ, λόγω των εγκλημάτων πολέμου, στην πραγματικότητα θα το πληρώσουν οι ίδιες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου
Φίλαθλοι ΠΑΟΚ 28.01.26

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου

Σύμφωνα με μάρτυρα της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο οδηγός του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ – Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση - Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης

Με μειωμένα ποσοστά εμφανίζονται τα περισσότερα κόμματα στη δημοσκόπηση της GPO, συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ - Διαφωνούν με τις απόψεις Καρυστιανού σχεδόν 7 στους 10 πολίτες - Ποιοι την ψηφίζουν

Σύνταξη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Τζούλη Καλημέρη
Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;
Κόσμος 28.01.26

Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι το cyberstalking, το spyware, η ρητορική μίσους και οι απειλές συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο καταγγελθέντων περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 1 δισ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 1 δισ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας
Ελλάδα 28.01.26

Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν θα προσέλθουν για να καταθέσουν στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου της έδρας. Αντεγκλήσεις για τα έγγραφα που κατέθεσαν οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ανοσογνωσία 28.01.26

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

«Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έμα Χέμινγκ για την κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Σύνταξη
Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Στροφή της Γαλλίας 28.01.26

Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Γαλλία είχε αντιταχθεί προηγουμένως στην κίνηση να χαρακτηριστεί η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, φοβούμενη ότι θα διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
Κόσμος 28.01.26

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων - Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εκατομμύρια κάτοικοι

Σύνταξη
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Χρόνια πολλά! 28.01.26

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις
Αποκαλύψεις 28.01.26

Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Διαρκής κλιμάκωση 28.01.26

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ
Champions League 28.01.26

LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα
Champions League 28.01.26

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ
Champions League 28.01.26

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

